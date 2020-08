Dit merk gebruikt avocadopitten om kleding te verven

De modeindustrie kijkt steeds vaker naar alternatieven in het productieproces. Niet alleen gaat het om alternatieven voor traditionele materialen zoals katoen en zijde maar ook verftechnieken. Een die nog niet eerder voorbij is gekomen is verf op basis van avocadopitten. De techniek wordt toegepast door Chipotle, een bekend Amerikaanse restaurantketen.

Chipotle Mexican Grill lanceert een duurzame kledinglijn, zo luidt het persbericht. Het is gemaakt met biologisch katoen en wordt dus geverfd met een techniek op basis van avocadopitten uit de restaurants. Hierdoor wordt het afval van het restaurant dus ingezet om de kledinglijn te verven. De kledinglijn is op dit moment alleen beschikbaar voor speciale leden van Chipotle.

De verf ontstaat wanneer de pitten in water worden geweekt. Er ontstaat een verf die per keer varieert van kleur en dus duurzaam en plant-based is, aldus het persbericht. Voor een kledingstuk zijn er vijf avocado pitten nodig om het te verven.