“Diamonds for everyone”: Zeeman-diamant verkoopt razendsnel uit

De verwachting dat de Zeeman-diamant snel uit zou verkopen is uitgekomen. De belangstelling was zelfs zo groot dat er meerdere storingen waren op de website van Zeeman, zo is te lezen in een persbericht. De discounter realiseert zich dat veel consumenten teleurgesteld zijn dat ze hebben misgegrepen. Daarom wordt er nu extra actie ondernomen.

“Diamonds for everyone. Dat was het idee van onze campagne. En daar geloven wij ook echt in. Wij hoopten op veel enthousiasme en waren daar ook op voorbereid. Maar het enorme succes heeft ons verrast. De vraag bleek veel groter dan het aantal beschikbare diamanten. En de techniek van de website liet ons in de steek”, aldus Zeeman op social media. “We realiseren ons dat we daarmee veel mensen teleurgesteld hebben. Mensen die een gebaar van liefde of vriendschap wilden tonen. Deze gebaren zijn onbetaalbaar. We gaan er alles aan doen om dit alsnog mogelijk te maken. We zijn volop bezig om te kijken naar een oplossing voor een nieuwe levering. Voor nu vragen we iedereen hun emailadres achter te laten via onze website. Dan houden we je op de hoogte.”

De ludieke actie van Zeeman draait om het aanbieden van een lab-diamant met hanger voor 29,99 euro. Zeeman zet al jaren campagnes op om aan te tonen dat kwaliteit niet duur hoeft te zijn. Hiervoor heeft het bedrijf ook al meermaals Effie Awards gewonnen, de vakprijzen voor de marketing- en communicatiebranche.

Caroline van Turennout, directeur Marketing & e-Commerce van Zeeman legt verder uit: “Door eerdere campagnes zoals de trouwjurk en het eau de parfum Lucht weten we dat een opvallend product enorm veel enthousiasme kan losmaken. Met de diamant hoopten we hetzelfde te bereiken. We hebben er bewust enkele duizenden laten maken, maar nooit zoveel dat we grote voorraden zouden overhouden. Onze insteek was: mocht de diamant uitverkocht raken én de belangstelling groot blijven, dan laten we nieuwe exemplaren maken. Zo deden we dat ook met Lucht, dat dankzij de populariteit nog steeds verkrijgbaar is. Ondanks die voorbereiding heeft het succes van de afgelopen dagen ons opnieuw verrast. Het enthousiasme van onze klanten maakt ons ontzettend trots, en het aantal inschrijvingen voor voorraadupdates is overweldigend. Maar we zijn ons ook bewust dat er klanten zijn die we hebben teleurgesteld. Aan deze klanten vragen we geduld te hebben, zodat we hen op een later moment alsnog van hun diamant kunnen voorzien.”