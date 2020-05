Designer mondkapjes bieden in tijden van crisis een bron van inkomsten

Londen - Modebedrijven zijn flexibel, in crisistijd tonen zij hun zakelijke creativiteit. Nu de vraag naar kleding is teruggelopen, zijn ontwerpstudio's omgetoverd tot productielocaties van mondkapjes. Bijkomend voordeel: de modebranche heeft een nieuwe inkomstenstroom aangeboord.

Grote retailers en luxemerken zoals LVMH hebben hun fabrieken en laboratoria omgebouwd tot productiecentra van persoonlijke beschermingsmiddelen en desinfecterende handgel . Zij beschikken over de middelen, materialen en teams en kunnen snel schakelen. Het zijn echter de kleinere merken en lokale ontwerpers die de grootste wendbaarheid hebben getoond. Zij zijn, thuis, mondkapjes van overgebleven stoffen of bestaande voorraad gaan maken voor hun communities.

Veel onafhankelijke ontwerpers staan ook in goede tijden in de overlevingsmodus. Ze hebben beperkte middelen en zijn daardoor wel gewend om ieder seizoen de eindjes aan elkaar te moeten knopen. Grotendeels afhankelijk van de groothandel, is de kasstroom uit de retailverkoop vaak de enige bron van inkomsten, terwijl ze hun merk verder uitbouwen en direct-to-consumer kanalen opzetten. Zoals de BFC (British Fashion Council) en CFDA (Council of Fashion Designer of America) zullen beamen, leven veel ontwerpers van show naar show, seizoen naar seizoen.

Maskers zijn de nieuwe essentiële accessoire

De pandemie heeft gezorgd voor een wereldwijde vraag naar gezichtsbescherming. Mondkapjes zijn niet langer een unieke accessoire voor de Aziatische markt. Nu Westerse regeringen het dragen van mondkapjes verplichten in bijvoorbeeld het openbaar vervoer en tijdens bijeenkomsten, is het mondmasker een essentieel item geworden dat modebedrijven met hetzelfde vertrouwen kunnen produceren als bedrijven die medische kapjes maken.

Toen zowel de modebranche als de lokale economieën instortten, bleven weinig ontwerpers toekijken vanaf de zijlijn. Ze benutten de vaardigheden en middelen waarover ze beschikken - stoffen, naaimachines en productiekennis - om de wereld, al is het op kleine schaal, te steunen.

Volgens Forbes helpt de verkoop van mondkapjes de crisis te doorstaan. Sommige ondernemers hebben hierdoor voor het eerst een vrij stabiele cashflow. “De omzet die we nu met ons bedrijf hebben gerealiseerd, staat gelijk aan de gecombineerde omzet vanuit de direct-to-consumer- en groothandelsactiviteiten in een normale maand,” vertelt Hanover Savas, COO en partner van the Mighty Company, een in een LA gevestigd merk dat gespecialiseerd is in luxe leren outerwear, tegen Forbes.

Nu maskers een nieuw essentieel accessoire zijn geworden, selecteren consumenten ze op dezelfde manier als ze doen voor andere accessoires. Ze kiezen voor een mondkapje waarmee ze zichzelf uitdrukken, of voor een bepaald merk als dat voordelen biedt. Merken dienen maskers te maken die de persoonlijkheden of de behoeften van de consument aanspreken, aldus Forbes.

Stay Safe Amsterdam, een initiatief van de Nederlandse ontwerper Ailene van Elmpt en bloemsierkunstenaar Hariatie Eleveld, begon met de productie van mondkapjes uit solidariteit aan hun achterban en omdat dat ze toegang hadden tot lokaal geproduceerde stoffen, die anders gebruikt zouden worden voor samples en collecties.

Elmpt en Eleveld maken maskers in verschillende prints en maten, in plaats een one size fits all. De eerste lading producten was binnen twee dagen uitverkocht, vrijwel zonder promotie. Nu worden de mondkapjes op bestelling gemaakt. Een deel van de opbrengsten wordt gedoneerd aan arme gemeenschappen in Indonesië.

In tijden van crisis bewijst de modebranche wendbaar te zijn en goed te doen.

Dit artikel verscheen vrijdag 15 mei op FashionUnited.uk.