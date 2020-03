Dit was het corona-nieuws van dinsdag 17 maart

Dit was he...

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt vanaf nu dagelijks het belangrijkste corona (gerelateerde) nieuws in een overzicht, zodat er daarnaast voldoende ruimte is voor regulier modevaknieuws.

Brancheorganisatie Het Vakcentrum roept op tot tijdelijke versoepeling WAB

De brancheorganisatie voor zelfstandig retailondernemers, Het Vak Centrum, heeft gevraagd of elementen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans te bevriezen. “Juist nu is het voor winkeliers belangrijk om flexibel in te kunnen roosteren,” aldus het bericht van de organisatie. “Ondernemers die nu medewerkers juist meer willen laten werken worden gestraft met de verplichting nieuwe contracten aan te bieden en/of een hogere ww-premie.” Ook noemt de organisatie de ondernemers die juist minder traffic hebben door de corona-crisis en die daardoor minder medewerkers kunnen en willen inzetten.

INretail roept gemeenten op retailers te helpen

Een aantal gemeenten heeft uitstel van belastinginning voor ondernemers aangekondigd, maar INretail is van mening dat alle gemeenten dit zouden moeten doen. De organisatie roept lokale overheden dan ook op om de inning van alle lokale lasten uit te stellen. Daarnaast meldt INretail dat de eerste inning van het individuele ontwikkelingsbudget met drie maanden wordt uitgesteld tot 1 juli in samenspraak met de vakbonden. Daarnaast heeft de brancheorganisatie met Buma Sena af kunnen spreken dat de inning van de factuur voor het afspelen van muziek in winkels uitgesteld wordt.

Winkels dicht

Na Italië en Frankrijk gaan nu ook de niet-essentiële winkels in Duitsland de gehele week dicht. Deze maatregel was eerder in het land al ingevoerd in Beieren, maar wordt nu dus doorgetrokken naar het gehele land.

Ondertussen hebben diverse merken aangekondigd hun winkels te sluiten in bijvoorbeeld Nederland of België, maar er zijn ook retailers die in geheel Europa of Noord-Amerika en zelfs wereldwijd sluiten. In die lijst staan alle merken van modegroepen Zeb, Urban Outfitters, VF Corp en PVH, maar ook Denham, LolaLiza, Nike, Joline Jolink, Ginger, Lululemon, Canada Goose, Schoenen Torfs, Decathlon en Primark.

Amazon wil 100.000 nieuwe werknemers aannemen door drukte

Amazon gaat het personeelsbestand flink aanvullen wereldwijd. De gigant wil namelijk 100.000 nieuwe werknemers werven zodat het bedrijf mensen kan ‘ondersteunen die op Amazon rekenen in deze stressvolle tijd’, aldus het bericht van het platform. Om de posities aantrekkelijker te maken gaat het loon per uur met twee euro omhoog in Europa.

“We zien een significante toename in de vraag naar onze diensten, wat ervoor zorgt dat er meer werk is dan anders gedurende deze periode in het jaar,” aldus het statement.

MET-gala, Hyères en modeweken: nieuwe reeks evenementen geannuleerd wegens coronacrisis

Het voorjaar is gewoonlijk een tijd van modefeesten en -festivals: het MET-gala, bijvoorbeeld, en het modefestival van Hyères. Ook vinden er in deze periode nog internationale modeweken plaats, evenals de cruise- en resortshows van grote modehuizen. Verschillende van de evenementen in het voorjaar werden gisteren en vandaag geannuleerd in verband met de wereldwijde verspreiding van het coronavirus: de gezondheidsrisico’s zijn vaak te groot om de evenementen, waar veel mensen op af komen, door te laten gaan. FashionUnited geeft een overzicht.

Misschien wel het grootste modefeest van het jaar, het gala van het Metropolitan Museum in New York, wordt uitgesteld. In een persbericht uitgestuurd naar internationale media, waaronder CNN en Vogue, werd aangekondigd dat het museum alle evenementen tot en met 15 mei annuleert of uitstelt - waaronder het MET-gala, dat plaats zou vinden op 3 mei. Een nieuwe datum voor het gala werd nog niet vermeld.

Een ander evenement dat is uitgesteld in het licht van de recente ontwikkelingen is het jaarlijkse Hyères International Festival of Fashion and Photography, ook wel bekend als het Modefestival van Hyères. Het festival zou plaatsvinden tussen 23 en 27 april, maar wordt nu doorgeschoven naar oktober. Jean-Pierre Blanc, oprichter van het festival, kondigde de maatregel aan op de Instagram Stories van Villa Noailles, de Franse villa waar het festival gewoonlijk plaatsvindt. “Sorry voor alle problemen”, schreef Blanc, “maar we beloven jullie een fantastische 35ste editie van het festival.” In Hyères worden gewoonlijk belangrijke modeprijzen uitgereikt voor beginnende modeontwerpers.

Eveneens afgelast zijn de Russische en Australische modeweken. In een persstatement meldt het Russian Fashion Council, organisator van de Russische modeweek, dat het heeft besloten om de modeweek, die tussen 31 maart en 4 april plaats zou vinden in de Moscow Manege, te annuleren. De organisatie had aanvankelijke preventieve veiligheidsmaatregelen getroffen, maar deze bleken bij nader inzien niet voldoende. “Wegens de verslechterende situatie op wereldwijde schaal”, stelt de organisatie in het persstatement, “is de enige veilige oplossing het annuleren van het fysieke evenement, om het welzijn van iedereen die erbij betrokken is zeker te stellen.”

Om Russische ontwerpers en hun teams wel te kunnen supporten, zal de Russische modeweek geheel online plaatsvinden. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van een digitale streamingservice. De uitzendingen staan gepland voor april en mei; specifieke data worden later bekendgemaakt.

De Australische modeweek, die gepland stond in de tweede week van mei, gaat in het geheel niet door. In een officieel statement op de website van de modeweek stelt de organisatie dat het evenement wordt geannuleerd wegens “het mandaat van de Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC) tegen het houden van niet-noodzakelijke, georganiseerde publieke samenscholingen van meer dan 500 mensen in het kader van wereldwijde gezondheidsproblemen in verband met Covid-19.” Voor de modeweek zijn geen nieuwe data aangekondigd.

Dior heeft de show van de cruise-collectie, die gepland stond op 9 mei in het het Italiaanse Lecce, Puglia, voorlopig uitgesteld. Dat meldt het Franse couturehuis in een persbericht in handen van WWD. “Het Huis Dior heeft besloten om de cruise-show te annuleren om de veiligheid van al zijn medewerkers, samenwerkingspartners en gasten te verzekeren,” zo is in het persbericht te lezen. De annulering is volgens Dior “een voorzorgsmaatregel in overeenstemming met instructies van publieke autoriteiten, en een manier om de instructies van deze autoriteiten kracht bij te zetten.” Voor de cruise-show is nog geen nieuwe datum aangekondigd.

Ook Hermès, Max Mara, Versace, Chanel, Gucci en Prada annuleerden de presentaties van hun cruisecollecties.

Dit artikel is geschreven door Caitlyn Terra en Nora Veerman.