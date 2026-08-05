Chanel behoudt leiderschap in Lyst Index; Massimo Dutti is de grootste stijger van het kwartaal

Het tweede kwartaal werd eerst gekenmerkt door het wisselvallige weer van een onvoorspelbare lente. Daarna volgde de impact van historische hittegolven in heel Europa. Uiteindelijk had de zomer ook een duidelijke invloed op het consumentengedrag.

Slippers, zonnebrillen, lichte kleding en alles wat met vakantie te maken heeft, domineerden de zoekopdrachten op Lyst. Het Britse platform, gespecialiseerd in het zoeken en ontdekken van mode, heeft zijn traditionele rapport voor het tweede kwartaal van 2026 gepubliceerd. Dit rapport beslaat de periode van april tot en met juli.

De Lyst Index, die het bedrijf per kwartaal samenstelt, analyseert het gedrag van meer dan 160 miljoen shoppers per jaar. De analyse is gebaseerd op zoekopdrachten, verkoopcijfers, vermeldingen op sociale media, redactionele content en nieuwe, door AI-gedreven ontdekkingskanalen. Met deze informatie biedt het rapport een overzicht van de merken, producten en culturele fenomenen die het wereldwijde modegesprek in het kwartaal bepaalden.

Luxe blijft aan de top

Credits: Lyst Index Q2 2026.

Chanel staat opnieuw bovenaan de ranglijst en bevestigt daarmee de onveranderde kracht van de grote maisons. Het leiderschap van het Franse modehuis wordt versterkt door collecties als “Coco Beach” en “Métiers d'Art 2026”. Ook de populariteit van de shield-zonnebril, een van de meest iconische, futuristische en gewilde ontwerpen, draagt hieraan bij. Dit model is toegevoegd aan de lijst van meest relevante producten na een vraagstijging van 363 procent.

Miu Miu herovert een podiumplaats en stijgt twee plaatsen naar de tweede positie, met een groei van plus 30 procent. Dior maakt de top drie van meest relevante merken compleet.

Presentatieshow van de “Limited Edition”-collecties van Massimo Dutti, voor Lente/Zomer 2025. Credits: Massimo Dutti.

De grote ster van het kwartaal is Massimo Dutti, dat de opmars voortzet die begon met zijn debuut in de Lyst Index van vorig kwartaal. Het Spaanse merk van Inditex stijgt acht plaatsen naar de 10e positie, met een toename in de vraag van plus 43 procent. De groei is te danken aan een combinatie van een luxueuze uitstraling, een grotere culturele aanwezigheid en aanzienlijke zichtbaarheid onder celebrities tijdens het Filmfestival van Cannes.

Ook Celine wint terrein met een stijging van vijf plaatsen naar positie 15 (plus 31 procent), dankzij de interesse in de eerste ontwerpen van Michael Rider voor het modehuis. Chloé stijgt drie plaatsen naar positie 11 (plus 20 procent).

De Britse ontwerpster Phoebe Philo debuteert eveneens in de ranglijst op de 18e plaats, met een vraagstijging van plus 29 procent. Volgens Lyst weerspiegelt haar entree de culturele honger van een kennerspubliek, wat resulteert in merkaantrekkingskracht ondanks een nog beperkt distributienetwerk.

Ontwerpen uit de eerste debuutcollectie van Phoebe Philo voor haar gelijknamige modehuis. Credits: Phoebe Philo.

Het product als hoofdrolspeler

Terwijl de merkenranglijst de kracht van gevestigde luxe bevestigt, onthult de productclassificatie waar de wens van de consument echt ligt. Dit kwartaal heeft het gesprek een duidelijke hoofdrolspeler: de zomer.

Schoenen trekken een groot deel van deze aandacht. De “Jelly Shoes” van Skims (plus 2.170 procent), de “Vittoria”-sandalen van Gucci (plus 1.322 procent), de “Jelly Mules” van Chloé (plus 657 procent) en de teensandalen van Massimo Dutti (plus 304 procent) behoren tot de meest gezochte producten. Andere opvallende items in resort-stijl zijn de “Madame-T”-stola van Issey Miyake (plus 501 procent), de “Iona”-broek van Dôen (plus 96 procent) en de “Daylight”-jurk van Zimmermann (plus 322 procent).

Credits: Lyst Index Q2 2026.

Sport werd een belangrijkere drijfveer voor modeontdekkingen in een kwartaal dat in het teken stond van het WK. De pet van de New York Knicks was het meest gezochte product (plus 4.276 procent), aangewakkerd door de overwinning van het team in de NBA. Ook het T-shirt uit de samenwerking tussen Adidas en ontwerper Willy Chavarria behoorde tot de meest gewilde items (plus 373 procent). Volgens Lyst vergroten grote sportevenementen het bereik van mode en zetten ze de aandacht van een nieuw publiek om in zoekopdrachten en aankopen. Merken moeten de kalender met grote evenementen daarom zien als een kans om nieuwe consumenten aan te spreken.

Deze openheid biedt ook kansen voor opkomende merken. Het platform benadrukt de groei van het Thaise Voranida (plus 232 procent) en het Amerikaanse Literary Sport (plus 231 procent), opgericht door ontwerpster Ana Kras.