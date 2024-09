Denim Trends 2025: 'Indigo AI'

De denimtrendpresentatie tijdens de laatste editie van de sourcingbeurs Texhibition in Istanbul had een veelzeggende ondertitel: Indigo AI. Hier stonden stoffen ontworpen door kunstmatige intelligentie centraal, die de veelzijdigheid en innovatie toonden die machine learning in het kleurenpalet van de mode kan brengen. Steeds meer ontwerpers nemen deze futuristische aanpak op in hun collecties en vandaag de dag maakt kunstmatige intelligentie (AI) integraal deel uit van het ontwerpproces. Het is niet zo dat AI de noodzaak van een echte ontwerper wegneemt, maar het ondersteunt juist zijn of haar creativiteit.

Ontwerpers Selvi Yiğci en Gönül Altunışık, mede-oprichters van het onafhankelijke modehuis Alldenims uit Istanbul, presenteerden AI-gecreëerde ontwerpen als onderdeel van de denim trends voor volgend jaar. "Nu we getuige zijn van de groeiende samenwerking tussen AI en de mode-industrie, is het duidelijk dat de mogelijkheden eindeloos zijn. AI-mode is meer dan een voorbijgaande trend; het stelt merken zelfs in staat om trends nauwkeurig te voorspellen."

De oprichters van Alldenims, Selvi Yiğci (links) en Gönül Altunışık (rechts), bij hun stand op Texhibition. Credits: F. Julienne

"Het markeert het begin van een nieuw tijdperk waarin klanten hun toeleveringsketens kunnen optimaliseren, hun winkelervaringen kunnen personaliseren en AI-gestuurde aanbevelingen kunnen krijgen", aldus de medeoprichters van Alldenims. Ze zijn ervan overtuigd dat "kunstmatige intelligentie de industrie zal hervormen en de efficiëntie, duurzaamheid en creativiteit in de modewereld zal vergroten."

Roze, paars en pasteltinten in opkomst

De meest opvallende trend is waarschijnlijk "Lux Deluxe", die focust op roze en paarse tinten om het digitale aspect te benadrukken, volgens de ontwerpers de meest prominente kleuren. De hoofdkleur is een gloeiende tint tussen roze en paars. "Deze kleur draagt progressieve en provocerende attitudes in zich en geeft een multi-zintuiglijke touch aan onze virtuele toekomst", legt Yiğci uit. Ondersteunende tinten zijn paars, meta-mauve, roze flits, cyber lime, gloeiend groen en gentiaanblauw.

"Resurrection" draait helemaal om vernieuwing en misschien wel een heroverweging van denim, gezien de dominantie van pasteltinten in deze trend. Crèmekleurige tinten en lichtblauw, ondersteund door indigo, geven deze trend, hoewel ongebruikelijk, een verfrissende noot.

Denimtrend "Shade 101". Credits: Simone Preuss / FashionUnited

"Shade 101" is een speelse trend met een jaren 80-geïnspireerd kleurenpalet van babyroze, diepgeel en lichtblauw, ondersteund door een donkerdere blauwtint. Onregelmatige uitsparingen, naden en eigenzinnige arrangementen creëren statement pieces.

Unisex nog steeds in trek

Toepassingen van de denimtrend 2025 "Ups & Downs". Credits: Simone Preuss / FashionUnited

Een andere trend is "Significant Void", die gedomineerd wordt door donkerdere tinten en unisex ontwerpen. Yiğci en Altunışık zijn ervan overtuigd dat "AI genderneutrale mode zal hervormen met een tijdloze, scanbare taal".

"New Blood, Old Ways" gaat voor een volledige denimlook, maar dan met ongewone verschijningen en overdreven droge processen die leiden tot monochrome, batikachtige looks. De trend speelt ook met oversized proporties.

Verschillende benaderingen van de denimtrend 2025 "Rise and Shine". Credits: Simone Preuss / FashionUnited

Zoals de naam al doet vermoeden, combineert "Rise and Shine" glanzende en transparante creaties die ook met behulp van AI zijn gemaakt. "Up & Downs" speelt met de kracht van tegenstellingen: gedigitaliseerde prints ontmoeten klassieke denimlooks. "I-Witness" focust op patronen gemaakt met AI, gecombineerd met opvallend maatwerk en details.

Futuristische en metallic looks

Denimtrend 2025 "Macroorganisms" in beeld. Credits: Simone Preuss / FashionUnited

"Macroorganisms" draait om ombre-overgangen, fluorescerende schaduwen en mechanische highlights, die denimstukken een futuristische look geven.

"Cyber-crafted" speelt met laserpatronen en AI, terwijl "Nature vs Nurture" kan worden gezien als een back-to-the-roots-trend. "Modern Day Tribes" benadrukt het mysterieuze, emotieloze en robotachtige door middel van metallic tinten en effecten en unisex creaties.

"Back to the Future" heeft niet alleen een futuristische en nomadische look, maar focust ook op effen kleuren en laat zien dat dezelfde kleur in verschillende stukken die samen worden gedragen nu acceptabel is.

Denimtrend 2025 "Chaos & Order". Credits: Simone Preuss / FashionUnited

Tot slot speelt "Chaos and Order" met vervorming, chaos en buitenaards geïnspireerde looks die worden gecombineerd met geordende patronen en ontwerpen. "Aggressive Silhouettes" draait om mysterieuze maar gedurfde looks, symbiotische snitten en langgerekte silhouetten.

"Ontwerpers zijn de uitdaging aangegaan om deze futuristische texturen in hun collecties te verwerken en creëren kledingstukken die er niet alleen indrukwekkend uitzien, maar ook een verhaal vertellen van duurzaamheid en technologische vooruitgang", concluderen Yiğci en Altunışık tijdens de denimtrendpresentatie.