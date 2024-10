Cool Fat Gay: Het plus-size modemerk gericht op ‘empowerment voor mannen’

De plus-size modemarkt maakt een ongekende groei door, wat blijkt uit de toenemende zichtbaarheid van vrouwelijke plus-size modellen in reclamecampagnes en op internationale catwalks. Maar waar zijn plus-size mannen in de huidige modewereld?

Dat vraagstuk behandelde FashionUnited in een eerder artikel. Want, hoewel mannelijke consumenten de plus-size markt leiden, is hun vertegenwoordiging in de mode-industrie minimaal.

Om deze ongelijkheid te onderzoeken en de redenen achter de onzichtbaarheid van plus-size mannen in de mode te begrijpen, spreekt FashionUnited met José María Vidal, CEO van het Spaanse modemerk Cool Fat Guy. Zijn bedrijf houdt zich uitsluitend bezig met het ontwerpen en produceren van mode voor mannen met grote maten en biedt opties die kwaliteit, stijl en innovatie combineren. Hij deelt zijn visie op de markt, de uitdagingen waar hij voor staat en hoe zijn merk het huidige modelandschap voor mannen verandert.

“Voor een periode in mijn leven droeg ik 'normale' maten. Ik was gewend aan een reeks ontwerpen en kwaliteiten waarvan ik me later realiseerde dat ze niet bestonden voor plus-size jongens.” José María, CEO de Cool Fat Guy

José María begon een carrière als model die hem blootstelde aan een moeilijke periode, gekenmerkt door eetstoornissen en ongezonde gewoonten. Uiteindelijk kwam hij aan en realiseerde hij zich dat het aanbod van kleding voor mannen met een “niet-normaal” lichaam zeer beperkt en niet erg inclusief was. Daarom besloot hij oplossingen te creëren die niet alleen aan deze vraag voldeden, maar ook mannen door middel van mode krachtiger maakten.

Hoe ben je met Cool Fat Guy begonnen?

We lanceerden de website officieel in december 2023, hoewel het project in 2020 begon met een aantal eenmalige drops om het te valideren. In 2023 hebben we een financieringsronde afgesloten, zijn we een partnerschap aangegaan met verschillende bedrijven en hebben we de lancering op grotere schaal voorbereid. Ondanks het feit dat we een nieuw merk zijn, hebben we al verschillende uitverkochte producten verkocht en positieve cijfers bereikt. We verwachten medio 2025 een omzet tussen 680.000 en 700.000 euro te hebben.

Credits: Cool Fat Guy.

Hoe is het idee van Cool Fat Guy ontstaan?

Het project is ontstaan uit een persoonlijke ervaring. Als levenslange modeconsument maakte ik een moment mee waarop mijn lichaam veranderde en ik plusmaten ging dragen. Toen realiseerde ik me dat de beschikbare opties voor mannen in deze maten erg beperkt waren. Er zijn wel wat aanbiedingen, maar die zijn meestal gericht op een klassieker publiek, met merken die niet per se de jongere mensen tussen 25 en 45 aanspreken. Aan de andere kant zijn de meer zorgvuldig ontworpen opties vaak van lage kwaliteit.

Plus-size mode voor vrouwen is wat meer geëvolueerd, maar voor jonge mannen is er niet genoeg vooruitgang geboekt. Ik merkte dat het moeilijk was om kleding te vinden met actuele ontwerpen en kwaliteitsmaterialen. Ik realiseerde me dat ik niet langer dezelfde mode kon consumeren als voorheen door het gebrek aan opties op de markt.

Met deze persoonlijke frustratie en de identificatie van specifieke behoeften, besloot ik dit project te creëren. De bedoeling is om een uniek alternatief aan te bieden voor plus size mannen, met een focus op kwaliteit, design en technologische innovatie. Ons doel is om kleding te bieden die er niet alleen goed uitziet, maar ook comfortabel is en geschikt voor de diversiteit van lichamen, waarmee we voorzien in behoeften die tot nu toe niet werden gedekt op de markt.

Hoe kijkt u naar de vertegenwoordiging van verschillende lichaamstypes in de mode-industrie?

Vanuit mijn perspectief, gebaseerd op mijn ervaring met mijn klanten, is de realiteit op straat heel anders dan wat er vaak te zien is op de catwalks en in reclamecampagnes.

Het is belangrijk om te erkennen dat zowel mannen- als vrouwenlichamen in de loop der tijd veranderen. Hoe goed je ook voor jezelf zorgt, als je een bepaalde leeftijd passeert, ondergaat je lichaam een natuurlijke transformatie die niet altijd wordt weerspiegeld in de standaardmaten of -patronen van de mode-industrie.

Daarnaast hebben we cliënten die in deze categorie kunnen vallen omdat ze ook erg gespierd zijn, of omdat ze een bredere rug hebben dan wat wij als “normaal” beschouwen, een woord dat in deze context de beperkingen van de huidige normen weerspiegelt, die vaak geen rekening houden met de diversiteit van bestaande morfologieën.

Als gevolg hiervan worden mensen die niet voldoen aan de vooraf vastgestelde maten gedwongen om genoegen te nemen met de alternatieven die voor hen beschikbaar zijn, waardoor er een aanzienlijke kloof ontstaat tussen wat er op de markt wordt aangeboden en de realiteit voor consumenten.

Credits: Cool Fat Guy.

Vind je dan dat het modesysteem in het algemeen een grotere verscheidenheid aan maten zou moeten integreren?

Absoluut ja, ik vind dat het modesysteem een grotere verscheidenheid aan maten zou moeten integreren. Door mijn professionele ervaring vraag ik me af waarom het nodig is om mensen in verschillende groepen in te delen, terwijl de verschillen in werkelijkheid vaak minimaal zijn.

Het is onzinnig om iemand vanwege een verschil van zes centimeter in lichaamsgrootte te classificeren als “niet-normaal” of “plus-maat”. Hoewel we in dit opzicht een lange weg hebben afgelegd, is er nog een lange weg te gaan. Mijn wens zou zijn dat er op een dag geen behoefte meer is aan een specifieke plus-size categorie, niet omdat ik wil dat mijn merk verdwijnt, maar omdat ik wil dat er geen verschil is tussen mensen.

Grote merken en bedrijven, die de economische en productiecapaciteit hebben, zouden een veel breder scala aan maten en patronen moeten aanbieden. De echte vraag is waarom ze dat niet doen.

Wat zijn de best verkopende maten bij Cool Fat Guy?

De best verkopende maten van ons merk zijn voornamelijk 3XL, 4XL en 5XL, wat de grootste maten zijn. Hoewel er bij sommige specifieke producten meer vraag is naar de XL maat, zijn over het algemeen de maten daartussen en daarboven het meest gevraagd door onze klanten.

Hoewel andere maten overheersen in de etalages van warenhuizen, stelt de Asecom (Vereniging van Kleding- en modebedrijven van de Autonome Gemeenschap Madrid) dat de maten 42 en 44 de meest verkochte maten zijn in Spanje.

Wat zijn volgens jou de behoeften van dit segment en hoe speel je daar met je merk op in?

Ons merk speelt in op de behoeften van het plus-size mannensegment door zich te richten op twee belangrijke aspecten: comfort en kwaliteit van de kleding en een eersteklas winkelervaring. We richten ons op het garanderen van ademend vermogen en comfort door het gebruik van hoogwaardige stoffen die het gebruik van synthetische materialen die transpiratie verhogen, zoals polyester, vermijden. Technologieën zoals Nonstick verbeteren de luchtcirculatie en verminderen het plakkerige effect op de huid, wat zorgt voor frisheid en comfort.

Daarnaast hebben we onlangs geïnnoveerd met het Low V Fit patroon in onze onlangs gelanceerde jeans, ontworpen om veel voorkomende pasvorm- en slijtageproblemen in dit segment op te lossen, waardoor zowel het uiterlijk als de functionaliteit worden verbeterd.

Dit alles wordt aangevuld met een eersteklas gebruikerservaring, waarbij voor elk detail wordt gezorgd, van de verpakking tot de bezorgservice, wat een aanzienlijk verschil maakt in een markt die gewoonlijk niet dit niveau van kwaliteit en aandacht biedt.

Nuevo pantalón Low V Fit de Cool Fat Guy. Credits: Cool Fat Guy.

Op dit moment zijn jullie alleen aanwezig in Spanje via een B2C-model, zijn jullie van plan om jullie activiteiten uit te breiden naar andere markten?

We breiden onze activiteiten uit buiten het B2C-model en verkennen nieuwe mogelijkheden, op zoek naar zakenpartners en locaties die aansluiten bij de kwaliteit en positionering van ons merk. Het is belangrijk voor ons om de gebruikerservaring die we bieden te behouden, dus we zullen ons richten op partners die onze waarden en normen delen.

Voor nu is onze prioriteit om de markt in Spanje volledig te consolideren voordat we officieel uitbreiden naar andere landen. Hoewel we hebben gemerkt dat er vraag is in Latijns-Amerika en de Verenigde Staten, maken de hoge verzendkosten en complicaties bij de douane een winstgevende uitbreiding moeilijk. Daarom is onze huidige strategie om geleidelijk te groeien en een solide basis te leggen in Spanje voordat we ons internationaal wagen.

Welke kansen zie je in de plus-size markt?

Ik ben erg positief over de toekomst, vooral wat betreft onze focus op streetwear voor 25- tot 45-jarigen, een segment dat tussen tieners en formele volwassenen in ligt. De markttrend, zelfs bij grote merken, laat een verschuiving naar streetwear zien, wat een goed teken is.

Hoewel het geen gemakkelijke of onmiddellijke verandering is, zijn de resultaten en de acceptatie door het publiek bemoedigend. Sinds 2020 groeien we gestaag en zetten we stevige en succesvolle stappen. Ik ben dus erg positief over wat komen gaat, hoewel ik erken dat de markt onvoorspelbaar kan zijn.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.ES. Vertaling en bewerking door Sylvana Lijbaart.