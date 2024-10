Denimtrends voor SS26: Korte broeken voor mannen en mode voor de wereldwijde cultuur

Denimbeurs Kingpins trapt haar 10-jarig jubileumeditie af in de Sugarfactory in Amsterdam. Een hoogtepunt van de beurs is de trendvoorspellingslezing van zijn vaste partner Denim Dudes. De lezing gaat over de denimtrends van SS26 en raakt thema’s aan die van belang zijn voor modeprofessionals. Te weten: consumentengedrag, maatschappij, mode en cultuur. FashionUnited is er om verslag te doen. Shannon Reddy van Denim Dudes deelt de belangrijkste denim artikelen, ontwerpen, styling en wassingen om in de gaten te houden voor de lente/zomerperiode van 2026.

Dit zijn de vier belangrijkste denimtrends voor SS26, geïnspireerd op modeshows en lookbooks.

De kracht van ironische mode

De eerste denimtrend verwijst naar de kracht van ironische mode. Het politieke nieuws uit Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten speelt hier een belangrijke rol. De collecties van ontwerpers als Connor Ives, Yuhan Wang, Mowalola en het merk Awge van Asap Rocky, dat dit jaar zijn debuut maakte op Paris Fashion Week, kunnen gezien worden als collecties met een ironische boodschap naar landen die zich positioneren als eerste wereldlanden, maar tegelijkertijd moeite hebben bij het aanpakken van zoals zoals ongelijkheid, racisme en milieuvervuiling. Modeontwerpers gebruiken denim om deze wereldmachten te bekritiseren.

Awge SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Awge SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ironie is ook terug te zien in het huwelijk tussen sport en mode. SS26 zal de spot drijven met de steeds steviger wordende greep van luxe modegiganten op sport, zoals te zien bij de Olympische Spelen, Wimbledon en de MotoGP. De betrokkenheid van een modebedrijf bij sport illustreert de groeiende commercialisering van sport, waarbij de nadruk op financiële groei en merkimago ligt. Ontwerpers reageren hier ironisch op omdat historisch gezien grote sportevenementen ooit gingen om gemeenschapsgevoel, nu steeds meer wordt beïnvloed door zakelijke modebelangen. Het idee van verbinding en gemeenschap, kernwaarden in de sport, worden daarom steeds belangrijker voor consumenten. Ze zijn op zoek naar verbinding. “Iedere stad heeft wel een hardloopgroep,” geeft Reddy als voorbeeld.

Mowalola SS24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De trend Ironie gaat ook om "hard basics" en "workwear", met stevige en wijde vormen. Mensen zoeken naar mode die hen emotioneel raakt. Het mag daarom uitgesproken zijn. Ontwerpers als Kamiya zetten in op harde, rauwe uitingen met patronen zoals ruiten (plaid). De SS25 collecties van merken zoals Rhude sluiten hier ook op aan.

Rhude SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Alternatieve schoonheid

Alternatieve schoonheid gaat om creativiteit en expressie. Het viert onconventionele mode, innovatieve technieken en een focus op duurzaamheid. Deze stijl is zichtbaar in de Di Pesta SS25-collectie en draait om sociale signalen die door denim worden gecommuniceerd. Net zoals de eerste denimtrend benadrukt ook het belang van storytelling via mode. Natasja Zinko, een vaste waarde tijdens London Fashion Week, beschrijft deze trend als "heel erg anti-clean girl," wat betekent dat het zich verzet tegen de verzorgde esthetiek van nu. Denk aan de Indie Sleaze-periode van de jaren 2010’s. Het gaat om authenticiteit boven perfectie.

Masha Popova SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een van de belangrijkste stijlen zijn de No Pants Pants, de stijl is terug te zien in de collecties van merken zoals Coperni, MM6, Diesel, Balenciaga en Vetements, waarbij er een focus ligt op extreme low-rise pasvormen.

Di Petsa SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Daarnaast zijn de ‘Pretty Jeans’ (mooie jeans in het Nederlands) belangrijk. Dit verwijst naar een speelse benadering van denim zoals te zien bij de merken Julie Kegels, Masha Popova, Rhude en Di Pesta. Kenmerken van deze trend zijn oppervlaktetechnieken zoals laser artwork, contrasterende kleuren, spuittechnieken en abstracte ontwerpen.

Chanel SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Tot slot voorziet Denim Dudes met de trend 'alternatieve schoonheid’ een groeiende beweging onder merken om controle te nemen over hun dead stock (voorraad die niet verkocht is) door middel van repurposing. Dit betekent dat ze oude, ongebruikte materialen en kledingstukken opnieuw gebruiken en een nieuw leven geven.

Van haute couture naar een wereldwijde cultuur

Mode wordt democratischer. Waar mode voorheen een exclusieve en zeer elitaire kunstvorm was, kunnen nu steeds meer mensen vanover de hele wereld - vanuit hun huiskamer bij wijze van - naar modeshows kijken en geïnspireerd raken om zelf een modeprofessional te worden. De volgende trendvoorspelling benadrukt de wereldwijde aard van mode en hoe verschillende culturele invloeden samenkomen. Merken die een wereldwijd perspectief onderstrepen laten zien dat mode over grenzen gaat. Mihara Yasuhiro, Amesh, Rastah en Kardo zijn voorbeelden van merken die culturele diversiteit in hun ontwerpen integreren.

Maison Mihara Yasuhiro SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De steeds democratischere aard van mode is terug te zien in bohemian stijlen met moderne elementen zoals Kenzo en Charlie Constantinou. Deze merken integreren duurzaamheid en innovatie in hun werk, terwijl ze tegelijkertijd verbinding maken met verschillende tradities en stijlen. Deze beweging benadrukt de kracht van mode om grenzen te overschrijden en gemeenschappen te verenigen.

Kenzo SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Daarnaast worden merken zoals Glass Cypress en Pangaia steeds belangrijker. Zij richten zich op mode van de toekomst en de daarbij horende verantwoordelijkheid voor duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Invloeden van de Jaren '60 en '70

Merken omarmen nostalgische elementen om een gevoel van stabiliteit en controle te bieden in een snel veranderende wereld, zo vertelt Reddy. Merken zoals Jacquemus, Casablanca, Valentino, Amri, Tory Burch en Miu Miu spelen hierop in. Volgens Denim Dudes helpen verwijzingen naar deze tijd consumenten om houvast en controle te vinden in een onzekere wereld.

Casablanca SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het heeft alles te maken met een moderne twist op klassieke ontwerpen. Denk aan de Tailored Cobb Long Rise: een unieke snit die comfort en stijl combineert. Daarnaast zijn korte broeken (of shorts) voor mannen een belangrijk kledingstuk in deze trend. Self Portrait, Bally, Kith en Gucci zijn ook betrokken bij deze trend, met collecties die elementen van retro-stijlen bevatten.

MM6 SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Jordanluca SS24 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Waar mannen weer korte denimbroeken zullen dragen, accentueren én verbergen vrouwen hun vrouwelijke vorm. Een belangrijk item zijn denim tunics: lange denim tops die overal bij passen. Maar ook hourglass-silhouetten, ontwerpen die de taille accentueren en een vrouwelijke vorm benadrukken.

Gucci Resort OFF25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een belangrijke denimkleur bij deze laatste trend is ‘Miscast Blue.’ Dit is een specifieke kleur die opvalt binnen de collecties met een retrogevoel.

Dior SS25 - de kleur 'Miscast Blue’ Credits: ©Launchmetrics/spotlight