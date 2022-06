Christine Boland over trends FW23: Creatieve ontploffing, paradoxen en uiteraard het pak

We leven in turbulente tijden, zo benadrukt trendforecaster Christine Boland nogmaals in haar seminar over FW23. De wereld bereikt allerlei tipping points, niet alleen op het gebied van klimaat, maar ook wanneer het gaat over wat gezien wordt als vrouwelijk en wat als mannelijk. "Het is het spanningsveld waarin we leven," geeft ze aan. Hoewel turbulent, geeft deze tijd ook de ruimte aan 'een creatieve ontploffing', aldus Boland. "De grensoverstijgende kracht van creativiteit en voorstellingsvermogen gaat helpen bij de transities die we moeten maken." En juist de kracht van creativiteit en voorstellingsvermogen komt duidelijk naar voren in de voorspelling voor FW23.

In de tijd waarin we nu leven is een grote paradox te vinden, zo stelt Boland. "We willen ons verschuilen, maar ook meer dan ooit met elkaar verbinden." Deze paradox is dan ook op veel manieren terug te vinden in haar forecast voor het herfst/winter-seizoen van 2023.

Christine Boland over FW23: Grensoverstijgende kracht van creativiteit gaat helpen bij transities

Twee van de thema's die de trendforecaster aanhaalt doen zeker een belletje rinkelen. In haar voorspelling voor SS23 kwamen deze thema's, al dan niet in net een andere vorm, ook voor. We hebben het over de ontwikkeling van de metaverse en de nanoverse van de natuur en de focus op het 'primitieve' vertaalt zich naar verfijnde patronen en structureren. Het eerste thema dat ze aanhaalt heet dan ook 'Primitive to precious'. "Er zit een grilligheid in dit thema, maat het is toch zacht." Denk bijvoorbeeld aan sculptuur vormen voor tops, accessoires maar ook schoenen. Er is een zekere mate van tactiliteit binnen dit thema. Denk bijvoorbeeld aan harige en bont structureren, wel nepbont benadrukt de forecaster, in combinatie met juist hele gladde vlakken. Het thema staat bol van ritmes in structuren en patronen en zichtbare constructies. Er is zelfs een element van de kunstbeweging Dada die elementen van collage gebruikte.

Ports 1961 FW22-show, beeld via Catwalkpictures.com

Alberta Ferretti FW22, beeld via Catwalkpictures.com

De gelijktijdige ontwikkelingen van de metaverse en de nanoverse (waarin meer en meer kennis wordt verzameld over de natuur) wordt samengevat in het thema 'Following natural intelligence'. Ook dit thema is voor de trouwe bezoekers van Christine Boland een bekende. "Het is zowel surrealistisch als hyperrealistisch door elkaar heen," geeft Boland aan. Er is duidelijk een lijnenspel te zien en patronen gebaseerd op cellen en draden van mycelium. "De vormen lijken toevallig en gegroeid." Denk bijvoorbeeld aan hele ballonmouwen en structureren die worden gecreëerd door drawstrings. Vergeet ook niet een element van bioluminescentie, het fenomeen waardoor een chemische reactie licht veroorzaakt in een levend organisme. In de mode is dit juist vertaald naar één felle kleur die het geheel omhoog haalt en lijkt te verlichten.

Bottega Veneta AW22, via Blanchon Agency

Bottega Veneta AW22, via Blanchon Agency

Ook 'het pak', want we noemen dat niet langer een 'mannenpak voor vrouwen', maakt een terugkomst in de voorspelling. Zoals in het zomerseizoen van 2023 laat het pak in het winterseizoen ook een combinatie van 'vrouwelijk' en 'mannelijk' zien. In plaats van de zachte vormen uit het zomerseizoen zijn de pakken juist vlijmscherp, doch elegant. "Het smaakt naar een klassieker, maar is het niet. Met het pak zijn we nog lang niet klaar," aldus Boland. Het pak past in het thema 'outclassing clichés', waarbij ook de waarden van wat vrouwelijk en mannelijk is wordt onderzocht. "De felroze kleur is genderloos geworden," zo vult Boland aan.

Fendi AW22, beeld via Catwalkpictures.com

Binnen het thema valt er nog een andere beweging op, de hang naar retro prints. Het seizoen kent een zeker mid-century nostalgie, uitgevoerd in moderne kleuren. "Kleur is heel belangrijk". De hang naar de prints en eenvoudigheid hiervan doet ook deels denken aan de voorspelling van Boland uit het zomer '23 seizoen waarbij de '2D-look' juist een sterke tegenreactie vormt op de 3D wereld van de metaverse.

Dit zijn de trends, thema's en paradoxen voor FW23 volgens trendforecaster Christine Boland

Boland erkent dat diverse thema's die al eerder in een andere vorm zijn aangehaald door worden gezet in het FW23-seizoen. Er zijn kleine verschillen en volgens Boland ligt daar de essentie voor vernieuwing. De transitie die de wereld doormaakt op diverse punten is natuurlijk niet van het ene op het andere seizoen verdwenen. Wel komen daar nieuwe elementen bij, zoals het thema 'transforming history' zoals Boland het noemt. De geschiedenis wordt als het ware opnieuw onder de loep gelegd en aangevuld. Ze omschrijft het als een combinatie van romantiek en realiteit en een nieuwe blik op wat goed en slecht is. Dit thema vertaalt zich in de terugkomst van het harnas, jonkvrouwen en ridders. Elementen van maliënkolders zijn te zien, 'parels zijn helemaal terug' en de kleurencombinatie van zwart, beige en goud met overdadige decoratie voert de boventoon. "Het is super rijk en overdadig maar heeft een vervreemdende twist." Het mag zelfs tegen het hysterische aanhangen, aldus Boland verwijzend naar de historische twist die Netflix-serie Bridgerton gaf aan de kostuums.

Dior FW23, beeld met dank aan Dior

Dior FW23, beeld met dank aan Dior

Dior FW23, beeld met dank aan Dior

Hoewel meerdere thema's dus enigszins bekend zijn, komt wel duidelijk naar voren dat FW23 een interessant spectrum aan verhalen biedt. Van jonkvrouwen en harnassen naar vlijmscherpe vrouwelijkheid. Van overdadigheid in patronen en goud en een rijkheid aan structuren. Gelukkig hoeft men als modeprofessional niet met álles aan de slag, maar wordt er wel genoeg inspiratie geboden om zelf de keuze te maken wat het beste bij de doelgroep past. Het zal voor de rest afwachten zijn tot FW23 om te zien waar de keuze op is gevallen.