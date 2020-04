Collectie online verkopen? Van Gils biedt shop in shop voor retailers

In deze onzekere tijden is het voor ondernemers belangrijk na te denken hoe om te gaan met deze situatie, maar vooral in mogelijkheden te denken. Mannenmodemerk Van Gils kijkt vooruit en is juist in deze situatie innovatief. Het merk support zijn retailers en biedt alle klanten de mogelijkheid een shop in shop onder hun eigen naam te openen waar consumenten online Van Gils producten kunnen shoppen. Met deze mogelijkheid biedt u de consument vanuit huis alsnog de mogelijkheid om bij u een passende outfit te vinden.

Van Gils biedt deze service aan alle wholesale klanten, waarbij u zelf niets hoeft te investeren.

Hoe werkt het?

Uw klanten worden door u op de hoogte gebracht

Op het online kanaal van Van Gils heeft u een gepersonaliseerde landingspagina met eigen URL, waar klanten direct naar toe gaan

Uw klanten worden vanuit deze omgeving doorgeleid naar Van Gils producten, uw klant heeft toegang tot het gehele assortiment

Na verkoop van producten aan uw klant wordt u op de hoogte gesteld door Van Gils

Naast het aanbieden van een shop in shop zorgt Van Gils er daarnaast voor dat alle bestelde producten netjes worden verstuurd naar uw klanten.

Meerdere Belgische en Nederlandse retailers zijn u al voorgegaan en hebben hun shop in shop bij Van Gils geopend.

Heeft u interesse en wilt u meer weten over de voorwaarden? Neem dan contact op met uw Van Gils Sales Manager:

Sales Manager Nederland

Jordi van Laar

+31 (0)6 2070 3167

[email protected]

Sales Manager Belgie

Stephanie de Smet

+32 (4) 7625 9417

[email protected]