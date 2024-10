Miu Miu verovert de eerste plaats in de Lyst Index van Q3 2024

Het Italiaanse modemerk Miu Miu, onderdeel van de Prada Group, is het populairste modemerk van Q3 van 2024 volgens de Lyst Index. Het merk stoot Loewe van de eerste plaats, die het in het voorgaande kwartaal bezette. De ranglijst wordt samengesteld door modezoekmachine Lyst en geeft de meest gezochte merken weer. Miu Miu staat bovenaan, gevolgd door Loewe, Prada en Saint Laurent.

Miu Miu kent nog altijd een sterke fangroep. Lyst ziet een stijging van 30 procent in de zoekopdrachten naar hun producten. Met name de accessoires kennen een sterke mate van populariteit. De suède tas "Arcadie" is het populairste product van Miu Miu in Q3.

Miu Miu is vooral bekend om zijn accessoires, zoals tassen Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Daarnaast hebben vier nieuwe merken hun intrede gedaan in de top 20 van de Lyst Index: Ralph Lauren, Toteme, Victoria Beckham en Chloé. Elk van deze merken heeft recentelijk veel media-aandacht gekregen, zoals Ralph Lauren met de Olympische Spelen en Toteme met hun debuut op New York Fashion Week.

Verder is het merk Alaïa dit kwartaal het snelst gestegen, met een stijging van 51 procent in de vraag naar hun producten. Creatief directeur Pieter Mulier heeft het merk nieuw leven ingeblazen, waarbij de "Alaïa flats" en hun kenmerkende tassen bijzonder geliefd zijn.

Alaia SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ook merken als Stone Island en Entire Studios zien een groei in populariteit, mede dankzij samenwerkingen met beroemdheden zoals Liam Gallagher en Dua Lipa.

Opvallend is dat, ondanks de afnemende vraag naar luxeproducten, de verkoop van premiummerken in de afgelopen 12 maanden met 109 procent is toegenomen. Het bedrijf stelt: "De gegevens van dit kwartaal suggereren dat de ambitieuze modefan nog steeds aan het winkelen is, maar weloverwogen en open-minded is als het gaat om het ontdekken of herontdekken van de merken waarin het nu de moeite waard is om te investeren."