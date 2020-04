Ondernemen in crisistijd: Ynk The Store, Bouclé Hommes et Femmes en House of Fred

Nu iedereen enigszins begint te wennen aan de nieuwe realiteit blijkt een groot deel van ondernemers creatiever en veerkrachtiger dan ooit. Bij de pakken neerzitten hoort er niet bij en nieuwe initiatieven worden opgezet. FashionUnited deed weer een belrondje met dit keer Ynk the Store, Bouclé Hommes et Femmes en House of Fred.

Ynk The Store: Flatlays van kledingsets gekoppeld aan de webshop

Nog net voor de coronacrisis lanceerde Ynk the Store in Den Bosch een webshop. Een gelukkige timing zo blijkt nu, want klanten weten de winkel op deze manier nog steeds te vinden, zo vertelt mede-oprichter Krista Willems, telefonisch aan FashionUnited.

De winkel is gestart door oud-etaleurs Krista en Nikita. Het kwam dan ook vaak voor dat de ondernemers kledingset meteen van de pop uit de etalage verkochten. Dat de ondernemers aantrekkelijke sets weten te maken, vertalen ze nu ook door naar Instagram. Daar maken ze flatlays (beelden waarop kledingstukken gevouwen bij elkaar worden gepresenteerd, red.) met Instagram-shopping gelinkt naar hun nieuwe webshop. Willems geeft aan dat de sets het online ook nog steeds goed doen.

Ook krijgt het duo nu vragen van al bestaande clientèle die advies vragen over producten op de webshop of Instagram. Omdat de dames beide in de winkel staan en de klanten vaak goed herinneren, kunnen zij advies geven over merken of kledingitems die bij het vorige bezoek ook goed stonden of items die bij een vorige aankoop passen.

Bouclé Hommes et Femmes: Dankzij surprise bags vorige week bijna 100 procent van normale omzet gedraaid

Welke retailer wil het niet: bijna 100 procent van je normale omzet kunnen draaien in een week. Vorige week gebeurde dat bij Bouclé Hommes et Femmes in Spakenburg mede dankzij de surprise bag die het bedrijf heeft geïntroduceerd. Binnen anderhalve week werd de surprise bag uit de grond gestampt, als manier om de coronacrisis te doorstaan. Nooit hadden Claudia Boelhout, mede-eigenaar, en haar man/businesspartner Johan verwacht dat de verrassingstas zo goed zou lopen, vertelt ze aan de telefoon. Het is bij het bedrijf dan ook drukker dan ooit, vorige week werden er 25 surprise bags met vier kledingsets bezorgd. Negen van de tien ontvangers houdt 80 procent van de inhoud, waardoor de omzet bij Bouclé flink opliep. Ook deze week verwacht Claudia weer goed te draaien.

“We hebben veel vaste klanten, dus we kennen onze klant ook goed. Degene die normaal gesproken een bepaalde klant helpt, stelt nu ook de sets samen.” Het bedrijf begint dan al om zeven uur ‘s ochtends. In de middag komt er een tweede lichting van medewerkers die de anderen afwisselt en de bestellingen rondbrengt. Ondertussen is er ook weer wat aanloop bij de winkel, dus rustig is het bij de retailer niet. Personal shopping afspraken komen weinig voor, zo vertelt Claudia, maar gelukkig helpt de surprise bag nu enorm mee. Bouclé Hommes et Femmes is zelfs erover aan het nadenken om de service in het hele land uit te gaan rollen, een stap die het bedrijf zo’n vier weken geleden nooit voor ogen had kunnen houden. Op dat moment had het bedrijf zelfs nog geen webshop. Het is een bijzonder verhaal ten tijde van de coronacrisis, maar gelukkig een hele positieve.

House of Fred: winkelen en persoonlijk contact via DM

Pas een jaar geopend zijn en dan de coronacrisis voor de kiezen krijgen: het overkwam House of Fred in Utrecht. Frederiek Waninge, de ondernemer achter de multibrandwinkel, ging niet bij de pakken neerzitten toen Mark Rutte aankondigde dat Nederland aan social distancing ging doen. House of Fred heeft geen webshop en daarom pakte Waninge Instagram aan om toch extra shoppingmogelijkheden aan te bieden. De winkel zelf is namelijk nog steeds geopend. Op Instagram Stories presenteert Waninge diverse sets die vervolgens via DM (direct message, red.) kunnen worden gekocht. “Ik heb mij nog nooit zo vaak omgekleed als de laatste weken,” vertelt Waninge lachend aan de telefoon.

Op de sets wordt goed gereageerd. In de winkel combineert House of Fred altijd meerdere merken in een set en ook op Instagram wordt dat nu gedaan. De sets worden dan ook met enige regelmaat afgenomen, maar het komt ook voor dat het oog van de klant op een specifiek item valt. Vaak praat de ondernemer via DM nog verder met de klant waardoor ook verder advies kan worden gegeven. “Er wordt enthousiast gereageerd, maar de omzet is natuurlijk niet wat het normaal is. Ik vind het belangrijk dat ik mijn personeel kan behouden en mijn kosten kan blijven betalen,” benadrukt de ondernemer.

Instagram zorgt er ook voor dat House of Fred veel lieve reacties binnen krijgt. “Mensen vinden het goed dat we nog open zijn. Die geven aan dat ze willen dat we blijven. Ook mensen die wij nog niet persoonlijk kenden, maar wel ons op Instagram volgen, steken ons een hart op de riem. Dat doet ook goed.”

Beeld: Via Bouclé Hommes et Femmes