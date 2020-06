Dit wordt het modenieuws van week 26 - 2020

Op de kalender

Interview met Clé Enneking , CEO van Steppin’ Out

FashionUnited sprak met de topman van Nederlandse retailketen Steppin’ Out bij de nieuwste winkel aan het Gelderlandplein in Amsterdam. Hoe gaat het nu met het merk, hoe gaat het bedrijf om met de coronacrisis en wat staat er gepland voor de toekomst? Lees het deze week bij FashionUnited.

Woensdag 24 juni

HKU Fashion Graduation Show 2020, 18.00 uur via Exposure.HKU.nl

Woensdag 24 juni: Trendstop

Het onderwerp: De evolutie van de luxe winkelervaring

Donderdag 25 juni

Op 25 juni wordt de Nederlands Technische Afspraak (NTA) ‘Circulair Textiel’ gepresenteerd middels een webinar, georganiseerd in samenwerking met textielbrancheorganisatie Modint en de Rijksoverheid, en ondersteund door ClickNL. De NTA voorziet in een gemeenschappelijk framework voor de definitie van, en de eisen voor, circulair textiel. En die is nodig. “Nederland staat voor een transitie naar naar een circulaire economie in 2050 waarbij de overheid heeft aangegeven in 2030 vijftig procent minder primaire grondstoffen te willen gebruiken. Deze ambitie geldt ook voor textiel,” vertelt Corien Beks, branchemanager mode en bedrijfskleding bij Modint. “Maar dan volgt al snel de vraag: wat is circulair? Kan kleding gemaakt van PET-flessen circulair genoemd worden, of alleen producten gemaakt van textielafval? En hoe verhouden deze zich dan tot elkaar?”

Donderdag 25 juli: Nike Q4