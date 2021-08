Copenhagen Fashion Week: drie opkomende ontwerpers om in de gaten te houden

Copenhagen Fashion Week heeft zich niet alleen gemanifesteerd als modecentrum voor duurzaamheid, maar wordt ook een broedplaats voor nieuw talent, met de introductie van drie nieuwe ontwerpers voor voorjaar/zomer 2022 – Deens upcyclingmerk (Di)vision, conceptueel breiwerkmerk A. Roege Hove en Louise Lyngh Bjerregaard, afgestudeerd aan Central Saint Martins, die de nadruk legt op vakmanschap en duurzaamheid.

(Di)vision onthult SS22 collectie gemaakt van reststoffen en vintage kleding

Foto: via (Di)vision by James Cochrane

Duurzaam Deens modemerk (Di)vision, opgericht door het broer-en-zus duo Nanna en Simon Wick, toonde een collectie voor voorjaar/zomer 2022 geheel gemaakt van reststoffen en geüpcyclede vintage kleding, inclusief het klassieke utility jack.

De collectie was geïnspireerd op het afgelopen jaar, aldus (Di)vision in de toelichting op hun modeshow, waarin het dagelijks uniform vervangen werd door jogging- en loungekleding en waarin comfort voor velen een prioriteit is geworden.

”De collectie weerspiegelt het afgelopen jaar, maar omarmt ook de tijd die nog komen gaat, waarin er – hopelijk – ruimte is voor meer omhelzingen, kleuren en motieven,” zeiden Nanna en Simon Wick.

Foto: via (Di)vision by James Cochrane

De collectie werd gepresenteerd met een speelse en inclusieve modeshow op het dak van parkeergarage in Kopenhagen, waar (Di)vision zijn uniseks assortiment geüpcyclede loungekleding- en werkkledingstijlen met bloemenprints, gestikte vlakken en gedeconstrueerde en uitgesneden details presenteerde.

De collectie bevat alles van grote jasjes tot tops, sweatshirts, overhemden, broeken in parachuutstijl, jeans en jurken, door het merk beschreven als ‘alledaagse’ stijlen, en ook accessoires.

Foto: via (Di)vision by James Cochrane

Tot de hoogtepunten behoorden een gebloemde maxi-jas met de kenmerkende rits van het label, waardoor de maxi ook een kort jasje kon worden, en het kenmerkende gespleten bomberjack van het merk, uitgevoerd in een blauw met witte botanische print met een rits op de rug.

Foto: via (Di)vision by James Cochrane

A. Roege Hove maakt indrukwekkend Kopenhagen Fashion Week-debuut

Foto: via A. Roege Hove, Copenhagen Fashion Week

Ieder seizoen zet Kopenhagen Fashion Week een opkomende ontwerper in de schijnwerpers met zijn ‘Talent Slot’ en voor voorjaar/zomer 2022 ging die eer naar textielontwerpster Amalie Røge Hove en haar conceptueel breiwerklabel A. Roege Hove.

Hove studeerde textielontwerp aan de Koninklijk Deense Academie voor Schone Kunsten, en werkte in knitwear voor een aantal vooraanstaande Deense merken, waaronder Cecilie Bahnsen en Mark Tan, voordat ze haar eigen label lanceerde waarmee ze de breiwerktradities op de proef stelde met een moderne en kunstzinnige benadering tot origineel vakmanschap. Het merk wil ook opvattingen over vorm ter discussie stellen met sculpturale en unieke gebreide stukken, ontworpen rond het lichaam.

Foto: via A. Roege Hove, Copenhagen Fashion Week

“Elke gebreide stijl is bedoeld om het materiaal tot leven te brengen. Verschillende dimensies worden gecreëerd door de lichamen die ze dragen. Net als sculptuur, presenteert iedere stijl een ander verhaal, en de stukken en hun ware vorm worden tot leven gebracht door de eigenaar,” verklaart Hove op de website van het merk.

Dit is de vijfde collectie van de ontwerpster en benadrukt haar voorkeur voor strakke silhouetten, statement uitsnijdingen en transparante strepen. Het kleurenpalet is minimalistisch en neutraal – voornamelijk zwart en wit - waardoor de breiwerktechnieken centraal staan, maar Hove voegt wel een paar neonroze en limoengroene kleuraccenten toe voor enig contrast.

Duurzaamheid is ook een speerpunt voor dit opkomend label; ieder item is in Europa geproduceerd – in Denemarken, Ierland en Italië – en de meeste stukken zijn op bestelling dus heeft het merk geen grote voorraad van ongebruikte stukken.

Foto: via A. Roege Hove, Copenhagen Fashion Week

“Wij geloven dat de mode van de toekomst de nadruk moet leggen op haar krachten en daarom hebben we twee collecties per jaar gecreëerd die alleen de categorieën bevatten waar we echt in geloven en die met de materialen mogelijk zijn,” aldus Hove. “Het draait om het creëren van onvergankelijke stukken en basisitems die lang meegaan – de veelzijdigheid van de stijlen en de mogelijkheid de stukken op verschillende manieren te dragen – bovenop, onder iets of alleen – creëert verschillende looks binnen elke stijl en we genieten ervan als onze klanten individuele looks creëren met onze ontwerpen.”

Foto: via A. Roege Hove, Copenhagen Fashion Week

Louise Lyngh Bjerregaard maakt debuut met herfst/winter 2021 collectie

Foto: via Louise Lyngh Bjerregaard door Ècoute Chérie en Olivia Ghalioungi

De in Parijs gevestigde, opkomende Deense ontwerpster Louise Lyngh Bjerregaard wil de grenzen tussen confectie en couture vervagen met een debuterende herfst/winter 2021-collectie die kunst, mode en ontwrichting verbindt.

Bjerregaard, die afstudeerde aan Central Saint Martins en de Scandinavische Academie voor modeontwerp, werkte aanvankelijk voor Eckhaus Latta en Anne Sofie Madsen voordat ze in 2019 haar gelijknamige label lanceerde, waar breiwerk centraal staat, alsook duurzaamheid door middel van het gebruik van reststoffen voor haar kleding en de toepassing van een afvalvrij beleid.

In 2020 ontving Bjerregaard van de Deense Kunststichting een subsidie van twee jaar als onderdeel van het programma ‘De jonge artistieke elite’ en in 2021 werd het atelier benoemd als Zalando Sustainability Award 2021 finalist, maar trok zich terug als gevolg van Covid-19.

Foto: via Louise Lyngh Bjerregaard door Ècoute Chérie en Olivia Ghalioungi

Bjerregaard onderzoekt in haar damesmode ambachtelijke technieken zoals deconstructie, draperen, trompe l’oeil, upcyclen, stoffenmanipulatie en maatwerk. Al haar stukken, en ook sommige stoffen, worden met de hand gemaakt in haar atelier.

Tot de hoogtepunten behoren op elkaar afgestemde gebreide sets, nauwsluitende korsetten die achterstevoren worden gedragen, leren patchwork jurken en rokken, en fijnmazige, delicate gebreide jurken met statement uitsnijdingen.

Foto: via Louise Lyngh Bjerregaard door Ècoute Chérie en Olivia Ghalioungi

“De herfst/winter 21/22 debuutcollectie is een intrigerende hybride van donkere romantiek van enkele decennia,” verklaart Bjerregaard in de toelichting op haar presentatie. “De collectie vervaagt continu op speelse manier de grens tussen confectie en couture en komt voort uit mijn onderzoekende gedachten, en dit vertaalt zich op poëtische manier in het universum van ieder kledingstuk.”

De collectie werd aanvankelijk tijdens Parijs Couture Week in juli gepresenteerd met een intieme show in salonstijl, en vervolgens bewerkt tot digitale presentatie voor Kopenhagen Fashion Week met een voorstelling in de Charlottenborg Art Cinema.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking: Wendela van den Broek.