De kleurentrends van NYFW SS25: Een combinatie van eco-tinten, blauwtinten en exotische accenten

De kleurtrends tijdens NYFW SS25 bieden een balans tussen comfort en glamour, aldus Leatrice Eiseman van het Pantone Color Institute. Van eco-vriendelijke groentinten en zachte blauwtinten tot aardse bruintinten en subtiele pastels: de voorspellingen van Pantone komen uit. Exotische kleuren zoals fuchsia en helderrood brengen kracht, terwijl pastels de collecties een verfijnde uitstraling geven. Groentinten zoals mintgroen en limoengroen brengen natuur naar de catwalk, terwijl blauwtinten een frisse dynamiek toevoegen. Aardetinten en fellere kleuren creëren een speels contrast, waardoor de veelzijdigheid van dit seizoen duidelijk naar voren komt.

Combinaties met geel

Libertine: ontwerper, Johnson Hartig

Rachel Comey

Aisté Hong

Henry Zankov

Combinaties met groen

Collina Strada: ontwerper, Hillary Taymour

Tibi: ontwerper, Amy Smilovic

Rachel Comey

Henry Zankov

Combinaties met bruin

Frederick Anderson

Aisté Hong

Monse: ontwerpers, Laura Kim en Fernando Garcia

Kim Shui

Combinaties met rood

Hervé Léger: ontwerper, Michelle Ochs

Carolina Herrera: ontwerper, Wes Gordon

Nolo: ontwerper, ​​Filadelfiya Gumenik

Henry Zankov

Combinaties met kaki

Brandon Maxwell

Monse: ontwerpers, Laura Kim en Fernando Garcia

Alex S Yu

Ulla Johnson

Look 11: een korte, geplooide rok en bijpassende camisole in felgeel onder een turquoiseblauw bouclé jasje met grote bloemvormige glazen knopen en zilveren sandalen.Look 24: een gebreid vest in geel, lila en zwart en een knielange rok met elastische taille in een veelkleurige print met tinten oranje en groen op een roze geruite achtergrond, getoond met rode slippers.Look 8: Gele shorts met voorpanden en een lichtblauwe blouse met schouderdetails en een strik, gecombineerd met zwarte enkelbandjes schoenen.Look 7: een gehaakte gele rok onder een oversized sweatshirt met afhangende schouders in wit met dunne bruine strepen, een brede gele streep en gele halsband. Accessoires waren onder andere platte zwarte teenslippers.Look 9: tuniek in tanktopstijl met kanten volant en een asymmetrische zoom in mintgroen en limoengroenbruine satijn over mauve crêpe leggings. Bijpassende flats maakten de look compleet.Look 23: een mintgroene rok met een split en een sleep onder een oversized bordeauxrode sweatshirt met V-hals, een gouden slangenkettingriem en bruine laksandalen.Look 28: een lichtgroene rok met ruwe franjes onder een lichtroze jasje met één knoop, een lichtgele crossbodytas en zwarte enkelbandjes flats.Look 12: een lange bruin en groen gestreepte wikkelrok met een ivoorkleurige geribbelde tanktop en paars overhemd met zwarte teenslippers.Look 10: een jumpsuit in een bruin, bruinbeige en crèmekleurig gestreept jacquard, met een bijpassende sjaal gestrikt met een strik; een schildpadzonnebril, bruin, groen en neutraal gekleurde armbanden en witte plateau sandalen maakten de look compleet.Look 16: bruine satijnen broek met plooien aan de voorkant en een lichtblauwe haltertop met blote schouders en meerdere plooien met zwarte puntige flats.Look 11: een bruine geplooide minirok met een dubbele tailleband over een opgerolde broek en een cropped polotrui in roze en marineblauwe strepen. Bruine bootschoenen maakten de look compleet.Look 10: een bruine top met kreukeleffect van lakleer met ritsen over een roze lange tie-dye paillettenrok. Accessoires waren onder andere een donkere zonnebril en bruine sandalen.Look 9: een gebreide jurk met een rode top en oranje rok tot onder de knie met een gerimpeld detail. Slierten rode kralen, gouden armbanden en zwarte sandalen completeerden de look.Look 38: een satijnen kolomjurk in fuchsia roze en helderrood met rode satijnen flats en een bordeauxrode clutch.Look 1: een roze corduroy minijurk met een rode coltrui eronder en een rode tule versiering. Accessoires waren onder andere een parelketting, lichtroze bont mini-tasje, witte sokken en sneakers.Look 9: een helderrode pointelle gebreide cropped trui versierd met blauwe pailletten en een lichtblauw en rood gestreepte gebreide lange rok werden afgewerkt met teenslippers.Look 11: een kaki jasje en bijpassende baggy broek over een witte coltrui en een laag lichtblauwe bloemblaadjes. Sandalen waren zilver en huidkleurig.Look 4: een kaki trenchcoat met ceintuur met grijze sweatshirtmouwen en capuchon met een roze en wit gestreept overhemd en bruine laarzen.Look 3: een kaki rok met felgele trekkoorden over een zwarte onderrok en een witte blouse met pofmouwen en een geplooide rand. Accessoires waren onder andere een zwarte hart hanger en zilveren enkellaarsjes.Look 22: een kaki en olijfgroen katoenen overhemd met een striktaille en bijpassende wijde broek. Oranje hagedis sandalen met oranje pompons en een tas van kaki en bruin leer maakten de look compleet.