Compañeros FW25-collectie: een wereldreis in prints

Compañeros is terug op de markt, en is met de FW25 collectie klaar om herenshirts naar een nieuw niveau te brengen. Met een combinatie van Japanse inspiratie, kwaliteit en een commerciële insteek, biedt Compañeros retailers een sterke aanvulling op hun assortiment met een mix van creativiteit en draaggemak.

Japanse Inspiratie en uitgesproken prints

De FW25-collectie is opgebouwd rond drie labels: Groen, Blauw en Wit. Het Groene label neemt de drager mee naar Japan, met speelse prints geïnspireerd op sushi, traditionele sporten en subtiele chopsticks-patronen. Het Blauwe label richt zich op verfijnde microfantasieprints in een breed kleurenpalet, terwijl het Witte label abstractie en technologie omarmt met audio- en video-invloeden. Elk shirt vertelt een verhaal, te danken aan de reizen van fotograaf en hoofd styling Michel Bergsma, die elk seizoen inspiratie opdoet in een nieuw land.

Praktisch en stijlvol: voor de efficiënte, stijlbewuste man

Compañeros richt zich op de actieve, stijlbewuste man die geen tijd heeft voor gedoe. De regular fit shirts zijn gemaakt van premium katoen in een satijnbinding (60/1), met een strijkvrije finish: uit de was, ophangen, en klaar. De kleuren zijn zorgvuldig gekozen om perfect te combineren met de truien en sweaters van het merk, een nieuwe uitbreiding die vanaf FW25 voorzichtig wordt geïntroduceerd.

Credits: Compañeros

Aantrekkelijk voor retailers

Met een aantrekkelijke marge van 3,5 (inclusief betalingskorting) en beperkte nabestelopties per stuk, biedt Compañeros retailers niet alleen esthetische waarde, maar ook een sterke commerciële propositie. Elk ontwerp is uniek en exclusief, wat zorgt voor een onderscheidend aanbod in de winkel.

Wat biedt de toekomst voor Compañeros?

Naast de huidige drops – twee keer per jaar – breidt Companeros het assortiment verder uit. Voor FW25 hebben ze de eerste truien en sweaters geproduceerd, en tegen SS26 wordt de collectie nog breder. Een spannend vooruitzicht voor retailers die op zoek zijn naar een innovatief en consistent merk.

Met Compañeros halen klanten niet alleen een collectie in huis, maar een verhaal en persoonlijkheid dat klanten keer op keer zal inspireren.

Companeros staat met de FW25 collectie op de SHIFT beurs, en doet mee aan de Lijnden Fashion Tour.

SHIFT: 26 - 27 januari 2025

26 - 27 januari 2025 Lijnden Fashion Tour: 26 januari 10.00 - 17.00, 27 januari 09.00 - 17.00