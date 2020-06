De eerstvolgende show van Burberry vindt plaats in de Britse buitenlucht

Burberry organiseert zijn eerstvolgende show in de buitenlucht. Dat laat het Britse modehuis weten in een nieuwsbericht op de website. De presentatie van de lente-zomercollectie 2021 vindt plaats op 17 september en kan door iedereen worden bijgewoond - zij het digitaal.

“De mens heeft altijd een grote affiniteit met de natuur gehad,” aldus Ricardo Tisci, hoofdontwerper bij Burberry, in het nieuwsbericht. “Voor deze show wilde ik die gevoelens vieren door onze community samen te brengen in een creatieve ervaring in het prachtige, natuurlijke landschap van Groot-Brittannië.” Net als de voorgaande twee shows zal de collectiepresentatie volledig CO2-neutraal worden georganiseerd. Het merk heeft bovendien nog andere duurzaamheidsambities: onlangs ondertekende Burberry een belofte om bij te dragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie.

SS21 collectiepresentatie Burberry wordt een fysieke show in de natuur

De fysieke show is niet toegankelijk voor publiek. In plaats daarvan worden beelden van de show online uitgezonden. Deze zullen voor iedereen toegankelijk zijn, zo is in het nieuwsbericht te lezen. “Behalve de modellen en het team zal er niemand bij de show aanwezig zijn,” vertelt Tisci in een interview met WWD. “Omdat de meeste mensen niet in staat zijn te reizen, was het belangrijk voor mij om een ruimte te creëren waarin iedereen zich kan verbinden met en onderdompelen in de show-ervaring.”

Op de vraag of de fysieke modeshow in het algemeen vervangen kan worden door een ander concept, antwoordt Tisci: “Er gaat niets boven de ervaring van het bijwonen van een modeshow - de energie in de ruimte, de anticipatie, de opwinding - dat is iets moois dat ik niet graag verloren zou zien gaan. Maar we moeten erkennen dat de wereld verandert, en dat we ons landschap moeten aanpassen en herdefiniëren door middel van nieuwe vormen van expressie.”