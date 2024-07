De Franse nationale kledingfederatie eist compensatie voor retailers tijdens Olympische Spelen

Op de vooravond van de Olympische Spelen in Parijs ondervinden retailers ernstige problemen door afgesloten wegen, QR-codes voor toegang in bepaalde gebieden en afzeggingen van klanten. De Fédération Nationale de l’Habillement (FNH, de Franse nationale kledingfederatie) vraagt om een solidariteitsfonds voor onafhankelijke kledingwinkels in de getroffen gebieden.

De FNH meldt dat winkels in de beveiligingszone (SLIT) gedwongen worden te sluiten en hun personeel tot 26 juli 2024 technisch werkloos moeten maken. Een studie van het Centre for Sports Law and Economics (CDES) voorspelt een economische impact van bijna 9 miljard euro in de regio Parijs tussen 2018 en 2034.

Pierre Talamon, voorzitter van de FNH, benadrukt de noodzaak van solidariteit met alle bedrijven in Parijs en andere steden waar evenementen plaatsvinden. Hij wijst ook op de slechte verkoopomstandigheden door ongunstig weer, politieke instabiliteit en verminderde koopkracht.

Talamon hoopt dat de stadscentra weer tot leven komen zodra de Spelen beginnen, maar momenteel ondervinden handelaars enorme uitdagingen door afgesloten gebieden en gesloten vervoersroutes, wat hen herinnert aan de beperkingen tijdens de Covid-crisis.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.