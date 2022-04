Dit zijn de vijf textielstartups die 50.000 euro ontvangen van Stichting Doen

Stichting Doen heeft de vijf textielstartups aangewezen die een gift van 50.000 euro ontvangen, zo blijkt uit een persbericht. Archivist Studio, Atalye, The Knitwit Label, Musa Intimates en Versatile Forever zijn de winnaars van de Doen Textielcall 2022. De call was speciaal gericht op textielondernemers die de transitie naar een circulaire en eerlijke textielindustrie versnellen.

Zo maakt Archivist Studio collecties van afvalstoffen uit de hotelindustrie. Het modemerk Atalye maakt made-to-measure dameskleding op basis van 3D bodyscan. Ook Versatile Forever is een modemerk, maar is gebaseerd op tweedehands textiel. The Knitwit Label (het eigen merk van The Knitwit Stable) maakt duurzame wollen artikelen van Nederlandse (afval)wol en met de wol van eigen schapen. Musa Intimates maakt weer lingerie uit material op basis van de stengel van de bananenplant.

Musa Intimates en The Knitwit Label ontvangen 50.000 euro van Stichting Doen

“De textielindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Grote ‘fast fashion’ merken presenteren zich steeds vaker als duurzaam, maar het hele systeem waarin zij opereren is zeer vervuilend,” aldus Freija Vermeer, programmamanager van Stichting Doen, in het persbericht. “Wij geloven sterk in de kracht van nieuwe initiatieven. Juist voor startende textielondernemers is het heel lastig om aan financiering te komen. Vandaar onze donatie van 50.000 euro aan de vijf winnaars.”

Vermeer schrijft in het persbericht dat de stichting blij verrast is door de vele inzendingen die ze hebben ontvangen voor de textielcall. Uiteindelijk deden er 123 textielondernemers mee. De selectiecommissie voor de winnaars bestond uit Mariette Hoitink van House of Denim en HNYL, Edson Sabajo van Patta, Thami Schweichler van Makers Unite en medewerkers van Stichting Doen.