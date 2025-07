Chanel FW25/26 haute couture: Een winter van elegantie en comfort

Parijs – Chanel presenteerde dinsdag in het Grand Palais in Parijs een glamoureuze en ingetogen Haute Couture collectie. Deze collectie is de laatste die is ontworpen door het interne creatieteam, vóór de langverwachte eerste stappen van de nieuwe artistiek directeur Matthieu Blazy.

Voor het FW25/26 seizoen herinterpreteert het Franse modehuis winterklassiekers en geeft een nieuwe draai aan het iconische tweed. Het tweed krijgt een geweven uitstraling in lange en korte jurken, lange mantels en taillebroeken met rok en pantalon, verfraaid met pailletten, veren en parels.

Luchtigere jurken en rokken, veelal van zijde of chiffon en vaak met ruches, maken ook deel uit van deze nieuwe garderobe die speelt met laagjes. Denk aan lange open rokken over kortere rokken of brede ceintuurs met zakken.

Chanel Herfst Winter 2025, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Dit alles wordt gepresenteerd in zwart, beige en wit, passend bij de knielaarzen met ronde neus.

Deze nieuwe collectie werd gepresenteerd in de Salon d’Honneur, gedecoreerd met ruime gedrapeerde gordijnen en comfortabele beige sofa’s in de stijl van de haute couture salons van de vorige eeuw. De presentatie vond dus niet plaats in het schip van het Grand Palais, zoals gebruikelijk, omdat daar een monumentale installatie van de Braziliaan Ernesto Neto te zien is.

Onder de gasten bevonden zich actrices Marion Cotillard en Carole Bouquet, evenals popsterren Lorde en Gracie Abrams.

De volgende collectie, die in oktober wordt gepresenteerd tijdens de Paris Fashion Week voor damesmode, is ontworpen door Matthieu Blazy. Hij werd in december benoemd, zes maanden na het abrupte vertrek van Virginie Viard.

De discrete en zeer gerespecteerde Frans-Belgische ontwerper, voormalig artistiek directeur van Bottega Veneta, staat voor de lastige taak om een nieuw hoofdstuk te beginnen na Karl Lagerfeld. Lagerfeld stond meer dan drie decennia aan het roer van het modehuis, tot zijn overlijden in 2019, waarna hij het stokje overdroeg aan zijn rechterhand Virginie Viard.

