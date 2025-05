Donkerblauw en gouden details: Nieuwe bedrijfskleding Holland Casino door Mattijs van Bergen

Modeontwerper Mattijs van Bergen heeft de nieuwe bedrijfskleding ontworpen voor de medewerkers van Holland Casino. Dat heeft het casino vandaag bekendgemaakt. Van Bergen werkt sinds 2023 samen met het bedrijf. Van Bergen is vooral bekend door zijn ontwerpen voor de catwalk, voor koningin Máxima en voor theatergezelschappen zoals Het Nationale Theater.

De nieuwe outfits zijn donkerblauw met gouden details op onder andere de broeken, kragen en manchetten. Volgens Van Bergen past de kleding goed bij Holland Casino. “De nieuwe collectie is stijlvol, krachtig, een beetje gedurfd en tegelijk ook comfortabel. Het was een eer om kleding te mogen maken die past bij de uitstraling van Holland Casino én prettig zit.”

Wat deze kledinglijn bijzonder maakt, is dat medewerkers een belangrijke rol speelden in het ontwerpproces. Zo dacht een testgroep van ongeveer veertig collega’s jarenlang actief mee. Ook sprak Van Bergen met honderdvijftig medewerkers uit zes vestigingen om hun ervaringen en wensen te horen. Die input is meegenomen in het ontwerp. “Deze kleding is er voor iedereen en laat zien waar Holland Casino voor staat,” zegt Van Bergen. “Het was een groot plezier om hieraan te werken.”

Credits: Mattijs van Bergen

