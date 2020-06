Deze modebedrijven passen zich op innovatieve wijze aan in tijden van corona

Londen - Mondiale winkelsluitingen, een sterk dalende consumentenvraag naar mode en verstoorde toeleveringketens. De modeindustrie werd afgelopen maanden enorm geraakt door Covid-19. Maar te midden van die ontwrichting, heeft de modeindustrie zich weten aan te passen aan alle veranderingen. Dat bewijst eens te meer de veerkracht van de sector. Die aanpassingen varieerden van nieuwe marketinginitiatieven tot een volledige hervorming van bedrijfsmodellen.

FashionUnited presenteert enkele voorbeelden van die innovatieve aanpassingen die modebedrijven over de hele wereld in reactie op Covid-19 doorvoerden.

Het eigentijdse kledingmerk Hanifa uit de Verenigde Staten pakte één van de belangrijkste vraagstukken van het moment aan: wat te doen als alle internationale catwalkshows zijn geannuleerd? Het antwoord: ga digitaal. In april organiseerde de oprichter van het label, de Congolese ontwerpster Anifa Mvuemba, een virtuele 3D-catwalkshow, live via Instagram. Zij gebruikte fotorealistische weergaven van haar kledingstukken. Jurken uit de Pink Label Congo-collectie werden niet op modellen getoond, maar bewogen zich zelfstandig over de digitale catwalk voort met levendige en gedetailleerde bewegingen. Mvuemba vertelde tegenover Teen Vogue dat ze al vóór de pandemie van plan was geweest om haar catwalks digitaal te organiseren en dat ze virtuele 3D-ontwerpen had gebruikt om haar ideeën aan haar team te laten zien.

Het Canadese denimlabel Duer ontwikkelde een nieuw productiemodel in reactie op Covid-19. Het model omvat een quick response-methode die vraag en aanbod op één lijn brengt “om overproductie te verminderen en efficiëntie te verhogen”. Toen de tekortkomingen van het oude bedrijfsmodel duidelijk werden als gevolg van Covid-19 en de daaruit volgende dalende inkomsten, kwam het moment voor oprichter Gary Lenett om het nieuwe on-demand model, genaamd ‘Next by Duer’, te lanceren. Hoe het werkt? Het bedrijf start met de presentatie van een product prototype. Gedurende een campagneperiode van drie weken kunnen klanten dit prototype met korting bestellen. Als vervolgens aan een minimum van bestellingen wordt voldaan, worden de producten binnen vier tot acht weken geproduceerd en aan klanten geleverd.

“De ouderwetse manier om een speculatieve voorraad op te bouwen en vervolgens dure marketingcampagnes te voeren om deze te verkopen, is inefficiënt en verkwistend,” aldus Lenett. “De wereld verandert en daarin moeten wij meegaan. We introduceren Next als een nieuwe manier van zakendoen, waarbij we de vraag peilen en vervolgens exact produceren wat nodig is. De kostenbesparingen worden direct doorberekend aan onze klant.”

Voor het Nederlandse kledingmerk Suit Supply kwam het heropenen van de winkels met een extra uitdaging, aangezien het gespecialiseerd is in maatwerk. De herenmoderetailer is met andere woorden gespecialiseerd in diensten die afhankelijk zijn van nauw contact tussen klant en medewerker.

Om dit probleem aan te pakken, introduceerde het bedrijf nieuwe ‘Safe Shopping Screens’ in de winkels (foto): vrijstaande plastic scheidingswanden die nauw contact mogelijk maken zonder gezondheids- en veiligheidsmaatregelen te overtreden. Het bedrijf introduceerde ook een virtuele ervaring, waarbij shoppers voor hun winkelbezoek via de website kledingstukken kunnen selecteren met hulp van lifestyle-experts.

Mode beweegt mee met moeilijke tijden

FashionUnited sprak in april met Bouclé Hommes et Femmes , een retailer uit het Nederlandse Spakenburg, die toen bijna 100 procent van het wekelijkse omzetgemiddelde wist te behalen. Dit was mede het resultaat van zijn ‘surprise bag’-initiatief dat het slechts anderhalve week na de landelijke lockdown lanceerde. Hoe werkt die service? Allereerst delen consumenten hun maat, een foto van zichzelf en merkvoorkeuren met een medewerker van Bouclé. Op basis daarvan stelt de medewerker een ‘surprise bag’ met kledingstukken samen, en brengt deze vervolgens met de auto of per fiets naar de klant. De volgende dag haalt de medewerker de items op die de klant niet wil hebben. Claudia Boelhout, mede-eigenaar van Bouclé, vertelde aan FashionUnited dat het in een week tijd 25 van zulke tassen had verkocht, waarbij negen van de tien ontvangers 80 procent van de inhoud van de tassen wilde houden.

De Oostenrijkse moderetailer Kutsam slaagde erin om binnen slechts zeven dagen na de nationale lockdown een website op te zetten. Eenmaal online verkocht het merk voor 20.000 euro aan vouchers die klanten op een later moment kunnen verzilveren. Het bedrijf maakte van klantencontact een prioriteit, iets wat voor veel retailers uitdagend was tijdens de lockdown. Dat deed Kutsam door haar vaste klanten te bellen. “We hebben trouwste klanten gebeld. Daarbij ging het er niet echt om om iets te verkopen, maar om ze te vragen hoe het met ze was. Zo ontstonden er leuke gesprekken, en mensen vroegen zich af wanneer we weer opengaan,” vertelde directeur Johannes Behr-Kutsam in april tegenover FashionUnited DE.

Het Franse merk Gémo lanceerde een drive-through shopping service, waarbij klanten hun online bestellingen veilig kunnen ophalen zonder de winkel te hoeven betreden. Shoppers kunnen eenvoudig online een bestelling plaatsen en vervolgens parkeren op speciale, contactloze drive-ruimtes buiten de winkels. Ze bellen vervolgens naar de winkel om hun naam en ordernummer door te geven, openen hun kofferbak en wachten tot een medewerker de bestelling komt brengen. Nadat de medewerker de ID van de klant door de autoruit heeft gecontroleerd, plaats hij of zij de bestelling in de kofferbak.

Tenslotte het gelijknamige Franse label van ontwerper Jean Claude Jitrois, dat vier uur-durende personal shopping service heeft geïntroduceerd in zijn winkel aan de Faubourg Saint-Honoré 38. Tussen elke afspraak worden de kledingstukken die de klant heeft gepast vier uur lang gereinigd en worden de winkel en de paskamer gedesinfecteerd. Het label biedt klanten ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een personal shopper via FaceTime, Zoom of WhatsApp.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.