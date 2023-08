Dit wordt het modenieuws van week 35 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 35. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 28 augustus tot en met 3 september.

Mode evenement Amsterdam Fashion Week keert deze week weer terug. Vanaf woensdag 30 augustus tot en met zaterdag 2 september houdt de modeweek Amsterdam in zijn greep. Het schema staat vol met jong talent en duurzame ontwerpers. FashionUnited woont de modeweek bij en doet verslag. Houdt de website in de gaten voor alle berichten.

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de leren sandaal.

De mode-industrie is meer dan alleen banen in ontwerpen of styling. Net als elke andere sector is mode een business, dus er is een plek en een baan voor iedereen. Dat geldt ook voor iemand die van wiskunde houdt, iemand die alleen van winkelen houdt of iemand die zakelijk ingesteld is. ‌ Het woord "iedereen" verwijst niet alleen naar mensen met verschillende interesses of functietitels, maar ook naar mensen van een ander ras of geslacht. We hebben besloten om te benadrukken hoe divers de mode-industrie is, zou kunnen zijn en zou moeten zijn met een reeks verhalen over zwarte professionals met een niet zo doorsnee modecarrière.

Ook op de kalender deze week:

Tot en met dinsdag 29 augustus

Tropical Bodyfashion Days. Bodyfashion Center in Almere.

Vrijdag 1 september

Talk: Artificial intelligence: The future of fashion creativity or a threat to human innovation? Gratis. Aanmelden via [email protected].

Vrijdag 1 september en zaterdag 2 september

The Hub by AFW. Vrij voor publiek - Fosbury & Sons Prinsengracht, Amsterdam

Zaterdag 2 september

Talk: How can we make fashion a force for good? From industry and consumer perspective. Powered by Sustainable fashion gift card. Gratis. Aanmelden via [email protected].

Zaterdag 2 september

Talk: Shaping the landscape of modern menswear. Gratis. Aanmelden via [email protected].