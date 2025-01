Creativiteit zorgt voor heling in SS26: De vier trends volgens Christine Boland

Van politieke discussies tot duurzame kwesties; de wereld maakt zich zorgen. Deze onderwerpen worden op verschillende manieren vertaald in de kunst- en modewereld. Hoe gaan deze industrieën met beladen onderwerpen als deze om? Volgens trendforecaster Christine Boland draait het in de kunst- en modewereld vanaf nu om helen en herstellen. “Het gaat over wijsheid putten uit tradities, plezier hebben, humor en speelsheid. Dat hebben we zo hard nodig in deze tijd”, vertelt ze tijdens haar trendwebinar Design Language Zomer 2026.

Boland deelt een trendanalyse vol tederheid, vrolijkheid en ruige randjes voor de zomer van 2026. En, net zoals in haar FW25-voorspelling, is verbeeldingskracht wederom uiterst belangrijk. Dit zijn Boland’s voorspellingen aan de hand van vier thema’s.

Christine Boland voorspelt SS26 in vloeiende vormen en visuele troost

In een voorspelling waar het gaat om helen en herstellen, duiken we met de eerste trendbeweging in een wereld vol vloeiende vormen. Deze tendens is ontworpen door menselijke emoties en ingevuld door kunstmatige intelligentie. Ronde vormen zorgen voor een visuele troost. In de modewereld gaat deze trend over simpele kledingstukken die in eerste instantie niet nieuw lijken. Maar het cadeau zit hier juist in het vakmanschap, de herkenbare stoffen en de vloeiende vormen. Er wordt veel gebruikgemaakt van plissé en oversized kledingstukken, maar ook transparantie - waarbij stoffen van hoge kwaliteit uiterst belangrijk zijn - komt hier aan bod. “Deze trend gaat over investeren in quite luxury. Het is een feestje voor het oog, maar zorgt niet voor een overvloed aan prikkels”, zo vat Boland samen.

Op de catwalk waren het Max Mara, FIT en Anteprima die al ‘Healing Aesthetics’ lieten zien. Het kleurenpallet bestaat uit parelmoer- en schaduwkleuren met hier en daar een felle kleur tussendoor. De kleur wit speelt een centrale rol.

Max Mara SS25, Max Mara SS25, FIT SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Anteprima SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Simpele vormen en ingenieuze ensembles in SS26, volgens Christine Boland

Of men nu politieke onrust of angst over de opwarming van de aarde ervaart, de mens hunkert naar sereniteit. Hoe kunnen we dat bereiken? Door vast te houden aan dat wat werkt. In de creatieve industrie pakken jonge ontwerpers bijvoorbeeld traditionele technieken op en geven hier hun eigen, vernieuwende draai aan. Er ontstaat pure kunst, zonder te veel tierelantijntjes. Wie niet thuis is in de designwereld, zal dit wellicht primitief vinden ogen, maar dat is het niet. Volgens Boland is dit een thema vol simpele vormen met ingenieuze ensembles.

Als dit thema naar mode wordt vertaald zien we veel kledingstukken met een overslag, hoge splitten en gelaagdheid. ‘Crafted Minimalism’ heeft een elegante uitstraling, waarbij af en toe een statement wordt gemaakt. Het thema omarmt het oude ambacht en steekt dit in een nieuw jasje. Zo besteedt Hermès bijvoorbeeld aandacht aan de eeuwenoude vlechttechnieken door er prints van te maken om te vernieuwen. Ook Roberto Cavalli en Victoria Beckham hebben oog voor deze trend. Er worden vooral donkere kleuren gebruikt, waar dieprood, donkerbruin en zwart een hoofdrol spelen, maar ook off-white en matgoude kleuren, die soms naar groen neigen, zijn hier belangrijk.

Hermès SS25, Roberto Cavalli SS25, Victoria Beckham SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Alberta Ferretti SS25, Andreamo SS25, Michael Kors SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Christine Boland voorspelt SS26: Rebelse sprookjesprinsessen en Bohemian Bandits

Helaas is femicide nog steeds een onderwerp dat regelmatig circuleert in wereldwijde media. Boland ziet de huidige omstandigheden daardoor als een mannenwereld. Maar dat wil niet zeggen dat vrouwen zich verschuilen - integendeel, ze gaan de boel op stelten zetten. In het thema ‘Reconsidered Romanticism’ hebben we te maken met rebelse prinsessen, pirate queens en bohemian bandits. Het vrouwzijn mag gevierd worden en dat gebeurt niet aan de hand van tuttige outfits en barbie-achtige looks. Vrouwen kiezen voor stoere, uitbundige stijlen waarbij de sprookjesprinses nog altijd aanwezig zal zijn.

In dit thema wordt inspiratie geput uit de tijd van kapiteinen, schatkisten en uniformen. Het draait om plezier maken, je leven leven en aandacht trekken. In de zomer van 2026 zullen we dan ook veel sculpturale vormen zien. Daarnaast wordt gewerkt met fluweel, emblemen en brokaat, maar ook met knopen, kraagjes en ruches. “Het lijkt daarnaast alsof ze een greep uit een schatkist hebben genomen”, aldus de trendforecaster.

Er wordt gedeconstrueerd en gereconstrueerd. Het resultaat: outfits geïnspireerd op historische uniformen, gemaakt van gewone stoffen in romantische pastels. Onder andere Chanel, Burberry en Loewe lieten deze tendens al zien op de catwalk.

Who Decides War SS25, Loewe SS25, Chanel SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Burberry SS25, Dries van Noten SS25, Rabanne SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Op zoek naar uniciteit met AI in het achterhoofd: Dit is SS26 volgens Christine Boland

Als er iets is waarbij de tijd niet stilstaat, is het kunstmatige intelligentie (AI). Er zullen vandaag de dag nog maar weinig mensen en bedrijven zijn die hier geen gebruik van maken. De technologie heeft zich ook in de modewereld al diep geworteld. Hoewel het veel werk uit handen kan nemen, geeft nog niet iedereen zich aan de technologie over. In de designwereld, zegt Boland, is namelijk een creatieve tegenreactie te zien. Het makersvak wordt op de proef gesteld nu AI het makkelijker maakt om dingen te creëren. Kunstenaars en ontwerpers zijn dan ook op zoek naar een uniciteit. Het wil niet zeggen dat AI wordt verbannen - sterker nog, er wordt inspiratie uit de technologie geput. Zo komen iconische kunststromen weer terug en worden deze bij elkaar gegooid. “Het lijkt alsof het door AI is gemaakt, maar dat is het niet”, legt Boland uit. Het thema ‘Artistic Intelligence’ heeft een surrealistisch tintje.

In deze trend is het belangrijk dat de hand van de maker zichtbaar is. Een voorbeeld die deze tendens goed omschrijft is het werk van Dries van Noten, die maximaal inzoomt op een bloem en hier een print van maakte, wat voor een dierlijk effect zorgde. Ook Anrealage en CFCL hebben zich al vastgebeten in deze trend door de AI-verbeelding toe te passen wat betreft vormen en kleuren.

Dries van Noten SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Anrealage SS25, CFCL SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het mag duidelijk zijn: Boland’s analyse laat de zon schijnen in een bewolkte wereld. Wie zijn verbeeldingskracht maximaal inzet, zal zien dat er heel wat mogelijk is om tot rust te komen, opgetild te worden of geïnspireerd te raken in een gespannen omgeving. Van vloeiende vormen en ingenieuze ensembles tot bohemian bandits en beestachtige effecten; het draait allemaal om ‘creactivism’ - wat niet voor niets de titel van Boland’s presentatie was. Hoe geeft u de vier tendensen vorm?