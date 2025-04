Hardloopbaan wordt catwalk: Waarom hardlopen nu de mode bepaalt

Joggen was lange tijd gewoon een sportieve hobby, maar tegenwoordig is het veel meer dan dat. "Running" is een lifestyle geworden en heeft zijn weg gevonden naar de modewereld. Luxe hardloopschoenen en stijlvolle sportjacks laten zien hoe de grens tussen functionaliteit en mode steeds verder vervaagt.

In het Amsterdamse Nelson Mandelapark is deze trend goed zichtbaar. Een loper draagt een casual T-shirt met een opvallende print op de rug over een longsleeve, gecombineerd met strakke hardloopshorts – een speelse mix van verhoudingen. De outfit is volledig zwart en wordt afgemaakt met een sportieve Oakley-zonnebril, nonchalant in het haar gedragen. Dit is geen guerilla modeshow van een lokaal designercollectief, maar de stijl van een deelnemer aan de wekelijkse ‘Crewlove Run’ van streetwear-merk Patta.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand: Wie heeft de mooiste running-outfit?

De juiste running-outfit wordt steeds belangrijker voor amateursporters. Ze creëren een gestroomlijnde, maar toch casual look. Zo kunnen hardlopers na hun rondje in het park nog even langs de koffiebar, zonder tussen de andere gasten als ‘fashion faux pas’ op te vallen.

“Het modieuze imago van hardlopen is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd”, legt Matthew Glynn, Head of Strategy & GTM, Sports bij Zalando, uit. “Vroeger pakten hardlopers gewoon een paar schoenen, trokken een oud T-shirt aan en combineerden dat met een korte broek die ze ook voor andere sportieve activiteiten gebruikten. Tegenwoordig is de outfitcheck voor het verlaten van het huis bijna verplicht.”

De hardlopers van nu dragen speciaal ontwikkelde shorts met geïntegreerde zakken, een licht functioneel shirt, gecombineerd met een ultratrail-vest, een pet-zonnebril-combinatie en een sjaal, aldus de beschrijving van Glynn. Daarbij dragen ze natuurlijk ook geavanceerde en tegelijkertijd stijlvolle hardloopschoenen, die variëren afhankelijk van snelheid en afstand. Daarom hebben ook veel amateursporters – net als sneakerheads – meerdere modellen in hun schoenenkast staan.

Bij de Berlijnse online retailer was het model “Clifton” van de Amerikaanse sportartikelenfabrikant Hoka vorig jaar de bestverkochte hardloopschoen. Hij haalde zelfs de “Nike Pegasus” in, die “lang als onbetwiste bestseller gold”. Maar ook buiten het schoenensegment ziet Zalando een sterk groeiende vraag. Daarbij staan vooral accessoires zoals Oakley-zonnebrillen en Salomon-drinkvesten in de belangstelling en onderstrepen de trend.

Sprint naar de stijl-Olympus

Echt trendy wordt het pas als een specialist en een toonaangevend merk hun krachten bundelen en zo sportswear-expertise en stijl samenkomen. Een dergelijke samenwerking kan op natuurlijke wijze ontstaan, zoals bij Patta en Nike, die na een jarenlange sneaker-samenwerking ook een uitgebreide running-collectie inclusief schoenen hebben uitgebracht.

Nike biedt de nodige ervaring op het gebied van hardlopen. Het bedrijf zette zijn eerste stappen op de atletiekbaan en probeerde al zo'n 60 jaar geleden bestaande hardloopschoenleveranciers zoals Adidas en de Asics-voorganger Onitsuka Tiger met nieuwe ideeën te overtreffen. De sportgigant maakte in zijn beginjaren met de Cortez – een model dat net als lifestyle-sneaker zijn comeback vierde – joggen in de thuismarkt salonfähig. Patta levert de streetwear-credibility, waardoor de collectie ook buiten de atletiekbaan een goed figuur slaat.

De Amerikaanse multinational lijkt met zijn running-segment en samenwerkingen op de goede weg te zijn. De omzet voor dameskleding-running steeg in het tweede kwartaal van 2025 met een laag tot middelhoog enkelcijferig percentage, terwijl het herensegment onveranderd bleef, aldus Nike-CFO Matthew Friend in de conference call. Hardlopen behoort nog steeds tot de focussporten, vult Nike-CEO Elliott Hill aan tegenover de analisten.

Hardlopen wordt luxe

Spaanse hardloper Mario García Romo in 'On x Loewe'-collectie Credits: On Running

De meer verrassende samenwerking was wellicht de eerste gezamenlijke schoen van de Zwitserse hardloopspecialist On Running en Loewe. Jonathan Anderson, de daarvoor verantwoordelijke – inmiddels voormalige – creatief directeur van het tot het Franse luxeconcern LVMH behorende modehuis, behoort momenteel tot de meest toonaangevende ontwerpers.

Nieuwe modellen van de “On X Loewe”-hardloopschoenen die worden toegevoegd en de uitbreiding van het assortiment met een running-kledingcapsule spreken voor het succes van de samenwerking en de groeiende interesse van luxeklanten voor stijlvolle sportswear. Terwijl Loewe-aanhangers gaan hardlopen, kiezen Celine-fans voor Pilates.

Hardloopschoenen en sportkleding tussen streetwear en sneakers in het KaDeWe Credits: Martin Dzuiba für The KaDeWe Group

Deze ontwikkeling merkt ook Simone Heift, Chief Merchandising Officer van Duits warenhuis KaDeWe GmbH. “Onze klanten zoeken steeds vaker naar sportkleding die zowel functioneel als stijlvol is”, aldus Heift. “De trend van athleisure, waarbij de grenzen tussen sportkleding en alledaagse mode vervagen, heeft niet alleen aan belang gewonnen bij de gespecialiseerde running-merken, maar ook bij gevestigde lifestyle-merken zoals Sporty & Rich, Adanola, Alo Yoga en Varley.”

De markt is zo groot geworden dat zelfs Pitti Uomo de weg vrijmaakt voor hardlopers. Het segment heeft bij de januari-editie van de Florentijnse menswear-beurs voor het eerst een eigen gedeelte binnen de outdoor-area ‘I Go Out’ gekregen.

Sportreuzen en nieuwe merken

Veel van de deelnemende merken aan Pitti Uomo – waaronder Soar Running uit Londen, Kuta Distance L.AB en Unna uit Zweden – weerspiegelen de actuele ontwikkelingen in de running-wereld. Ze verschijnen alleen met modieuze running-apparel aan de startlijn, in plaats van met hardloopschoenen hun eerste stappen te zetten, zoals het geval was bij grote sportartikelenfabrikanten zoals het Japanse Asics of bij het beursgenoteerde Zwitserse merk On Running.

Hardloopevenement en stands van het 'KneesUp'-running-segment van Pitti Uomo Credits: Oliver Hooson (links) en AKAstudio-collective (rechts) voor Pitti Immagine

De actuele bedrijfscijfers spreken voor de aanpak van beide bedrijven. De gerapporteerde nettowinst van On Holding AG bedroeg in het boekjaar 2024 met 242,3 miljoen Zwitserse frank (258,6 miljoen euro) meer dan drie keer zo veel als het jaar ervoor. Voor dit jaar verwacht het bedrijf verdere forse groei. Ook Asics boekte in zijn omzetsterkste categorie “Performance Running” vorig jaar een stijging van 14,3 procent tot 326,9 miljard yen (ongeveer 2,1 miljard euro), zoals blijkt uit het jaarverslag van half februari. De winst in dat segment steeg met 41,4 procent tot 70,7 miljard yen.

Toch gaan veel jonge merken hun eigen weg en zetten duidelijk in op kleding voor hun niche. Zo zijn er aanbieders zoals Alex Zona, die in de directe verkoop alleen met gelimiteerde releases via de website werken. Een verkoopmethode die vooral bekend is uit de streetwear-scene. Maar met de focus op stijlvolle hardloopkleding houden de merken zich ook meer bezig met de materialen die ze gebruiken en brengen zo de technologie voor kleding ook buiten de sport verder.

“De grenzen tussen sport en mode, prestatie en lifestyle zijn vervaagd”, aldus Daniel Groh, Chief Brand Officer bij Satisfy. “Hardlopen beïnvloedt niet alleen de mode, het geeft er vorm aan. Mensen geven de voorkeur aan kleding die vrijheid, beweging en identiteit weerspiegelt.”

Het Franse merk, dat net 11,3 miljoen euro heeft opgehaald in een financieringsronde, staat bekend om zijn “Moth Tech”-esthetiek, waarbij lichaamszone-specifieke gaten in het T-shirt voor betere ventilatie moeten zorgen. Satisfy biedt echter ook lichte materialen zoals “GhostFleece” en de in Japan geproduceerde ‘CloudMerino’-wol aan.

Satisfy Credits: Pierre David voor Satisfy

De hardloopkleding van Kuta Distance L.AB zet ondertussen in op een made-to-order-aanpak, waarbij de producten van het Zweedse merk lokaal met “zorgvuldig handwerk” worden vervaardigd, aldus de website van het merk. Een korte sportbroek van het merk kost 1.500 Zweedse kronen (ongeveer 200 euro) en een jack 3.300 kronen.

“Consumenten verwachten tegenwoordig een combinatie van functionaliteit en esthetiek – een trend die de athleisure-boom verder aanwakkert”, aldus Glynn. “De minimalistische, technische look van hardloopkleding – met naadloze afwerking, lichte lagen en ergonomische pasvormen – heeft luxe- en streetwear-ontwerpers geïnspireerd. Ze integreren deze elementen steeds meer in hun collecties, waardoor performance wear zich vestigt als een stijlbepalend modestatement. Door duurzame innovaties van running-merken smelten technologie, functionaliteit en moderne esthetiek steeds meer samen.”

Vooral de fastfashion-sector staat erom bekend de nieuwste trends op te zuigen en het is dan ook niet verwonderlijk dat aanbieders zoals H&M en Zara ook de atletiekbaan hebben betreden. De Zweedse modeketen H&M biedt een uitgebreide collectie, van eenvoudige tops en broeken tot accessoires zoals hardloopriemen en handschoenen tot hardloopjacks. De Spaanse concurrent Zara biedt als onderdeel van zijn in 2021 gelanceerde fitnesslijn ‘Athleticz’ niet alleen de passende running-look, maar ook een breed scala aan hardloopschoenen, die geschikt zijn voor verschillende afstanden.

Impressies van Zara's hardloopevenement in Madrid Credits: Alicia Reyes Sarmiento // FashionUnited.

Grote fastfashionbedrijven worden er echter ook steeds van beschuldigd ontwerpen van jonge merken over te nemen. Tim Soar beschuldigde Zara een maand geleden bijvoorbeeld van een dergelijke aanpak op LinkedIn. De oprichter van het Londense running-merk Soar vergelijkt in de post op het carrièrenetwerk zijn eigen ontwerpen met die van de tot het Spaanse kledingconcern Inditex behorende winkelketen.

Merken zetten in op running-community

Ongeacht in hoeverre de ontwerpen van de kleinere merken worden "gekopieerd", leven deze vooral van een sterke community, die ook in dergelijke situaties achter hen staat. Naast talloze community-evenementen rond hardlopen staat de sport voor deze merken natuurlijk centraal.

Het Amsterdamse merk Patta, dat samen met Nike de hardloopsport betreedt, brengt ondertussen zijn jarenlange streetwear-community aan het hardlopen. Medeoprichter Edson Sabajo startte zo'n 15 jaar geleden het Patta Running Team. Naast het vaste team zijn er de afgelopen jaren meer ideeën ontstaan, zoals het “Youngster Project”, waarmee vooral jongeren gemotiveerd moeten worden om te gaan hardlopen.

Sinds afgelopen april zijn er ook Patta's hardloopbijeenkomsten “Crewlove Runs”, die wekelijks op verschillende locaties in Amsterdam en ook steeds vaker in andere steden zoals Londen en Berlijn plaatsvinden.

Patta Crewlove Runs Credits: Patta Running

“Crewlove Run is open voor iedereen die wil beginnen met hardlopen. Het gaat om de mensen en de liefde in de community”, legt Guillain Irankunda uit op het ontmoetingspunt, een hiphop-dansstudio in Amsterdam-Bijlmermeer.

De initiatiefnemer maakt zelf al zo'n zeven jaar deel uit van het Patta Running Team en is altijd blij als ook medewerkers van het bedrijf interesse tonen in het project, meelopen en samen met hem de verschillende plekken van de stad verkennen. De huidige loop voerde – onder leiding van een deelnemer uit de buurt – in een rustig tempo over zeven kilometer langs flatgebouwen en door verschillende idyllische parken.

Of het nu in de stad, op het platteland of in de bergen is – hardlopen kan eigenlijk bijna overal, je hebt alleen de juiste outfit nodig.