Duurzame sportmode: Deze vier merken lopen voorop

De hardloopsport blijft in populariteit groeien – en daarmee ook de vraag naar functionele en modieuze sportkleding. Vier jonge runningmerken spelen hier succesvol op in met innovatieve ontwerpen en een meer verantwoorde productiewijze. Van casual runninglooks voor in de stad tot technisch geavanceerde kleding voor lange afstanden: deze merken bieden hoogwaardige oplossingen voor uiteenlopende behoeften. Achter de collecties staan ervaren ontwerpers, waaronder een winnaar van de prestigieuze Woolmark Prize.

Kuta Distance L.ab

SS25-collectie Credits: Kuta Distance l.ab

Kuta Distance L.ab is in november 2020 opgericht door de drie vrienden, lopers en gelijkgestemde creatievelingen Viktor Maiorana, Olle Kling en Sebastian Sandblad, om een gat in de markt voor functionele kleding en uitrusting te vullen. Het merk omschrijft zichzelf als een innovatiestudio, dat een ‘nieuw, invloedrijk alternatief voor de gevestigde, wereldwijde sportkledingmerken’ is.

Het Zweedse merk zet in op running-essentials, die in een lokaal, ordergestuurd proces worden geproduceerd. Hiervoor werkt het merk samen met een kleine leverancier uit de buurt van Stockholm, waarmee het nauw contact onderhoudt. Zo kunnen producten ook direct ter plaatse worden getest en eventueel worden aangepast. Met deze aanpak wil het merk overproductie en materiaalverspilling voorkomen. Stofresten worden gebruikt voor kledinghangers en reparaties.

Naast de eigen creaties biedt het merk met de L.ab-aanpak ook klanten de mogelijkheid om hun persoonlijke touch in te brengen. Geïnteresseerden kunnen zich bij Kuta melden met een productidee of een concept en worden in het gehele ontstaansproces betrokken. Ook hier worden stofresten gebruikt.

Tot het SS25-assortiment van het merk behoren broeken en T-shirts in verschillende lengtes en stijlen, jassen en accessoires zoals een muts en een traditioneel kompas.

SS25 Credits: Kuta Distance l.ab

Kuta Distance L.ab Bestseller: Nauwsluitende, korte hardloopbroek (Tights 002) en 001-longsleeve

Nauwsluitende, korte hardloopbroek (Tights 002) en 001-longsleeve Doelgroep: Lopers die een merk waarderen dat de status quo uitdaagt.

Lopers die een merk waarderen dat de status quo uitdaagt. Verkooppunten: Eigen webshop, LSD Running (Los Angeles), Up There Athletics (Melbourne), Knees Up Space (Londen), Voodoo Running (Manchester), The Doors Running (Daegu), Iamshop (Seoul), Metta Running House (Mexico-Stad), Ka-Yo (Stockholm)

Eigen webshop, LSD Running (Los Angeles), Up There Athletics (Melbourne), Knees Up Space (Londen), Voodoo Running (Manchester), The Doors Running (Daegu), Iamshop (Seoul), Metta Running House (Mexico-Stad), Ka-Yo (Stockholm) Contact: gunder@kutadistancelab.com

gunder@kutadistancelab.com Prijzen: 140 tot 340 euro

140 tot 340 euro Productie: Zweden

Soar Running

Credits: Soar Running

Achter het merk Soar Running zit de ontwerper en loper Tim Soar, die kan terugblikken op een 40-jarige carrière in de mode, muziek, product- en grafisch ontwerp. Hij maakte in Londen ook naam als dj en produceerde onder andere soundtracks voor de shows van modehuizen als Prada, Miu Miu en Yves Saint Laurent. Deze verbinding met de modewereld leidde in 2005 tot het gelijknamige, experimentele label Tim Soar. Hiervoor werd de ontwerper twee opeenvolgende seizoenen onderscheiden met de NewGen Award van de modebond British Fashion Council.

In 2015 startte hij Soar Running met het doel om hardloopkleding opnieuw te definiëren, omdat het bestaande aanbod ‘niet paste, verschuift en de materialen oncomfortabel en van slechte kwaliteit waren’. Daarom ontwikkelde hij een ‘nieuwe manier van sportkleding’, waarbij ‘het vakmanschap van het kleermaken werd gecombineerd met de ontwikkeling van gloednieuwe, eigen stoffen en zorgvuldige producttests met echte lopers’.

Hieronder vallen stukken zoals de Race Vest, een mouwloze hardlooptrui van ‘Space3D’-mesh, die door het ademend vermogen en de pasvorm een bestseller van het merk is geworden. Het lichte polyester-elastaanmengsel wordt in Italië geproduceerd van gerecyclede stoffen. De 3D-weefselstructuur voert het zweet snel af en de verlijmde naden zorgen voor draagcomfort.

Soar is wereldwijd vertegenwoordigd in 35 point-of-sales in steden als Stockholm, Mexico-Stad en Hongkong, die zich meestal op de hardloopsport hebben gespecialiseerd. Het merk is in de thuisstad Londen vertegenwoordigd met een locatie, waar tegelijkertijd het hoofdkantoor en een showroom zijn ondergebracht. Consumenten kunnen ter plaatse ook winkelen, wat vooral bij evenementen zoals de marathon van Londen ‘praktisch’ is voor het merk. Naast een kijkje in de Soar-collectie dient de locatie ook als community-ontmoetingsplaats voor hardloopevenementen, talks en tentoonstellingen.

Credits: Soar

Soar Running Bestseller: “Race Vest” van Space3D-mesh

“Race Vest” van Space3D-mesh Doelgroep: Betrokken lopers die waarde hechten aan prestaties, kwaliteit en comfort

Betrokken lopers die waarde hechten aan prestaties, kwaliteit en comfort Verkooppunten: End Clothing (Newcastle), Achilles Heel (Glasgow), Ka-Yo (Stockholm), Loop Running (Austin), Long Slow Distance (Los Angeles), Metta Running House (Mexico-Stad), Up There (Melbourne), Heatwave (Wānaka, Nieuw-Zeeland), Out Of All (Seoul), Wah Laah (Hong Kong) en Topsports (China)

End Clothing (Newcastle), Achilles Heel (Glasgow), Ka-Yo (Stockholm), Loop Running (Austin), Long Slow Distance (Los Angeles), Metta Running House (Mexico-Stad), Up There (Melbourne), Heatwave (Wānaka, Nieuw-Zeeland), Out Of All (Seoul), Wah Laah (Hong Kong) en Topsports (China) Contact: terry.s@soarrunning.com

terry.s@soarrunning.com Prijzen: 21 tot 590 euro

21 tot 590 euro Productie: Het grootste deel van de productie vindt plaats in Portugal, Litouwen en Italië, sommige stukken worden in China en Vietnam geproduceerd

Unna

Credits: Unna by John-Ruben Holtback

Ook John-Ruben Holtback, de oprichter van het merk Unna, heeft een achtergrond in de mode. De Zweedse ontwerper startte in 2013 het eigen label L’Homme Rouge, dat vier jaar later de International Woolmark Prize won.

In 2022 startte hij het runningmerk Unna, waarvoor hij wordt ondersteund door de broer en een andere medeoprichter, die als artdirector verantwoordelijk is voor het grafisch ontwerp. Het grootste deel – van de creative direction tot marketing en productie – ligt echter in de handen van Holtback.

Na jaren in de mode- en creatieve sector veranderde hij de passie voor hardlopen en beweging ‘in een merk dat prestaties combineert met cultuur, humor en levensvreugde’, aldus Holtback.

Het doel van het merk is dus niet om nieuwe records te breken bij de grote runs ter wereld, maar om een balans tussen welzijn, positieve energie en een meer inclusieve benadering van beweging te bevorderen. Het ontwerp bevindt zich dan ook op het snijvlak van hardloopkleding en alledaagse kleding. Retro-silhouetten ontmoeten functionele materialen en doordachte details.

Credits: Unna by John-Ruben Holtback

Unna Bestseller: Everywhere Pants (lange, losse hardloopbroek), gestreepte longsleeves, sokken en windstopper (lichte hardloopjas)

Everywhere Pants (lange, losse hardloopbroek), gestreepte longsleeves, sokken en windstopper (lichte hardloopjas) Doelgroep: Lopers en beginners, creatievelingen en lifestyle-georiënteerde klanten in de leeftijd van 20 tot 45 jaar, die waarde hechten aan welzijn, cultuur en stijl.

Lopers en beginners, creatievelingen en lifestyle-georiënteerde klanten in de leeftijd van 20 tot 45 jaar, die waarde hechten aan welzijn, cultuur en stijl. Verkooppunten: Ka-Yo (Stockholm), Knees Up Space (Londen), Renegade Running (Los Angles), The Loop (Austin), Up There Athletics (Melbourne), Lane Crawford (Hongkong), Beaker, Boon the Shop en Out of All (Seoul) — ongeveer 25 wereldwijde handelspartners vanaf AW25

Ka-Yo (Stockholm), Knees Up Space (Londen), Renegade Running (Los Angles), The Loop (Austin), Up There Athletics (Melbourne), Lane Crawford (Hongkong), Beaker, Boon the Shop en Out of All (Seoul) — ongeveer 25 wereldwijde handelspartners vanaf AW25 Contact: john-ruben@unna.com

john-ruben@unna.com Prijzen: 60 tot 270 euro

60 tot 270 euro Productie: Litouwen, materialen zijn afkomstig uit Italië en Portugal

Alex Zono

Credits: Alex Zono

Alex Zono richtte in 2022 het gelijknamige merk in Kaapstad op om ‘de romantiek van het hardlopen te vieren’. De loper en onafhankelijke ontwerper creëert sentimentele stukken, die zich richten op lopers en toeschouwers. Zono laat zich inspireren door de sporters zelf, bijvoorbeeld hoe de kleding slijt of wordt aangepast.

Omdat de modellen eerder los zitten en de stijl een doe-het-zelf-aanpak volgt, is het merk een goed alternatief voor hobby-lopers die geen performance-kleding nodig hebben.

Uit het oorspronkelijke idee om hardloopkleding te creëren, is een groter verhaal ontstaan, dat Zono de eigen vrijheid biedt, legt de merkoprichter uit. Hij zet in op kleinere, seizoensonafhankelijke collecties, die in de vorm van productdrops worden gelanceerd. In plaats van de modeseizoenen oriënteert hij zich meer op de hardloopkalender en plant de nieuwste release bij de volgende grote wedstrijd.

‘Het is niet ons doel om te veel te produceren, maar om ervoor te zorgen dat alle lopers toegang hebben en het geen overdreven gehypet artikel wordt’, legt Zono uit. Productie- en klantbehoeften spelen een rol bij de distributie. Er moet tussen de releases ook altijd tijd zijn om op adem te komen.

Credits: Alex Zono

Alex Zono Bestseller: “I Dig Running”-pet in bruin

“I Dig Running”-pet in bruin Doelgroep: Alledaagse lopers die van het hardlopen genieten en geen performance-kleding nodig hebben

Alledaagse lopers die van het hardlopen genieten en geen performance-kleding nodig hebben Verkooppunten: Knees Up and Progress Running (Londen), Voodoo Running (Manchester), Up There Athletics (Melbourne), Malliot (Sydney), Wherever Run, Worksout en ETC (Seoul), 10 Corso Como (Milaan), Kasina (Busan), Stoy (Aarhus) Nightwaks (Daegu)

Knees Up and Progress Running (Londen), Voodoo Running (Manchester), Up There Athletics (Melbourne), Malliot (Sydney), Wherever Run, Worksout en ETC (Seoul), 10 Corso Como (Milaan), Kasina (Busan), Stoy (Aarhus) Nightwaks (Daegu) Contact: info@alexzono.com

info@alexzono.com Prijzen: 59 euro (accessoires), 83 tot 356 euro (kleding) – hogere prijzen zijn te wijten aan het gebruik van wol en de verwerking

59 euro (accessoires), 83 tot 356 euro (kleding) – hogere prijzen zijn te wijten aan het gebruik van wol en de verwerking Productie: Zuid-Afrika en China