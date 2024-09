CoolCat lanceert eerste collectie onder Wehkamp

CoolCat is terug van weggeweest. Het kledingmerk lanceert op 9 september opnieuw via de eigen website, Wehkamp en Kleertjes.com, zo maakt Wehkamp bekend in een persbericht. Het Nederlandse online warenhuis verwierp in 2023 de exclusieve rechten van CoolCat.

CoolCat legt de nadruk op zelfexpressie en individualiteit. De kleding moet kinderen inspireren hun eigen stijl te omarmen en hun unieke persoonlijkheid te vieren.

Het jongerenmerk lanceert met de collectie ‘Be Heard, Make Noise’, dat een eerbetoon is aan de geschiedenis van het merk, zo is te lezen. De collectie bestaat uit ruim 100 items en representeert ‘een blend van de straat- en sportcultuur van vandaag de dag’. Het uit zich in een frisse, urban uitstraling. De prijzen van de collectie variëren tussen de 19 euro voor een T-shirt tot 99 euro voor een winterjas. CoolCat biedt kleding aan in de maten 116 tot en met 176.