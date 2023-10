Dit is de eerste collectie van Phoebe Philo

Phoebe Philo onthulde maandag het eerste deel van haar nieuwe collectie op de website van het merk. De Britse ontwerpster, wier collecties voldeden aan de term ‘quite luxury’ al voordat het een modewoord werd, kondigde de lancering van haar gelijknamige label voor het eerst aan in juli 2021. Vorige maand maakte een nieuwsbrief aan abonnees de eerste campagnebeelden en de lanceringsdatum van de website bekend.

De eerste collectie van Phoebe Philo, sinds haar vertrek bij Celine zes jaar geleden, wordt gesteund door LVMH en bestaat uit een capsule garderobe van prêt-à-porter en accessoires. In haar impactverklaring zei het merk dat haar propositie bestaat uit een overzichtelijk, seizoenloos aanbod, gericht op hoogwaardige materialen en vakmanschap, en ontwerpen die in de loop der tijd relevant blijven.

Binnen een paar uur na de lancering was een groot deel van de collectie al uitverkocht. Sommige producten konden vooraf worden besteld en andere zullen met de tweede levering beschikbaar komen. De geliefde hold-all die Philo introduceerde bij Celine is terug in een nieuwe versie, de Caban, en is verkrijgbaar in leer en suède. Een XL-versie wordt verkocht voor 6.800 euro.

Phoebe Philo Caban bag in suede Credits: Phoebe Philo website

Verder is het unieke handschrift van Philo zichtbaar in de strak geredigeerde collectie, die haar talent laat zien voor het creëren van een alledaagse garderobe voor moderne vrouwen die zowel elegant als praktisch is. Toch is er voor haar eigen merk een sterke knipoog naar een rauwe, meer brutalistische stijl in de 150-delige collectie. Er is ook humor, met een ketting en armband die het woord MUM spellen.

Phoebe Philo Mum Necklace Credits: Phoebe Philo

De instapprijzen voor items zoals zonnebrillen en sieraden beginnen bij 450 euro. Een met de hand getufte jas van viscose is waarschijnlijk het duurste item van de collectie, waarvan de prijs niet wordt gepubliceerd en een knop verwijst naar de klantenservice.

Strategie

Bij Celine was Philo notoir laat met het omarmen van e-commerce en concentreerde ze zich op de eigen fysieke retail- en groothandelskanalen van het merk. Voor de lancering van haar gelijknamige merk heeft Philo resoluut gekozen voor DTC-technologie en ondanks de investering van LVMH zijn er geen fysieke winkels of groothandelsaccounts.

Het bedrijf zal minder operationele kosten hebben zonder een netwerk van boetieks. Bovendien zijn de marges voor luxe meestal hoog bij direct-to-consumerverkoop. De verzending is momenteel beperkt tot het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Europese markten.

Het ontwerp van de website is sober en minimalistisch met een zwarte achtergrond, waarbij de producten in een raster van drie worden weergegeven en alleen op modellen worden gefotografeerd. Er zijn geen platte 'packshots' van kledingstukken, behalve accessoires of een mouwdetail. Op de desktopversie zweeft een knop "voeg toe aan tas" over het product, een ontwerpfunctie die ook is geïmplementeerd op de nieuwe Gucci-website. De functie maakt het mogelijk om meerdere afbeeldingen te bekijken, in plaats van dat beschrijvingen het halve scherm vullen.

Er worden nog twee leveringen verwacht tegen het einde van het jaar, hoewel het merk geen exacte data van de releases heeft bekendgemaakt. Waar streetwearmerk Supreme een meester was in het droppen van nieuwe producten, zal de beschikbaarheid bij Phoebe Philo aanzienlijk minder blijven dan de vraag van de consument. Nu een groot deel van haar eerste drop van haar collectie is uitverkocht, is duidelijk dat de verwachting voor Philo's kleding ongekend hoog blijft. Ondanks de afwezigheid van zes jaar, heeft het de garderobe van haar volgers doen verlangen naar meer.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Sylvana Lijbaart.