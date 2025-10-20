De innerlijke architectuur van ZENGGI SS26: Achter de ‘Gentle by Nature’ visie

ZENGGI’s Lente/Zomer 2026-collectie, getiteld “Gentle by Nature”, debuteerde als een studie in zachtheid, serene kleuren, ingetogen maatwerk (quiet tailoring), en tactiele verfijning. Maar onder haar kalme oppervlakte ligt een gelaagd verhaal van materiaalinnovatie, garderobefilosofie en duurzame designwaarden.

In gesprek met FashionUnited ontrafelt Farleyna Lacle, Global Brand Director bij ZENGGI, de diepere dimensies van de collectie, waarbij ze ingaat op een androgyne balans, het eren van historische stoffen (heritage fabrics), en het herdefiniëren van hedendaagse elegantie. Zoals Lacle het stelt, is de boodschap duidelijk: Waardeer inhoud boven geluid en authenticiteit boven trends.

Doordachte kleur met intentie opgebouwd

“Gentle by Nature is eigenlijk een woordspeling,” legt ze uit. “Enerzijds heeft de collectie zachte, op de natuur geïnspireerde kleuren, soepel maatwerk, en technische stofkwaliteiten met een natuurlijke touch. Anderzijds weerspiegelt het onze designfilosofie van tijdloosheid; kledingstukken die fluisteren in plaats van schreeuwen.”

Het palet, met zandwitten, wolkgrijs, olijf en schelproze, verankert de stemming van het seizoen. In plaats van kleur te behandelen als alleen versiering, bouwt het ontwerpteam van ZENGGI collecties op vanuit kerntinten, wat een harmonieus geheel creëert dat gelaagdheid, herinterpretatie en persoonlijke expressie aanmoedigt.

SS26. Credits: ZENGGI

SS26. Credits: ZENGGI

Synergie tussen mannelijk en vrouwelijk

De kern van de collectie wordt gevormd door de aloude wisselwerking tussen mannelijk en vrouwelijk van het label, diepgeworteld in het design-DNA van oprichter Marian Wigger. “Het wordt niet gedreven door data, maar door haar instinctieve visie,” zegt Lacle. “Die dualiteit zie je terug in zowel silhouetten als stofkeuzes.” Voorbeelden zijn de Silk Mix Relaxed Pants, die een traditionele herensnit combineren met luxueuze zachtheid, of de Cotton Blend Skirt, die gestructureerde stoffen balanceert met een vloeiend gevoel. “Stijl heeft permanentie, terwijl mode vluchtiger is.”

Naast deze basisvormen blijft het merk innoveren op het gebied van stofontwikkeling. Belangrijke materialen zijn onder meer een lichtgewicht katoen-nylon blend met een subtiele boomschorsstructuur en het washi-papiergebrei (washi paper knit), gemaakt van traditioneel Japans papier. Licht, ademend en biologisch afbreekbaar, is deze nieuwkomer nu al een bestseller gebleken. Ondertussen blijven klassieke favorieten zoals de Japanse crêpe, al meer dan tien jaar een ZENGGI-basic, een integraal onderdeel van de collectie.

Wat belangrijk is: elk nieuw materiaal moet de test doorstaan van de ontwerpers, art director en het verkoopteam; pas dan draagt het de ZENGGI-essentie waar het merk om bekendstaat. Dit gezamenlijke kwaliteitskeurmerk zorgt ervoor dat elke stof voldoet aan de norm van prestatie, comfort en stille luxe (quiet luxury) die het merk definieert. Bestselling silhouetten bevestigen dit vertrouwen: “Ons breigoed en onze broeken blijven het beste presteren voor onze groothandelspartners,” merkt Lacle op. “De Jade Pants zijn in het bijzonder een bestseller geworden in alle stoffen.”

SS26. Credits: ZENGGI

Een dressing-systeem

Kledingstukken zijn niet alleen ontworpen als op zichzelf staande items, maar als onderdelen van een systeem, gelaagd, aanpasbaar en bedoeld om met de drager mee te evolueren. “Wij denken in termen van garderobearchitectuur,” zegt Lacle. Elk stuk is bedoeld om gelaagd, aangepast en op meerdere manieren gestyled te worden, waarbij de individuele interpretatie van de drager altijd wordt aangemoedigd. Gecoördineerde sets zorgen voor modulaire styling, terwijl proportie en vorm subtiele statements bieden die samen of apart gedragen kunnen worden.

Deze methode sluit goed aan bij premium multibrand-boetieks die prioriteit geven aan curation, kwaliteit en op verhaal gebaseerde verkoopstrategie (narrative-driven merchandising). Naast het product heeft ZENGGI zich ook gecommitteerd aan intentionalere communicatie. “Onze designfilosofie is gericht op de evoluerende stijl van een persoon,” legt Lacle uit. “We streven ernaar om innovatie en stijlevolutie te leveren zonder beïnvloed te worden door huidige trends of attention grabbers. De visie van Marian is helder en we hebben een getalenteerd team dat de storytelling door onze collectie en communicatie heen heeft weten te creëren.”

SS26. Credits: ZENGGI

Vooruitblik op Herfst/Winter 2026

Herfst/Winter 2026 zal dit verhaal voortzetten. Hoewel breigoed en broeken ZENGGI’s commerciële ruggengraat blijven, zal het merk nieuwe silhouetten en stoffen (fabrications) introduceren, samen met “een paar onverwachte wendingen.” Lacle beschrijft het als “progressie met consistentie,” een evolutie die respect toont voor wat klanten vertrouwen, terwijl ze worden uitgenodigd om te ontdekken wat de toekomst brengt.