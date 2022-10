Denim Report 2022: Stylight inzichten onder de loep genomen

Het online zoekplatform Stylight heeft de gewone spijkerbroek onder de loep genomen en in een rapport onderzocht welke trends in 2022 relevant zullen worden. Een meerderheid van de vrouwen (60 procent) zei dat jeans hun favoriete kledingstuk was, tegenover 56 procent van de mannen. Zo’n 85 procent van de respondenten noemde ze zelfs een ‘essentieel onderdeel van de garderobe’.

De manier waarop jeans gedragen worden verandert echter en jeans worden een kledingstuk voor alle gelegenheden: 40 procent van de respondenten (het onderzoek is gebaseerd op een analyse van de 160 miljoen jaarlijkse gebruikers van Stylight) zou een spijkerbroek dragen naar kantoor, 63 zou dat doen voor een afspraakje, 73 procent zou dat 's avonds doen bij het uitgaan en 31 procent zou zelfs een spijkerbroek uit de kast trekken voor een formele gelegenheid als een huwelijk. "De laatste tijd wordt denim veelzijdiger en is het niet langer alleen een casual kledingstuk," bevestigt Stylight.

Met deze nieuwe belangstelling voor verschillende gelegenheden komen ook nieuwe trends op het gebied van denim, zoals een breder scala aan pasvormen, wassingen en stijlen, en meer aandacht voor inclusiviteit en duurzame praktijken.

Inclusiviteit

Het vinden van de perfecte spijkerbroek wordt door veel consumenten nog steeds als een groot probleem ervaren. Merken hebben dit ingezien en ernaar gehandeld. Het Amerikaanse merk Good American, bijvoorbeeld, biedt maten van 00 tot 24 en heeft de belangstelling voor Stylight met meer dan 1000 procent zien toenemen.

“Denimmerk Replay maakt uniseks denim om te ondersteunen dat lichamen er in alle vormen en maten zijn. Op Stylight zijn de kliks voor dit merk al met 42 procent gestegen. Het aantal zoekopdrachten naar jeans in grotere maten is het afgelopen jaar ook met 483 procent gestegen en het aantal zoekopdrachten naar uniseks denim is met meer dan 1000 procent gestegen”, aldus Stylight.

Duurzaamheid

Als het gaat om de impact op het milieu, staan spijkerbroeken ver vooraan; er is immers meer dan 7000 liter water nodig om een gewone katoenen spijkerbroek te maken, om nog maar te zwijgen van schadelijke meststoffen en pesticiden. Aangezien er jaarlijks bijna 2,3 miljard paar jeans (!) worden verkocht (wat neerkomt op 73 paar per seconde), is de impact van de denimindustrie op het milieu enorm.

De consumenten zijn zich hier steeds meer van bewust en zijn op zoek naar betere alternatieven. “Op Stylight zijn de zoekopdrachten naar 'duurzame denim' of 'duurzame jeans' met meer dan 1000 procent gestegen, en twee milieuvriendelijke denimmerken doen het goed: Mud Jeans (44 procent stijging in kliks) en Boyish (42 procent stijging in klikken)”, aldus Stylight.

Gen Z vs. millennials

Tot slot keek het zoekplatform naar twee belangrijke consumentengroepen: Gen Z en Millennials, want als het op jeans aankomt, verschillen de voorkeuren sterk.

Terwijl Gen Z de voorkeur geeft aan oversized jeans, geven millennials de voorkeur aan skinny jeans; terwijl Gen Z houdt van lage tailles, geven millennials de voorkeur aan hoge tailles. Ook over de snit lopen de meningen uiteen: terwijl Gen Z de voorkeur geeft aan wijde pijpen, gaan millennials eerder voor bootcut jeans, evenals denim shirts en tuinbroeken in plaats van denim jacks en overalls zoals Gen Z.

Stylight koos trouwens actrice en model Julia Fox als de officiele Denim Queen van 2022 vanwege haar ongebruikelijke en veelvuldige denim outfits.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Duits naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.