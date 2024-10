De obsessie van mode met ranglijsten: Hoe data de nieuwe valuta van de luxe industrie is geworden

In een sector die traditioneel wordt gedreven door intuïtie en creatieve visie, biedt de opkomst van datagestuurde ranglijsten zoals de Lyst Index een fascinerend inkijkje in de evoluerende relatie van de mode-industrie met cijfers en marktinzichten. Het nieuwste kwartaalrapport van het fashion shopping-platform toont waarom deze ranglijsten essentieel zijn geworden voor zowel industrie-executives als investeerders – vooral bij het volgen van de spectaculaire opmars van merken als Miu Miu en Alaïa.

De nieuwe machthebbers

De stijging van Miu Miu naar de eerste positie in het derde kwartaal vertelt een boeiend verhaal over de kracht van meetbare merkdynamiek. Met een groei van zoekopdrachten van 30 procent op kwartaalbasis heeft het merk de “alt-girl aesthetic” geperfectioneerd, wat een onderscheidende marktpositie oplevert die zich vertaalt in concrete vraag. Dat de Arcadie tas van 2.300 euro de vierde plaats inneemt op de lijst van populairste producten van het kwartaal, suggereert dat Miu Miu een van de meest begeerde luxe metrics heeft bereikt: het vermogen om social media-hype om te zetten in daadwerkelijke verkoop.

Nog indrukwekkender is de opmerkelijke opmars van Alaïa. Het merk klom 12 plaatsen naar de vijfde positie en kende een stijging van 51 procent in kwartaalvraag – een van de grootste verschuivingen in de geschiedenis van de Lyst Index. Alaïa laat onder leiding van Pieter Mulier zien hoe een heritage merk zich in real-time kan laten herleven. Het aanhoudende succes van de fishnet ballerina's – die hun positie als populairste product van het kwartaal behouden, ruim een jaar na hun initiële lancering – biedt een masterclass in duurzame product-hype. De constante vraag naar de Teckel- en Le Coeur-tassen wijst op een robuust portfolio, zonder afhankelijkheid van slechts één product.

Alaia fishnet flats Credits: MyTheresa.com

Veranderend landschap: De democratisering van luxe

Deze twee succesverhalen – de culturele dominantie van Miu Miu en de renaissance van Alaïa – laten zien waarom ranglijsten cruciaal zijn geworden in het hedendaagse luxe landschap. Ze tonen niet alleen de huidige prestaties maar ook de momentum: het succesvolle Guggenheim-evenement van Alaïa in New York suggereert verdere groeikansen, terwijl Miu Miu’s aanhoudende toppositie aangeeft dat het merk meer is dan slechts een trend en inmiddels duurzame invloed heeft verworven.

Nog veelzeggender is de groeiende invloed van hedendaagse labels binnen de traditioneel exclusieve luxesector. De data tonen een verkoopgroei van 109 procent voor premium hedendaagse merken in de afgelopen twaalf maanden, wat wijst op een structurele verschuiving in consumentengedrag. Nieuwe toetreders zoals het Zweedse merk Toteme (op de 16e plaats) en het heroplevende Victoria Beckham-label (19e) signaleren dat de traditionele luxehiërarchie wordt herordend door data-gedreven consumenten die steeds minder merkvast zijn.

Toteme heeled sock boot Credits: Toteme

De metrics leggen ook de snelle reactie van de industrie vast op macro-economische druk. Met de huidige economische onzekerheid en stijgende prijzen die het consumentenvertrouwen beïnvloeden, laten de ranglijsten een tactische verschuiving naar toegankelijke luxe zien. Het succes van de 100 euro Puma Speedcat-sneaker – die in augustus een opmerkelijke vraagstijging van 532 procent kende – toont aan hoe effectief deze ranglijsten trends kunnen voorspellen en valideren.

Puma Speedcat sneakers Credits: Puma

Data als de nieuwe valuta

Voor investeerders en executives vervullen deze ranglijsten verschillende functies. Ze fungeren als een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor de neergang van merken (de val van Balenciaga met 10 plaatsen naar de 17e positie verdient aandacht), en identificeren tegelijkertijd opkomende kansen. De dramatische opmars van Alaïa biedt bijvoorbeeld een casestudy in hoe veranderingen in creatief leiderschap te volgen zijn via consumentgedragsmetingen.

De methodologie zelf – gebaseerd op zoekgedrag, sociale media-engagement en daadwerkelijke verkoopdata van 200 miljoen jaarlijkse shoppers – biedt een verfijnder alternatief voor traditioneel marktonderzoek. Het legt niet alleen vast wat consumenten kopen, maar ook wat ze overwegen te kopen, en voegt daarmee een voorspellend element toe dat van grote waarde is in een industrie waar timing cruciaal is.

Toch is misschien wel het meest significante aspect van deze ranglijsten hun rol in de democratisering van marktinformatie. In een industrie waar insiderkennis vroeger strikt werd bewaakt, hebben platforms zoals de Lyst Index een gemeenschappelijke taal gecreëerd voor het bespreken van marktprestaties, wat een beter geïnformeerde dialoog mogelijk maakt tussen merken, retailers en investeerders. De gedetailleerde tracking van de culturele impact van Miu Miu en de heropleving van Alaïa biedt waardevolle benchmarks voor andere merken die hun eigen groeipad uitstippelen.

Terwijl de luxesector steeds onzekerder vaarwater betreedt – zie Kerings dramatische winstwaarschuwing – zijn deze datagestuurde ranglijsten geëvolueerd van louter curiositeiten tot essentiële strategische tools. Ze vertegenwoordigen het besef in de modewereld dat in de huidige markt, onderbuikgevoel alleen niet meer voldoende is – zelfs in een industrie die is gebouwd op verbeelding, vertellen de cijfers de meest overtuigende verhalen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.