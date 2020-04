Van Fashion box tot video shopping met stylisten

Bij van Gils is het mogelijk om op afspraak langs te komen in alle retail filialen van Van Gils. Een personal shopper zal u verwelkomen en helpen bij het uitzoeken van de juiste outfit. Liever een virtuele afspraak? Ook dat is mogelijk. Van Gils’ stylisten staan via videocall voor u klaar om u virtueel door de winkel te leiden en op deze manier een outfit samen te stellen. Alles wordt in een pakket verstuurd, waarbij u alleen de kledingstukken houdt die u mooi vindt.

