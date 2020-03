Ondernemen in crisistijd, deel 2: dit doen Jansen-Noy, Sukha en Het Faire Oosten nu

In tijden van crisis kan creativiteit doorslaggevend zijn. Dat geldt zeker ook voor de modebranche. Hoe houd je nog contact met de klant als de winkel nog maar beperkt open of zelfs helemaal dicht is? Bied je een personal shopping service aan of een modebox? Ga je live op Instagram, of stuur je handgeschreven kaartjes? Ga je voor conversie of juist voor inspiratie en afleiding voor je (toekomstige) klantenbestand? Vorige week sprak FashionUnited Van Tilburg, De Rode Winkel en Omoda over ondernemen tijdens de coronacrisis. Deze week volgde een tweede belrondje, met Jansen-Noy, Sukha en Het Faire Oosten.

Jansen-Noy: personal shopping, verrassingspakketten en ‘kleine geluksmomentjes’

Op 19 maart sloot weidewinkel Jansen-Noy in Sevenum voor onbekende tijd de deuren. Daarop besloot directeur Fieke Brouwer-Jansen om personal shoppingsessies op afspraak aan te bieden. “Klanten kennen dat concept van ons”, vertelt ze over de telefoon. “We hadden altijd al veel personal shopping-afspraken tijdens openingstijden, dus het was ook geen grote moeite om de sessies te organiseren.” Klanten die zich aanmelden voor een shoppingsessie worden gebeld voor een kort intakegesprek en worden dan - met maximaal twee tegelijk - gekoppeld aan een van Jansen-Noys ‘fashion guides’, die met hen door de winkel gaan. Wie niet naar de winkel kan of wil komen, kan met een fashion guide videobellen. “Qua omzet zijn het druppels op een gloeiende plaat”, beaamt de directeur, “maar ze geven ons het gevoel dat we er zijn voor onze klanten. En voor onszelf is het een fijne manier om bezig te blijven.”

Ook biedt Jansen-Noy sinds vorige week een ‘modebox op maat’: een persoonlijk, verrassend kledingpakket, samengesteld door een fashion guide op basis van de voorkeuren en maten van de klant. “De eerste aanvragen voor de boxen zijn al binnen”, bevestigt Brouwer-Jansen, “maar we moeten nog uitvinden of de actie een succes is.” Daarnaast verkoopt Jansen-Noy tijdelijk cadeaubonnen met 20 procent extra inruilwaarde, die na de heropening van de winkel kunnen worden ingeleverd. “Leuk voor de klanten, en het genereert voor ons in de tussentijd wat inkomsten.”

Brouwer-Jansen ziet echter ook dat “niet iedereen nu misschien behoefte heeft aan kleding kopen.” Naast extra services biedt Jansen-Noy dan ook wat Brouwer-Jansen ‘kleine geluksmomentjes’ noemt: op social-mediapagina’s deelt het bedrijf onder meer creatieve stylingtips en recepten van de gerechten uit het inpandige grand café, Juffrouw Jansen. “Daar krijgen we hele leuke reacties op.”

Ook intern houdt Jansen-Noy de moraal hoog. “We hebben een interne Facebookgroep opgericht voor onze 140 medewerkers, zodat we sociaal en zakelijk contact kunnen houden met elkaar”, aldus Brouwer-Jansen. “Er worden trainingen en e-learnings op gedeeld, maar ook persoonlijke ervaringen, foto’s en filmpjes. Dat wordt enorm gewaardeerd en creëert een gevoel van onderlinge saamhorigheid.”

Sukha: persoonlijke aandacht en postkaartenservice

Dameskledingwinkel en -atelier Sukha, op de Amsterdamse Haarlemmerdijk, blijft voorlopig open. “We wilden ons personeel graag aan het werk houden,” vertelt oprichter en eigenaar Irene Mertens aan de telefoon. “Maar we moeten ook rekening houden met de regels. Iedereen houdt anderhalve meter afstand tot elkaar, en we ontsmetten alle oppervlakken regelmatig. Dat gaat gelukkig heel makkelijk”, lacht ze, “want het is erg rustig.”

Mertens en haar team helpen af en toe klanten, en schrijven tussendoor kaartjes. Kaartjes? “We hebben aan het begin van de crisis overlegd over wat we precies wilden communiceren. De boodschap ‘koop een blouse’ leek ons niet zo passend, daar zijn de meeste mensen nu niet mee bezig.” In plaats daarvan koos Mertens voor een persoonlijker boodschap. Klanten kunnen via Sukha een handgeschreven kaart versturen naar vrienden of familie. “We waren altijd al van de kaarten en de teksten, dus we dachten, waarom doen we daar niet iets mee? Klanten kunnen via social media een tekst aanleveren, en dan verzorgen wij een kaart, die beschrijven we, dan pakken we hem mooi in, en doen we hem voor hen op de bus - zodat klanten niet zelf naar buiten hoeven.” De kaarten zijn een succes, laat Mertens weten. “We krijgen veel bijzondere reacties.”

Ook Sukha biedt de mogelijkheid om te winkelen tijdens 1-op-1 afspraken, die klanten kunnen inboeken via een digitaal systeem op de website. Mertens: “Dan doen we gewoon even de deur op slot.” De winkelafspraken zijn een ontdekking voor Mertens en haar team. “Omdat de deur dicht zit, heb je als verkoper veel meer focus en kun je klanten beter helpen.” Plus: de klanten zijn enthousiast. “Misschien blijven we dit in de toekomst ook wel doen”, overweegt Mertens. “Tijdens de ochtenduren bijvoorbeeld, als het nog niet zo druk is.” Zo vormen zich bij Sukha ideeën voor de toekomst. Mertens: “Ik zie deze situatie ook wel als een uitdaging. Dit alles dwingt je tot andere perspectieven.”

Het Faire Oosten: cadeaupakketten voor thuis en eindelijk een webshop

Duurzame conceptstore Het Faire Oosten in Amsterdam-Oost is overdag nog open, maar ook hier loopt de verkoop de laatste weken stroef. “Als we alleen naar de omzet kijken, gaat het niet zo best”, zegt oprichter en eigenaar Magali Heuberger aan de telefoon. “Maar ik heb een positief team om me heen. Samen kijken we naar alternatieve mogelijkheden.” Uit het team kwam vorige week het voorstel om ‘giftboxes’ te verkopen, samengestelde cadeaupakketten van producten uit de winkel. “We vroegen ons af: waar heeft men nu behoefte aan, wat is het gevoel? Daaromheen hebben we iets nieuws gecreëerd.” De cadeaupakketten variëren van 15 tot 45 euro en zijn via social media te bestellen. Het Faire Oosten bezorgt per fiets, en over lange afstanden per post. De eerste reeks pakjes is al afgeleverd.

Ook gaat bij het Faire Oosten eind deze week de webshop live. “Er was altijd al veel vraag naar een webshop, maar ik heb dat project jaren uitgesteld. Ik vind fysiek contact leuker dan online, en omdat er elke dag zoveel te doen is in een winkel, schuif je zoiets als een webshop makkelijk vooruit”, legt Heuberger uit. “Nu hebben we de tijd om deze te realiseren, en kunnen we ook onze fans aan de andere kant van het land bedienen. Zo was er een klant uit Maastricht die een van onze cadeaupakketten bestelde en liet weten zo ontzettend blij te zijn dat ze helemaal vanuit Limburg iets bij ons kon kopen. Daar was ik wel van onder de indruk.”

Heuberger plaatst wel een kanttekening bij de webshop. “Ik hoop niet dat iedereen massaal gaat bestellen en vervolgens retourneren. Daar zijn lokale ondernemers echt niet mee geholpen. We vragen onze klanten dan ook via een handgeschreven kaartje om samen met ons te kijken naar bewust consumeren en eigen verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om online bestellen - niet alleen tijdens deze periode.”

