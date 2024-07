De outfits van de Olympische Spelen

De Olympische Spelen in Parijs komen snel dichterbij. De openingsceremonie begint om 19:30 CEST met een parade over de Seine. Dit is een selectie van de veelbesproken outfits van enkele van de werelds meest getalenteerde en herkenbare atleten. Veel landen schakelen lokale ontwerpers in om de uniformen te ontwerpen, waarbij vaak een moderne draai wordt gegeven aan hun nationale identiteit.

Hier zijn enkele van de openingsceremonie-uniformen die tijdens de grote avond over de Seine zullen passeren.

Team Chinese Taipei x Justin Chou

Chinees Taipei-uniform door Justin Chou van Just In XX. Credits: Justin Chou.

Justin Chou, creatief directeur van streetwearmerk Just In XX, onthult onlangs de uniformen voor Team Chinese Taipei, het nationale team van Taiwan, tijdens Taipei Fashion Week. Dit markeert de tweede keer dat de lokale ontwerper uniformen voor atleten levert, na de Tokyo Games in 2020. Chou combineert cultuur en duurzaamheid in de ontwerpen, met optische illusieprints en gebruik van duurzame materialen zoals pulp en oesterschelpen.

Team USA x Ralph Lauren

Ralph Lauren's Team USA openingsceremonie uniform Credits: Ralph Lauren

Team USA schakelt de beroemde ontwerper Ralph Lauren in voor de uniformen. Dit is de negende keer dat het premium label de officiële kledingsponsor van het Amerikaanse team is. De openingsceremonie-uniformen combineren de codes van Ralph Lauren met Parijse invloeden, met een blauw-wit-rode kleurenschema en moderne tailoring zoals wollen blazers en gestreepte oxfordshirts.

Team Frankrijk x Berluti

Berluti Team France's Parijs 2024 Olympische openingsceremonie outfits Credits: Berluti

LVMH-dochter Berluti is geselecteerd voor de opening ceremony-outfits van Frankrijk. Het moederbedrijf is een officiële sponsor van de Olympische Spelen. Het luxe label ontwerpt op maat gemaakte outfits, met een blauw wollen tuxedo met een speciaal “Franse vlag”-motief, waarbij Franse vakmanschap wordt geëerd.

Team Mongolië x Michel & Amazonka

De openingsceremonie van Team Mongolië door Michel & Amazonka. Credits: Michel&Amazonka.

Het ontwerpduo Michel & Amazonka krijgt drie maanden om de Opening Ceremony-outfits voor Team Mongolië te ontwerpen. Geïnspireerd door traditionele kleding, omvatten de looks op maat gemaakte vests met goud geborduurde motieven die de banden tussen Mongolië en de Olympische Spelen in Parijs illustreren.

Team Canada x Lululemon

Zomer-atletenkit van Lululemon voor Team Canada bij de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs 2024. Credits: Foto door Scott Ramsay voor Lululemon.

Het Canadese sportswearmerk Lululemon levert de teamleden outfits voor de openings- en sluitingsceremonies, evenals voor medalceremonies en dagelijkse activiteiten. Een belangrijk onderdeel is de jacquard bomberjack met een print die kunst, architectuur en natuur uit Canada viert.

Team Groot-Brittannië x Ben Sherman

Ben Sherman x Team GB Opening Ceremony Credits: Ben Sherman

Ben Sherman is voor de derde opeenvolgende Olympische Spelen de officiële leverancier van Team GB. De openingsceremonie-outfit omvat een bomberjack met een speciaal ontworpen vier-landen bloemmotief, als eerbetoon aan de culturele identiteit van de UK-naties.

Team Australië x Sportscraft

Olympische openingsceremonie-uniformen voor Team Australië door Sportscraft. Credits: Sportscraft.

Sportscraft en het schoenenmerk Volley ontwerpen de outfits voor Team Australië, waarbij het traditionele groene en gouden kleurenschema wordt gecombineerd met moderne sportelementen. Het hero-stuk is een blazer met de Olympische eed in de binnenzak en de namen van alle 301 Australische Olympische kampioenen in de voering.

Team Ierland x LW Pearl by Laura Weber

LW Pearl van Laura Weber voor Team Ierland Olympische Spelen Parijs 2024 Credits: LW Pearl van Laura Weber door Matthew Thompson

Ierse ontwerpster Laura Weber, met haar merk LW Pearl, ontwerpt de openingsceremonie-outfits voor Team Ierland. De looks combineren traditionele en hedendaagse trends met nationale emblemen en versieringen ter ere van de honderdste verjaardag van Ierland op de Olympische Spelen.

Team India x Tasva

Opening Ceremony campagne van Team India door Tasva Credits: Tasva.

Het Indiase merk Tasva, onder leiding van Aditya Birla Fashion en Retail Ltd (ABFRL) en ontwerper Tarun Tahiliani, ontwerpt de openingsceremonie-outfits voor Team India. De outfits worden gemaakt van natuurlijke stoffen en combineren erfgoed met moderne smaken, met als doel trots en solidariteit op te roepen.

Team Italië x Armani

Armani onthult de nationale kit van Team Italië tijdens de SS24 mannenmode-show van het merk. Credits: Armani.

Italië schakelt Armani in voor de outfits van het team, die eerder werden onthuld tijdens de Emporio Armani SS24 show. De collectie bestaat uit polo's, T-shirts en trainingspakken, en de openingsceremonie-looks worden later vanavond gepresenteerd door Giorgio Armani zelf.

Team Zwitserland x On Running x Ochsner Sport

Uniform van Team Zwitserland voor de Olympische Spelen door Ochsner Sport en On Running. Credits: On Running.

Ochsner Sport en On, partners van het Zwitserse Olympische Comité, ontwerpen de outfits voor het gehele team en hun fans. De 24 stukken kunnen worden gecombineerd en zijn geïnspireerd door de 26 kantons' wapens. De ontwerpen worden ontwikkeld met duurzame materialen, zoals vezels van gerecycled plastic uit de Limmat-rivier.

Team Nigeria x Actively Black

Team Nigeria-uniformen van Actively Black. Credits: Actively Black / Sammy Oguejiofor.

Het sportswear-merk Actively Black mag voor de Olympische Spelen meer dan 200 leden van Team Nigeria kleden, inclusief vertegenwoordigers en atleten. Ontwerpers Jordan Jackson en Danielle McCoy roepen de traditie op terwijl ze ‘The Market’ herinterpreteren als het “conceptuele voertuig om diversiteit en culturele nuances van de Nigeriaanse identiteit te tonen”. De openingsceremonie-looks bevatten bijvoorbeeld de klassieke groen-witte kleuren van de vlag van het land voor een trainingspak van Funtua-katoen, vernoemd naar de Nigeriaanse staat waar het geproduceerd wordt. Mannen dragen een lange vest over slanke trainingsbroeken, terwijl vrouwen een look geïnspireerd door de Nigeriaanse buba jurk dragen. De accessoires: traditionele gele (een hoofddoek) en fila-hoeden (een zachte pet).

Team Nederland x Denham

Denham is de officiële modepartner van TeamNL en onthult zijn Kinetic Denim-uniform dat gedragen wordt door de meer dan 1.500 Olympiërs en Paralympiërs, evenals hun entourage. Een kernaspect van het ontwerp is de keuze voor “exclusieve stofinnovaties” die in samenwerking met Advance Denim zijn ontwikkeld en technologie bevatten om de drager koel te houden, zoals Coolmax thermoregulatie en aerogel garens. Deze worden toegepast op klassieke werkwear-silhouetten van spijkerjacks, broeken en T-shirts – gemaakt van SeaCell en SmartCell materialen.

Team Spanje x Joma

Joma Sports' Team Spanje Credits: Joma.

Joma’s openingsceremonie-looks voor Team Spanje eren de nationale kleuren van het land, met veel inspiratie uit lokale folklore. Net als in Nederland ligt er een bijzondere nadruk op de gebruikte materialen, waarbij Joma opmerkt dat ze 100 procent gerecycleerde stoffen hebben verwerkt en chemievrije processen hebben gevolgd om de looks te creëren. De mannenoutfit omvat een rode blazer, een technische polo en gerecycleerde katoenen broeken, die voor de vrouwenlook worden vervangen door een geplooide rok in graduele kleuren.

Team Tsjechië x Alpine Sport x Jan Černý

Team Tsjechië x Alpine Sport x Jan Černý Credits: Alpine Pro / Kuba Zemen.

Het idee achter de openingsceremonie-kleding van Team Tsjechië is om de aandacht van kijkers op een expressieve manier te trekken, gebruikmakend van de beperkte tijd waarin de atleten op het scherm verschijnen. Ontwerper Jan Černý, die samenwerkt met Alpine Pro aan de selectie van opvallende kledingstukken, vertelt dat het meest opvallende element de trenchcoat is, versierd met een blauw inkt Rorschach-patroon dat verwijst naar het werk van de lokale grafische kunstenaar Vladimír Boudník, die in 1924 werd geboren, het laatste jaar dat de Olympische Spelen in Parijs werden gehouden. Een polo en broeken in historische Tsjechische kleuren maken de rest van de outfit compleet, met een erwtgroene sjaal, sokken en sneakers als contrast.

Team Korea x Musinsa Standard

Het Musinsa Standard Olympics-uniform van Team Korea bij de openingsceremonie. Credits: Musinsa Standard.

Het casual wear merk Musinsa Standard creëert dit jaar een “gordelpak” voor Team Korea, waarbij het blauw symbool staat voor het oosten en “jeugdige vitaliteit en een ondernemende geest” uitdrukt. Een “zomerklare” wol wordt gebruikt voor het pak zelf, rekening houdend met de temperaturen in Parijs, terwijl een ingeprent ‘Team Korea’ logo te vinden is binnenin de blazer, T-shirt, broek en sneakerinlegzolen als verdere poging om de identiteit van de atleten uit te drukken.

Team België x Caroline Biss

Team België, Caroline Biss Credits: Caroline Biss

Het Belgische modelabel Caroline Biss is voor de tweede keer op rij officieel partner van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). De Olympische collectie van Caroline Biss omvat onder meer een lange, goudgele galajurk met een diepe split en rode en goudgele bomberjacks voor België. Tijdens de ceremonie zullen de atleten opvallende outfits dragen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.