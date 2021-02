Dit zijn de Pantone London Fashion Week FW21-kleuren

Het wereldwijde kleureninstituut Pantone heeft vandaag het kleurenpalet voor de London Fashion Week FW21 bekend gemaakt. Pantone omschrijft de kleuren voor de London Fashion Week herfst/winter 2021 als “een mix van erfgoed en eigenzinnigheid”, kleuren die een fris perspectief bieden.

De top tien van kleuren van de trendvoorspeller omvat blauw-, geel-, oranje-, groen-, rood-, roze- en bruintinten. De kleuren variëren van opwekkend oranje tot delicaat roze en zelfs grasgroen, die volgens Pantone “vindingrijkheid” benadrukken en “paradoxale, kunstzinnige statements” aanmoedigen.

Pantone voegde eraan toe dat de kleuren voor herfst/winter 2021 een mix zijn van “speels en praktisch” en een weerspiegeling zijn van de wens om te creëren, of het nu gaat om het werpen van een eigentijdse blik op erfgoed of het combineren van een stedelijke stijl met de natuur.

Leatrice Eiseman, uitvoerend directeur van het Pantone Color Institute, zei in het persbericht: “Een kleurenpalet van hartverwarmende tinten die de natuurlijke omgeving in onze lokale omgeving weerspiegelen, inspireert onze creatieve energieën en wekt het verlangen naar een vernieuwd perspectief op de toepassing van kleur. Een perspectief waarin eigenzinnigheid en charme samengaan met pragmatisme, onze ideeën over erfgoed opnieuw worden bekeken en onze band met de natuur wordt versterkt.”

Het Pantone herfst/winter 2021 kleurenpalet voor de London Fashion Week

Pantone 17-6154 ‘Green Bee’ - een grasachtig groen dat de natuur weerspiegelt.

Pantone 16-1348 ‘Tomato Cream’ - een boterachtig bruin dat het hart verwarmt.

Pantone 17-4245 ‘Ibiza Blue’ - een opzwepende eilandblauwe tint die onze interesse wekt.

Pantone 13-0647 ‘Illuminating’ - een vriendelijk en vrolijk, optimistisch geel dat de belofte van een zonnige dag weergeeft.

Pantone 19-1537 ‘Winery’ - een robuuste kleur die finesse impliceert.

Pantone 13-2003 ‘First Blush’ - een delicaat en teder roze.

Pantone 19-1223 ‘Downtown Brown’ - een grootstedelijk bruin met een beetje ‘swagger’.

Pantone 15-0956 ‘Daylily’ - een opwekkend oranje-geel met een blijvende aantrekkingskracht.

Pantone 14-4123 ‘Clear Sky’ - doet denken aan het koele blauw van een onbewolkte dag.

Pantone 18-1559 ‘Red Alert’ - een impactvol rood met een suggestieve aanwezigheid.

Pantone herfst/winter 2021 klassieke kernkleuren voor LFW

De tien trendkleuren staan naast de vier kernklassiekers die volgens Pantone veelzijdige tinten zijn die “de seizoenen overstijgen”.

Pantone 13-0003 ‘Perfectly Pale’ - doet denken aan een zandstrand.

Pantone 17-5104 ‘Ultimate Gray’ - een rustig en betrouwbaar grijs dat kalmte aanmoedigt.

Pantone 18-0527 ‘Olijftak’ - een smaakvol groen dat symbool staat voor groei.

Pantone 19-4109 ‘After Midnight’ - een met zwart doordrongen blauw dat doordrongen.

Eerder deze week onthulde Pantone de kleuren voor de New York Fashion Week , en die bevatte slechts één van dezelfde top 10 trendkleuren, het vrolijke ‘Illuminating’ geel, dat een van de twee Colours of the Year is voor 2021.

De rest van het herfst/winter 2021 kleurenpalet voor NYFW werd gedomineerd door een vergelijkbaar kleurenpalet, maar de kleuren van Londen zijn lichter en helderder.

Beelden: Pantone

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.