Diverse modemerken richten collectief systeem voor Spaanse UPV Textiel op

In Spanje is er een collectief systeem opgericht onder de naam ‘Vereniging voor het beheer van textielafval’ om het makkelijker te maken aan de Spaanse UPV Textiel te voldoen. Decathlon, H&M, Ikea, Inditex, Kiabi, Mango en Tendam bundelen hun krachten om via het collectief aan de nieuwe regels te voldoen, dat blijkt uit het Spaanse persbericht van de vereniging .

De non-profit organisatie werd op 11 januari officieel geregistreerd in het Nationale Register. Mango neemt de rol als voorzitter van de organisatie op zich voor de eerste periode in 2023.

De vereniging meldt in het persbericht: “Decathlon, H&M, Ikea, Inditex, Kiabi, Mango en Tendam hebben de Vereniging voor het beheer van textielafval opgericht met als doel het beheer van textiel- en schoenafval dat op de Spaanse markt ontstaat, via een collectief systeem in te zamelen, te sorteren en te hergebruiken. Met de oprichting van deze vereniging willen de multinationals een collectieve impuls geven aan de textielrecycling in Spanje, waarbij wordt toegewerkt naar een circulaire economie.”

De textielindustrie in Spanje wordt per 31 december 2024 verplicht om textielafval gescheiden in te zamelen. In Nederland gaat de UPV Textiel al eerder in, namelijk in de eerste helft van 2023. Wanneer precies, is nog niet bekend. Eind november 2022 werd bekend dat het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat het wetgevingstraject niet op tijd rond kreeg voor de eerdere ingangsdatum 1 januari 2023.

Hoewel de wetgeving even op zich laat wachten, zit de Nederlandse textielbranche niet stil. Zo zetten brancheorganisaties Modint en Inretail, en adviesbureau Ffact een producentenorganisatie op: Stichting UPV Textiel. In een online rondetafelsessie vroeg FashionUnited wat zo’n collectieve aanpak precies inhoudt.