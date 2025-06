De kunst van denimdesign: Hoe GANG jeanscollecties ontwerpt

Denim – een stof die al decennialang de ruggengraat van de modewereld vormt en toch nooit zijn aantrekkingskracht verliest. Bij GANG draait alles om deze veelzijdige metgezel. Maar hoe slaagt het Duitse modelabel met Italiaanse roots erin om dit materiaal steeds weer nieuw leven in te blazen? Onder de creatieve leiding van Yvonne Weitl worden bij GANG niet zomaar jeans ontworpen, maar wordt denim in zijn puurste vorm gevierd: authentiek, tijdloos en tegelijkertijd innovatief.

Een stof die leeft

Wat denim zo bijzonder maakt, is zijn vermogen om met elke beweging, elk dragen te veranderen – bijna als een tweede huid die zijn eigen verhaal vertelt. Van ongewassen ‘raw denim’ tot de uitgebreid behandelde vintage wassingen toont de stof zich in een unieke breedte. Met dit samenspel tussen authenticiteit en individualiteit werkt GANG in elke collectie, waardoor de jeans een weerspiegeling wordt van de drager en na verloop van tijd een unieke patina ontwikkelt.

Om deze bijzondere uitstraling te behouden, is de juiste combinatie van materiaalkeuze en verwerking cruciaal. De voor GANG typische wassingen vormen de basis van elke collectie en geven de broeken diepte en karakter door opvallende slijtage-effecten of subtiele schakeringen. Het doel is om de kracht en levendigheid van denim in elke collectie voelbaar te maken – een aanpak die zich van het eerste idee tot de uiteindelijke uitvoering consequent door het hele ontwerp trekt.

SS25-collectie van GANG. Credits: GANG

Het creatieve proces: Intuïtie en teamwork

Het ontwerpproces bij GANG leeft van intuïtie en intensieve samenwerking. Daarbij komen talloze ideeën samen, worden verzameld, getest en verder ontwikkeld. Bestaande ontwerpen dienen vaak als uitgangspunt voor nieuwe interpretaties, waaruit innovatieve denimcollecties ontstaan die zowel modieus als functioneel zijn.

Het bereiken van de perfecte pasvorm is een kunst op zich. "Een perfecte jeans is er een die je aantrekt en waarin je je meteen prettig voelt", legt Yvonne Weitl uit. Het creatieve proces begint met een idee, dat in teamverband verder wordt ontwikkeld en door voortdurende verfijning productierijp wordt gemaakt. Nauwe samenwerking en voortdurende uitwisseling zijn daarbij cruciaal voor het succes van de collecties.

Denim in verandering

Net als veel modemerken staat ook GANG voor de uitdaging om milieuvriendelijk te produceren. "Al bij de materiaalkeuze letten we erop dat onze materialen duurzaam zijn en minder intensieve bewerking vereisen", zegt Weitl. Het label maakt gebruik van technologieën zoals ozonwassen om water en energie te besparen en het gebruik van chemicaliën te verminderen.

SS25-collectie van GANG. Credits: GANG

"Denim is tijdloos en blijft mensen fascineren. Onze uitdaging is om deze fascinatie blijvend te combineren met een duurzame productie, zonder de authenticiteit van de stof te verliezen." Naast de trendgerichte collecties biedt GANG ook een Essentials-lijn met tijdloze klassiekers die het hele jaar door gewild zijn. Of het nu ‘skinny’, ‘bootcut’ of ‘relaxed fit’ is – de Essentials dekken een breed scala aan stijlen die zowel in het dagelijks leven als bij speciale gelegenheden gedragen kunnen worden.

Yvonne Weitl: Creatief leider van een gepassioneerd team

Yvonne Weitl is geen onbekende in de modewereld. Haar passie voor design begon in de sportswear, waar ze onder andere werkte voor een snowboard- en outdoor kledinglijn. Maar uiteindelijk was het de denim die haar greep. Dit enthousiasme en haar gevoel voor innovatieve ontwerpen leidden haar uiteindelijk naar GANG.

"De pulserende kracht van het blauwe goud heeft me vanaf het begin gefascineerd." Yvonne Weitl, Head of Design bij GANG

Yvonne Weitl, Head of Design bij GANG. Credits: GANG

In haar rol als Head of Design combineert Weitl haar ervaring met een duidelijke visie, die sterk gericht is op teamwork en gezamenlijke creativiteit. In plaats van alleen te reageren op actuele modetrends, wordt er in het designteam van GANG gelet op authenticiteit en duurzaamheid. De collecties ontstaan in nauwe samenwerking, waarbij elke stem en elke gedachte een belangrijke bijdrage levert. Weitl is bijzonder trots op de collectieve passie van haar team, dat continu werkt aan het herinterpreteren van denim en daarbij de essentie van het materiaal behoudt.

Openstaand voor de uitdagingen van de modewereld, streeft het designteam van GANG ernaar dat elke jeans de kracht en levendigheid van denim voelbaar maakt en tegelijkertijd een positieve verandering teweeg kan brengen.

Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool. FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.