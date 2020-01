De geschiedenis, groei en ontwikkeling van modehuis Natan

Natan werd in 1930 opgericht door couturier Paul Natan en staat sinds 1983 onder leiding van Edouard Vermeulen. De ontwerpen van Vermeulen zijn geliefd onder internationale royals, onder wie de Belgische koningin Mathilde en de Nederlandse koningin Máxima. Lees hier alles over historie, groei en ontwikkeling van Belgische modehuis.

1983-1984: Edouard Vermeulen aan het roer

Edouard Vermeulen, geboren te Ieper, staat sinds 1983 aan het hoofd van het modehuis Natan. Bij de overname verandert het modehuis van naam: van Paul Natan naar Natan. Aanvankelijk wees niets erop dat Vermeulen voorbestemd was voor de mode. Hij studeerde af als binnenhuisarchitect. Hij komt dan ook in contact met Maison de Couture Paul Natan wanneer hij op zoek is naar een plek om zijn werk als interior decorator te exposeren, zo meldt het merk op de eigen website. Zijn interesse voor mode groeide echter en in 1984 ontwierp hij zijn eerste collectie. "Het ging om rode jasjes omzoomd met een blauwe rand, witte hemden en plooirokken", zo meldt Vermeulen in 2008 tegen Knack.be.

1986: Eerste Natan modeshow

In 1986 vindt de eerste Natan modeshow plaats met onder de gasten onder andere prinses, en de latere koningin Paola van België. Door de jaren heen groeit de clientele van Natan onder de koninklijke families.

1987: Natan opent de eerste ready-to-wear winkel

Natan opent in 1987 de eerste ready-to-wear winkel en vestigt zich daarmee in Brussel. Het zal niet de enige winkel van het modehuis zijn. Rond 2000 vestigt hij zich onder andere in Maastricht en Gent en later komen daar ook Antwerpen en Knokke bij. In 2020 staat de teller op zeven winkels.

1999: Bekendheid Natan neemt een vlucht

2003

Prinses Claire geeft in 2003 het ja-woord aan prins Laurent van België in een bruidsjurk van Natan. Sinds 2003 draagt Natan ook de titel hofleverancier.

2007:Olympisch team

Edouard Vermeulen ontwerpt de outfits van het Belgische Olympische team voor de spelen in Peking dat jaar.

2008: Natan viert zijn vijfentwintigste verjaardag

"Voor onze verjaardag maken we een documentaire die de evolutie van ons product toont en waarin we uit de doeken doen hoe we de komende 25 jaar zien, en dat in een totaal nieuw decor", aldus de ontwerper tegen Knack.be.

Juni 2016: Tentoonstelling geopend in geboorteplaats couturier Edouard Vermeulen

In het gerenoveerde Merghelynck-museum in Ieper is een tentoonstelling van Hofleverancier Natan geopend. Couturier Edouard Vermeulen opende ‘Kleur en elegantie’ op woensdag 22 juni, in het bijzijn van prinses Lea van België . De tentoonstelling geeft de bezoeker inzicht hoe de collectie van Natan tot stand komt.

Elke gerenoveerde stijlkamer belicht een stap in het designproces van Natan. Te zien zijn originele moodboards, rollen stof, couturestukken en de originele bruidsjurk van prinses Claire, waarin zij in 2003 het ja-woord gaf aan prins Laurent van België.

Natan heeft op dit moment 200 verkooppunten wereldwijd. In thuisland België zijn er vier eigen winkels. In de zomer van 2016 opent Natan voor het eerst een winkel over de grens, te weten in Amsterdam. In dienst van het modehuis is zeventig man.

September 2016: Natan opent een winkel in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat

Een nieuw project is altijd leuk, maar een nieuwe winkel is voor Edouard Vermeulen, de ontwerper achter het modehuis Natan, iets bijzonders. Ooit werkte hij als binnenhuisarchitect en dus is het ontwerpen en inrichten van een nieuwe flagshipstore voor hem een feestje. “Ik vind het zo leuk om de winkel in te richten,” glundert de ontwerper , gehuld in een donkerblauw pak met een gebreide stropdas. “ Alles regelen is zo leuk. Ik ben zeker vijf keer in Amsterdam geweest.”

Juni 2017: Eretitel voor Edouard Vermeulen

Edouard Vermeulen mag zich vanaf nu baron noemen. Hij is door Koning Filip tot de adel verheven .

2018: Nieuw atelier in Brussel

Het Belgische modehuis Natan opent in november 2018 Atelier II op het Place Georges Brugmann in Brussel. Het atelier is voor iedereen toegankelijk. Een bewuste keuze van Edouard Vermeulen, oprichter van Natan. “Mijn wens is om onze kennis en ons Belgisch vakmanschap zichtbaar en vooral toegankelijk te maken”, aldus Vermeulen destijds in een persbericht. Het pand waar het Belgische modehuis is gevestigd, heeft hoge plafonds en telt vijf verschillende ruimtes waar de naaisters werken aan de verschillende lijnen van Natan werken.

September 2019: show op Amsterdam Fashion Week

Modehuis Natan sluit de september editie van Amsterdam Fashion Week af in het Capital C gebouw in Amsterdam. Het modehuis presenteert de cruise collectie voor zomer 2020. Lichte en luchtige stoffen maken vrouwelijke silhouetten met hier en daar een pop of colour.

Januari 2020: Natan opent winkel in Parijs

Modehuis Natan gaat een tweede landsgrens over en opent 20 januari een winkel in Parijs. Natan strijkt neer op 71 rue des Saints-Pères. Natan heeft momenteel zeven winkels. Zes in thuisland België en een in Amsterdam, Nederland.

Februari 2020: Natan Collective vanaf februari te zien in X Bank

In februari is in de Amsterdamse conceptstore X Bank de eerste Nederlandse editie van Natan Collective te zien . Het project is een samenwerking tussen het Belgische couturehuis en een zestal opkomende Nederlandse fotografen, die de opdracht kregen om een couturelook van Natan op eigen wijze in beeld te brengen. Het resultaat wordt zes weken lang in X Bank getoond.