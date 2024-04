Dit Nederlandse denimtalentenprogramma gesteund door PVH Foundation gaat voor een gildestructuur

De wereld barst van talent zolang je weet waar je moet zoeken. Deze talenten moeten gevoed worden en ruimte krijgen om te ontwikkelen, ruimte die er niet altijd is in het traditionele schoolsysteem. Denimtalenten hebben inmiddels een plek om te gaan: Het House of Denim Talent Incubator Programma. Het programma wordt gesteund door de PVH Foundation, van de groep achter Calvin Klein en Tommy Hilfiger. “Dit is het begin van een community, een nieuw soort gildestructuur,” aldus Mariëtte Hoitink van House of Denim.

Het incubator programma is een diversity & inclusion talent development programma. Jongeren vanaf 16/17 jaar met een passie voor denim en eventueel al een mode achtergrond op MBO-niveau, kunnen zich aanmelden. Op dit moment is er binnen het programma plaats voor 35 talenten met diverse achtergronden qua gender, seksualiteit, religie etc. Ook zijn er nog veel jongeren die onderdelen van het programma volgen. Het is mogelijk een jaar bij het programma te blijven onder begeleiding, maar dit kan ook verlengd worden waarbij de deelnemer ook gebruik kan blijven maken van alle faciliteiten.

Het programma biedt een holistische aanpak. Zo wordt er gefocust op professionele vaardigheden waaronder ontwerp, ontwikkeling, inkopen, ondernemerschap en het opstellen van een portfolio, maar ook persoonlijke vaardigheden. Zo is er een op een coaching, zijn er workshops en wordt er ingezoomd op mentale gezondheid. Het doel van het programma is om de talenten de tools en het netwerk mee te geven om creatieve professionals en authentieke mensen te worden en hierdoor meer kansen te hebben op de arbeidsmarkt.

Het programma is te vinden in Denim City in De Hallen in Amsterdam. Het hele programma van de House of Denim Talent Incubator Programma draait nu op de financiering die de stichting krijgt via de PVH Foundation. Het is het enige project in Nederland dat ondersteuning van de PVH Foundation ontvangt. Maar omdat het programma in Nederland loopt en ‘een duidelijke aanvulling is op het huidige onderwijssysteem waar een groter wordende groep niet in past’ wil House of Denim ook financiering aantrekken van Nederlandse organisaties. Met extra financiering wordt het mogelijk meer (en ook buitenlandse) talenten toe te laten, de openingstijden te verruimen (dit heeft immers ‘bemensing’ nodig) en wordt het mogelijk om talenten op te leiden om cursussen te geven en reparaties uit te voeren.

Niet naar de mode-academie, maar naar een talentenprogramma voor vakmanschap en creativiteit

Niet alleen praktische overwegingen spelen mee met de extra financieringen, extra kapitaal maakt het ook mogelijk om meer masterclasses en coaching te geven, maar maakt ook budget vrij voor het voorfinancieren van het produceren van collecties en het kopen van extra machines.

Nu het programma achter de schermen al even draait, zijn er ook inzichten die naar voren komen. Hoitink vertelt dat dagelijkse structuur voor deze jongeren het allerbelangrijkste is in combinatie met discipline en het kunnen samenwerken met anderen. “Verder is ons opgevallen dat veel van deze jongeren gelabeld zijn (ADHD, autisme, OCD) en er (te) snel medicatie voorgeschreven wordt. Daar zijn wij geen voorstander van, je ‘aandoening’ kan zelfs helpen in het werk.” Hoitink benadrukt dat er een focus is op het talent van de deelnemer waardoor ze minder in hun hoofd zitten en meer in hun zelfexpressie. “We leven in een HBO academische wereld. Het lijkt alsof alles draait om naar de academie te gaan, ook voor ouders, maar er zou ruimte moeten zijn voor praktisch vakmanschap gecombineerd met creativiteit.”

Hoitink spreekt van een incubator, een ‘kraamkamer’ waarbij talenten hun eigen label kunnen opzetten maar ook leren hun mede-deelnemers helpen. Zo worden deelnemers ook getraind om de House of Denim cursussen te geven. De workshop ‘Make your own Jeans’ wordt ook gegeven door de Master Tailor Jos van den Hoogen samen met incubator-deelnemers Jan de Vries en Bowie Klaassens.