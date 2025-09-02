Trouwjurk, sneakers, parfum en nu diamanten: Zeeman neemt opnieuw prijsverschillen onder de loep

Zeeman has done it again. De oerhollandse discounter heeft een nieuw item gevonden om de prijs van te onderzoeken. Dit keer gaat het om diamanten, lab grown diamanten om precies te zijn. Zeeman kreeg het voor elkaar om een lab-diamant hanger te maken voor 29,99 euro.

Diamanten hebben een luxe imago. Natuurlijke diamanten zijn gevormd gedurende miljarden jaren en worden in mijnen gedolven. Deze factoren zorgen voor een hoge prijs van diamanten. Moderne technieken maken het echter mogelijk om diamanten in een lab te maken. In het laboratorium worden dezelfde voorwaarden gecreëerd die er nodig zijn om een diamant te maken. Hoewel beide soorten diamanten dezelfde hardheid, lichtbreking en glans hebben, is de prijs significant anders. “Steeds meer diamanten worden op deze manier gemaakt, maar toch voor hoge prijzen verkocht. Zo wordt geprofiteerd van de mythe van de zeldzame, magische edelsteen.

Om tot de lage prijs van 29,99 euro voor de hanger te komen zijn er diverse stappen genomen. Zo zijn de diamanten in grote aantallen gemaakt, rechtstreeks ingekocht bij de maker, zijn er geen dure doosjes gemaakt als verpakking en is de ketting niet inbegrepen. Zeeman biedt die ketting wel los aan voor 14,99, zo meldt marketingmanager Kasper Figee tijdens een evenement in Amsterdam.

Tekst loopt verder na de afbeelding.

De diamantenhanger van Zeeman. Credits: Zeeman.

Wie twijfelt aan het verhaal van Zeeman, kan terecht bij de edelstenenexpert van Naturalis. Deze expert heeft voor Zeeman de kwaliteit van de lab-diamant beoordeeld en verifieert de steen.

“Zo eenvoudig kan het zijn”: Zeeman neemt prijs lab-diamanten onder de loep

Figee geeft aan dat de totstandkoming van de Zeeman-diamant zo’n twee jaar heeft geduurd van idee tot lancering. De marketingmanager geeft aan dat tijdens brainstorms de gekste ideeën boven komen bij het team, maar dat veel onderzoek nodig is om te zien of er een verhaal in zit dat bij Zeeman past. De discounter is al jaren bezig om aan te tonen dat goede kwaliteit niet duur hoeft te zijn en haalt het mysterie weg van hoge prijzen.

Hoewel de campagnes en producten dus jaren in de maak zijn, levert het ook succes op. Veel van de producten verkopen binnen enkele uren uit. Dit gebeurde met de trouwjurk, de sneaker genaamd Hybrid Z en het parfum ‘Lucht’. Het bedrijf heeft door de campagnes al meermaals een Effie Award gewonnen. De Effie’s zijn vakprijzen voor de marketing- en reclamebranche.

De Zeeman-diamanthanger en bijpassende ketting zijn vanaf donderdag 4 september vanaf 14:00 te koop via de website van Zeeman.