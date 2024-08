CAST bestaat 40 jaar

CAST, Handelsplatform voor Schoenen, Sport & Mode bestaat dit jaar 40 jaar. In onderstaand artikel blikken we terug op de belangrijkste hoogtepunten en veranderingen in de afgelopen 40 jaar. Gedurende vier decennia heeft CAST zich ontwikkeld tot een essentiële ontmoetingsplaats voor retailers, merken en producenten in Nederland en de Benelux.

1984 | Schoenencentrum Nieuwegein

Op 20 augustus 1984 was de opening van het Schoenencentrum, ‘een groothandelscentrum voor schoeisel’ in Nieuwegein een feit. Met ruim 13.000 vierkante meter aan showrooms streken destijds ruim 140 vertegenwoordigers en agenten van schoenen neer. Vertegenwoordigers en de nieuwe agenturen hadden behoefte aan een efficiëntere manier om hun producten aan de man te brengen, vooral omdat er meerdere collecties per jaar te verkopen waren. Er was daarom een centrale plek nodig.

Openingsbeeld 1984. Credits: CAST

1989 | SCN viert eerste lustrum van zijn bestaan

In 1989 viert het Schoenencentrum het eerste lustrum van haar bestaan. Had het centrum destijds aan de gestelde verwachtingen voldaan? “Ja, anders waren we allang weggeweest”, aldus de heer H.H. Otten van Empress. “Je kunt er niet meer omheen, het centrum is gewoon noodzakelijk geworden in onze handel. Het naar de klant toe reizen is immers qua tijd niet meer te doen. En denk eens aan de parkeerproblemen, de meeste winkelcentra zijn na 11 uur niet meer bereikbaar. Nu kun je de klant in een rustige atmosfeer ontvangen en mijn ervaring is dat het contact met klanten alleen maar is gegroeid en geïntensiveerd” (Set Magazine, 1989).

Flyer CAST vijf jaar. Credits: CAST

2005-2006 | Tijd voor uitbreiding

Het schoenencentrum wordt eind 2005 uitgebreid met een nieuwe verdieping en de sector reis- en lederwaren. Met de komst van lederwarenleveranciers werd ook de naam aangepast: van Schoenencentrum naar Centrum voor Accessoires, Schoenen & Tassen.

Elk half jaar werd de Internationale Schoenenbeurs Nederland (I.S.N.) georganiseerd waarbij naast de vaste exposanten een 40-tal gastexposanten hun nieuwste collecties presenteerden.

Logo C.A.S.T. Credits: CAST

2012 | Lieke Poppe wordt nieuwe directeur van CAST

Paul van Lammeren bereikt eind mei 2012 de pensioengerechtigde leeftijd. Het bestuur vond het een logische stap om Lieke Poppe als zijn opvolger te kiezen. Lieke Poppe kwam eind 1999 in dienst bij CAST. Ze begon als assistent-manager, waarbij ze secretariële en administratieve werkzaamheden uitvoerde en de toenmalige directeur ondersteunde. In 2003 werd ze als manager onder meer verantwoordelijk voor de (interne en externe) communicatie en organisatie van beurzen en evenementen. Toen Van Lammeren eind mei 2012 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, was het voor het bestuur van CAST een logische stap om Poppe als zijn opvolger te benoemen.

Credits: CAST

Alle directeuren op een rijtje. Credits: CAST

2018 | Marijn Verschure nieuwe directeur van CAST

Na 18,5 jaar bij CAST, waarvan de laatste zes jaar als directeur, legt Lieke Poppe haar functie neer. “Het is tijd om een nieuw werkveld te verkennen.” Marijn Verschure is met ingang van augustus 2018 de nieuwe General Manager van CAST en neemt hiermee het stokje over van Lieke Poppe. Voordat Marijn zijn werkzaamheden als General Manager bij CAST begon heeft hij jarenlang voor het merk Clarks gewerkt en heeft daarna zelfs een eigen schoenenlijn opgezet genaamd Wednesday Whiskey.

“Het is fantastisch om voor een instituut als CAST te mogen werken”, aldus Marijn Verschure. “Het zijn uitdagende tijden waarin ik ernaar uit kijk om samen met het team en het bestuur ervoor te zorgen dat CAST een inspirerende omgeving voor leveranciers en inkopers blijft en daarbij innoveert op toekomstig inkoopgedrag.” (Tred, 2018).

Middenplein CAST 2018. Credits: CAST

2019 | Handelsplatform voor Schoenen, Sport & Mode

In 2019 werd niet alleen de naam maar ook het logo aangepast; van Schoenencentrum naar Handelsplatform voor Schoenen, Sport & Mode.

Nieuw logo CAST. Credits: CAST

Wie binnenstapt bij CAST in Nieuwegein moet zich welkom voelen. Gastvrijheid en hospitality zijn daarbij de sleutelwoorden, maar volgens General Manager Marijn Verschure speelt de aankleding ook een belangrijke rol. “De sfeer in het centrum wordt als positief ervaren. Het centrale punt waar de horeca zich bevindt ziet er door de nieuwe styling veel kleurrijker uit. Vooral bij de beurs met gastexposanten zijn we erin geslaagd om een look en feel van deze tijd neer te zetten. En dat in een zeer kort tijdsbestek” (FashionUnited, 2019).

Een platform voor innovatie en netwerken

CAST staat bekend om zijn dynamische en inspirerende omgeving. Het is niet alleen een plek om producten te tonen en te verkopen, maar ook een broedplaats voor ideeën en innovaties binnen de mode- en schoenenindustrie. Regelmatig worden er evenementen, modeshows en seminars georganiseerd waar professionals kennis kunnen uitwisselen en de nieuwste trends kunnen ontdekken.

2021 | PREVIEW

In 2021 vindt de eerste editie van een nieuw event genaamd PREVIEW plaats. Dit nieuwe event is een initiatief van CAST in Nieuwegein in samenwerking met een aantal enthousiaste Mode Agenturen. De opzet is om in een ongedwongen sfeer een groep agenturen te bezoeken die samen een duidelijk concept vormen. Een unieke samenkomst van relevante merken voor relevante winkels. Inmiddels worden elk inkoopseizoen 3 edities georganiseerd (KIDS, WOMEN & MEN).

Eerste PREVIEW Editie 2021. Credits: CAST

2022 | BrandPortal

Om als organisatie te blijven innoveren en in te spelen op het veranderende inkoopgedrag binnen de sectoren zet CAST een belangrijke stap richting haar digitale platform. De BrandPortal, die dient als een digitaal verlengstuk van CAST’s fysieke evenementen en showrooms en is ontworpen om het inkoopproces binnen deze sectoren te moderniseren en te stroomlijnen. Het platform stelt leveranciers in staat om hun collecties online te presenteren, waardoor ze gemakkelijk kunnen inspelen op digitale trends. Tegelijkertijd biedt de BrandPortal retailers een gebruiksvriendelijke tool om op een laagdrempelige manier kennis te maken met verschillende merken en collecties - zowel huidige als toekomstige - en vergemakkelijkt de directe communicatie met leveranciers. Tot slot draagt de BrandPortal bij aan het standaardiseren van productdata waarbij CAST als onafhankelijke partij streeft om de sectoren in branchebelang te optimaliseren.

2024 & verder | Toekomstplannen

Terwijl CAST terugkijkt op vier decennia van groei en succes, richt het centrum zich ook op de toekomst. Met de voortdurende digitalisering van de markt en de opkomst van duurzame mode, blijft CAST zich aanpassen en vernieuwen. Er liggen plannen voor verdere digitalisering en een grotere focus op duurzaamheid. Vanuit de start van de digitale ontwikkeling is één ding duidelijk: CAST moet de rol blijven vervullen die het in de essentie heeft, en dat is inkoop en oriëntatie.

Mijlpijl

Het 40-jarig bestaan van het handelsplatform CAST is een mijlpaal die niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Tijdens de week van de Schoenendagen staat CAST volledig in het teken van haar 40-jarig bestaan en zal er samen met genodigden het succes van de afgelopen jaren gevierd worden.