De vijf debutanten van AFW: Dit moet je weten

Op het programma voor september staat ondanks de pandemie toch een editie van Amsterdam Fashion Week. In aangepaste vorm weliswaar, met een hybride concept van fysieke shows tot fashion films en andere vormen van presentatie. Op het schema zijn meerdere nieuwe namen te vinden. Soms gaat hier om mensen die pas net de academie achter zich hebben en voor anderen past de term ‘nieuw’ enkel omdat ze nog nooit op het AFW-schema hebben gestaan. Voor wie nieuwsgierig is, alvast wat informatie op een rij over de nieuwkomers.

Kassl

Kassl is pas in 2017 opgericht, maar werd al snel getipt als ‘merk om in de gaten te houden’. Achter het merk gaat een berg aan creatievelingen schuil, waaronder de oprichters van de Antwerpse winkel Graanmarkt 13. Het outerwear merk biedt een tijdloze collectie die is gebaseerd op een enkele jas. Die enkele jas is in diverse lengtes en met of zonder ceintuur verkrijgbaar, maar de basis blijft hetzelfde. Om geen enkele meter stof te verspillen is inmiddels ook een tassencollectie gelanceerd met het restmateriaal van de jassen. Het concept is zo’n succes dat het merk onder andere bij Net-a-Porter, Browns, Matches Fashion, Mytheresa maar natuurlijk ook Graanmarkt 13 ligt.

Kassl staat donderdagavond op het programma van Amsterdam Fashionweek met een presentatie in het Museum Voorlinden in Wassenaar. Door Kassl wordt de presentatie een guerilla expositie genoemd wat natuurlijk al snel de aandacht trekt en veelbelovend klinkt. Houd de website van FashionUnited in de gaten voor het verslag later deze week.

Beeld: FashionUnited/Katrien Huysentruyt

Bodil Ouédraogo

Nog maar vers uit de Gerrit Rietveld Academie, ze studeerde in 2019 af, maakte Ouédraogo al furore. Ze werd door meerdere publicaties bekroond tot ‘veelbelovende ontwerper’ en met haar presentatie op Amsterdam Fashion Week lijkt ze de kans te krijgen om deze potentie waar te maken. Voor haar afstudeercollectie haalde ze inspiratie uit haar eigen achtergrond. Haar vader komt uit Burkina Faso en haar moeder is Nederlands. Haar collecties draaiden over hoe connecties tussen verschillende stijlen tot iets nieuws kunnen leiden. Die visie werd vormgegeven in een collectie met prachtige stoffen en levendige kleuren.

Bodil Ouédraogo staat vrijdagavond op het programma met een presentatie in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De presentatie zal plaatsvinden in projectievorm en staat in het teken van ‘the art of dressing up’, aldus de aankondiging.

Cruèl

Cruèl is het merk van Amsterdamse ontwerper William Ampofo. Tijdens de Amsterdam Fashion Week zaterdag neemt hij het publiek mee in de presentatie van de SS21 collectie genaamd ‘A Memoir of Adumbration’. De uitnodiging van de show beloofd een presentatie gecreëerd uit gedeconstrueerde patronen en lagen. “Tijdloze stukken met een avantgarde gevoel in warme bruinkleuren met een contrast van koel indigo.” De show zal volgens de aankondiging een confrontatie tussen ‘licht en donker’ tonen en de bezoeker helpen een toekomst gevuld met hoop en optimisme te zien.

Een flinke belofte die zaterdagmiddag door Cruèl ingelost moet worden.

Reconstruct

Reconstruct is een collectief van ontwerpers dat in 2016 het licht zag. Laura Aanen, Alyssa Groeneveld, Kim Kivits, Michelle Lievaart en Sanne Verkleij richtten Reconstruct op tijdens hun afstuderen aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. In een interview met FashionUnited eerder dit jaar meldde het merk dat het collectief altijd eerst een concept bedenkt gebaseerd op vijf personages voordat het werkelijk aan een collectie begint.

Reconstruct heeft een duidelijke visie: het is hun missie om het modesysteem te reconstrueren. Het merk werkt onder andere met overstock kleding en stoffen. “Op een duurzame manier met kleding omgaan is een must, iets waar je als merk verantwoordelijk voor bent en wat steeds meer de standaard wordt. Ons doel is om een community te bouwen van jonge mensen die onderdeel willen zijn van deze verandering. Die, net als wij, inzien dat het modesysteem verouderd is en hier op verschillende manieren vernieuwing in willen brengen,” aldus het merk tegen FashionUnited.

Zaterdagmiddag toont Reconstruct de nieuwste collectie door middel van een presentatie. Dit moment moet het publiek meenemen naar een nieuwe realiteit waarvoor Reconstruct op de ‘Reset knop’ heeft gedrukt.

Beeld: Reconstruct

Mulas Hybrid Haus

Mulas Hybrid Haus is het merk van Jessica van Halteren. Van Halteren is geen vreemde omdat ze in 2018 al onderdeel was van de Lichting-show van Amsterdam Fashion Week. Compleet nieuw is ze dus niet. Op dat moment werkte de ontwerper al met reststoffen en stuurde ze zelfs een aangeklede koelkast de catwalk op. Niet voor niets was haar afstudeercollectie een versmelting tussen mens en object.

Mulas Hybrid Haus toont op zaterdag een fashion film. Het presenteren door middel van een fashion film heeft de afgelopen periode meer aandacht gekregen, maar Mulas Hybrid Haus presenteerde al eerder door middel van een film. Tijdens AFW zal de film ‘Mirror Soul’ van Mulas Hybrid Haus in première gaan.