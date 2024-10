De toekomst van denim pasvormen op Kingpins: ‘Kleding moet zich vormen naar de drager, niet andersom’

Het panelgesprek “Future Fit Forum” op dag één van de denimbeurs Kingpins bespreekt de toekomst van denim pasvormen. Het gesprek, gemodereerd door Michelle Branch, oprichter en creatief directeur van het Amerikaanse Markt & Twigs, Inc., een wereldwijd creatief bedrijf gespecialiseerd in deniminnovaties, vindt plaats tussen Carme Santacruz (Jeanologia, Spanje), Esther Knight (Fanfare Label, Engeland) en Ruben Jurriën (onafhankelijk ontwerper, Nederland). Het panel richt zich op innovatieve denimstoffen, het belang van stretch en de ‘supersize’-trend als tegenhanger van de zorgwekkende ‘size zero’-trend.

Omdat ‘de toekomst’ zo’n abstract concept is, zo vertelt Branch, wordt gekeken naar de stoffen, technologieën en maatschappelijke trends die de jeansmode de komende vijf jaar zullen beïnvloeden.

Evolutie en revolutie van pasvormen

Santacruz, creatief directeur en senior denimontwerper bij Jeanologia, benadrukt het belang van stoffen en technologieën zoals Creora’s biobased stretchvezel (een op natuurlijke grondstoffen gebaseerde elastische vezel) en polyurethaan-elastomeer, beter bekend als Lycra of elastan, voor comfort. Lycra wordt vaak gebruikt in stretchjeans en zorgt ervoor dat de broek wat kan meebewegen, wat steeds minder reden is voor consumenten om een kleinere maat te kopen. “Een opvallende trend is de verschuiving naar wijder zittende kleding in het algemeen,” aldus Santacruz. Voorbeelden hiervan zijn de ‘Baggy jeans’, een model dat vanaf een passende band zeer wijd uitloopt, en de ‘Relaxed fit’, een model met een wijde snit.

'Relaxed Fit' Kallmeyer Resort SS25Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Daarnaast voorspelt Knight dat consumenten steeds meer het duurzaamheidsmantra van wijlen ontwerper Vivienne Westwood zullen naleven: “Koop minder, kies goed en laat het duren.” Dit houdt in dat consumenten zullen investeren in een jeans die niet alleen nu goed past en trendy is, maar ook over vijf jaar nog mooi zit en modieus blijft. Stretchstoffen en de impact daarvan op het draagcomfort komen hierbij aan bod. “Lichamen veranderen en mensen willen dat een jeans lekker blijft zitten,” benadrukt Jurriën.

Een zorgpunt is de terugkeer van de ‘size zero’-trend, die samenhangt met de Y2K esthetiek, geïnspireerd op mode uit de vroege jaren 2000. De panelleden benadrukken juist de noodzaak van een toekomst waarin comfort en inclusieve pasvormen centraal staan. Jurriën, die kleding maakt die (bijna) iedereen past omdat het verstelbaar is, sluit het gesprek af met de quote: “Kleding moet zich vormen naar de drager, niet andersom.”