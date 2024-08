De evolutie van Pure Path wholesale: van witte overhemden naar een totaal merkaanbod

Pure Path, een modemerk gevestigd in Amsterdam, heeft sinds de oprichting in 2008 aanzienlijke vooruitgang geboekt. Het merk, dat begon met produceren van witte overhemden, heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig kledingmerk met een uitgebreide collectie voor de moderne man. Met ontwikkelingen in het wholesale proces en marketing strategieën richt Pure Path zich op het bedienen van lange termijn partners en klanten die avontuur en ontdekking zoeken.

FashionUnited ging in gesprek met Nikki Balsem, creative director bij Pure Path, om meer te weten te komen over de toekomst en collecties van Pure Path, met focus op B2B.

Wholesale strategie en samenwerking met retailers

De afgelopen jaren heeft Pure Path flinke stappen gezet. Ze zijn een totaal merk geworden en zijn actief in bijna alle artikelgroepen, en vinden het dan ook belangrijk dat de retailers een totaalbeeld laten zien in de winkel. Het is niet meer een merk dat alleen overhemden of denims brengt, retailers kunnen hun consument van top tot teen kleden in Pure Path.

De filosofie van Pure Path draait om "own the journey," wat benadrukt dat de reis eigenlijk belangrijker is dan de bestemming. Volgens Balsem is Pure Path vastbesloten om verder te kijken dan alleen de producten en leggen ze de focus ook op het verhaal en de kernwaarden, en hoe die effectief gecommuniceerd kunnen worden. Pure Path heeft daarom de afgelopen jaren geïnvesteerd in de uitbreiding van hun wholesale strategie om winkeliers bij te staan in de presentatie van Pure Path. Door de introductie van een ERP-systeem en een samenwerking met Fashion Cloud, kunnen retailers hun orders efficiënter beheren, en hebben wholesale partners directe toegang tot content zoals productfotografie en campagnebeelden. Met behulp van het ERP-systeem krijgt Pure Path inzicht in verkoopdata van de winkeliers, waardoor het designteam betere collecties kan ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van zowel retailer als klant.

Spring Summer 2024 Campagne (niet 2025) Credits: Pure Path

Vanaf Fall Winter 2024 heeft Pure Path shop-in-shop concepten geïnstalleerd bij geselecteerde retailers zoals Zwijnenburg, Berden en By Krijn mode. Met deze shop-in-shops, ontworpen om in elke winkel interieur goed tot hun recht te komen, wordt de merkbeleving versterkt en verhoogt de omzet per vierkante meter. Voor Pure Path zijn een paar criteria belangrijk in de selectie voor een geschikte retailpartner, waaronder de geografische locatie, het DNA van de winkel en het verdere merk aanbod. Lange termijn samenwerking en professionalisering zijn ook cruciaal; Pure Path waardeert geautomatiseerde processen bij retailers om een solide, langdurige partnerschap op te bouwen.

Marketing initiatieven en het Pure Path Social Club weekend

Bij Pure Path draait het om authenticiteit en het trouw blijven aan jezelf, wat wordt weerspiegeld in hun diverse marketingstrategieën en toekomstige plannen. Het merk heeft geïnvesteerd in sterke sociale media campagnes en sponsort sportevenementen zoals voetbal en padel. Lopende samenwerkingen met partners zoals XNRGY, waarbij Pure Path een eigen padelbaan heeft en het competitie team sponsort, versterken hun merk zichtbaarheid en betrokkenheid in de juiste doelgroep.

Een toekomstig en vernieuwend marketing initiatief is de ontwikkeling van een parfum voor Spring Summer 2025, dat aan retailers zal worden gegeven tijdens het Pure Path Social Club weekend in mei 2025. Dit weekend staat in het teken van de merkbeleving, Spring Summer 2025, en biedt klanten de mogelijkheid om het parfum ‘Own the journey’ te ontvangen bij aankoop van een bepaald bedrag.

Pure Path collecties

Dit marketing initiatief maakt deel uit van de Spring Summer 2025 collectie, waarmee Pure Path zich richt op de Zuid-Amerikaanse Social Club invloeden. Het thema straalt speelsheid, warmte en een gevoel van gemeenschap uit, wat een mooie aanvulling en progressie is op de avontuurlijke sfeer van de Fall Winter 2024 collectie die nu in de winkels hangt.

De huidige Fall Winter 2024 collectie van Pure Path, getiteld "Ancient Matter," haalt inspiratie uit de Afrikaanse achtergrond van de oprichters en de koude regio Sutherland in Zuid-Afrika. Deze regio, bekend om haar astronomische centrum, vormt een brug tussen aarde en ruimte. De collectie omvat koele tinten zoals grijs, blauw en kaki, aangevuld met zware jerseys, corduroy, en wol. Grote silhouetten en robuuste afwerkingen geven de collectie een futuristische touch.

Door deze conceptuele benadering, krijgen de collecties van Pure Path een sterke identiteit, die vervolgens wordt opgenomen in de ervaring en benadering van winkeliers. Zo heeft het merk bij geselecteerde retailers met Spring Summer 2024 complete etalages ingericht, geheel in het teken van het concept. De Spring Summer 2024 was dan ook de eerste collectie sinds de naamswijziging van Purewhite tot Pure Path, en markeerde de nieuwe richting voor het merk.