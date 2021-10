Door weer en wind in een jas van planten: Xander Slager over jassenmerk Plant Army

Xander Slager heeft het druk. Opende de mode-innovator afgelopen zomer nog de eerste winkel van New Optimist , deze week is de lancering van een tweede project dat hem nauw aan het hart ligt. Donderdag start de voorverkoop van Plant Army, een merk dat plasticvrije, veganistische én biologische winterjassen maakt. Waar de meeste winterjassen synthetische stoffen bevatten en gevuld zijn met polyester watten of dons, is de jas van Plant Army - de naam zegt het al - bijna helemaal van planten gemaakt. Hoe werkt dat? FashionUnited spreekt Slager over de telefoon.

Wat kunnen we van Plant Army verwachten?

“Plant Army is de enige functionele winterjas die warm is en waterafstotend, en die helemaal van biologische materialen is gemaakt. Voor zover ik dat kan overzien, dan. Maar ik heb jarenlang in de jassenbranche gewerkt en naar mijn weten bestaat dit nog niet. Er zijn wel jassen van biologische materialen, maar die zijn dan of niet warm, of niet waterafstotend. De jas van Plant Army is allebei.”

“Ik heb achttien jaar lang het jassenmerk Spoom gehad. Dat heb ik vorig jaar stopgezet: ik wilde al langer een andere kant op en toen corona erbij kwam besloot ik dat het mooi was geweest. Maar één idee is altijd in mijn achterhoofd blijven hangen. Vier, vijf jaar geleden heb ik eens geprobeerd een jas te maken waarbij alle materialen echt klopten: biologisch, vegan, noem maar op. Maar dat lukte toen niet. Vorig jaar dacht ik: laat ik daar nog een enkele keer naar kijken. Daaruit is Plant Army voortgekomen.”

“De grote uitdaging bij jassen is dat er veel verschillende onderdelen in het product zitten die van verschillende materialen zijn gemaakt. De buitenkant, de vulling, de voering, de rits… Bijna altijd zitten polyester en andere plastics in die materialen, meestal heel veel. De coatings, die jassen waterafstotend maken, zijn vaak chemisch. Soms zit er dons in de jassen, en op de hedendaagse donsindustrie is ook nogal wat aan te merken. Over al die zaken hebben we nagedacht en we hebben er alternatieven voor gevonden.”

Waarom lukte dat vijf jaar geleden niet?

“Het idee was moeilijk in te passen in de productlijn van Spoom. De jas zou veel duurder dan de meeste andere producten en we wisten niet zeker of de klanten van Spoom er belangstelling voor zouden hebben. Maar ook liep ik vast op twee materiële aspecten van de jas: de padding en de coating. Ik keek destijds naar een wollen padding, die was niet alleen prijzig, maar ook niet veganistisch. De wollen padding moest bovendien uit Engeland naar China worden geëxporteerd, iets dat ingewikkeld was vanwege de specifieke regels rondom dierlijke producten. Tot slot: de plantaardige coating die we nu gebruiken, EverWax, bestond toen simpelweg nog niet. Die is echt helemaal nieuw, we zijn pas de tweede klant bij de fabriek.”

Beeld: Plant Army

Nu is het dus wel gelukt. Hoe is de jas opgebouwd?

“De shell is van biologisch katoen, behandeld met EverWax. Die coating is gemaakt van reststromen uit de voedingsindustrie, waaronder olijfolie, lijnzaadolie en castorbonen. Aan de binnenkant zit een vulling van katoen en kapok, een zacht, wattig materiaal afkomstig van kapokbomen. Er zit een katoenen rits in en een voering van tencel, een stof gemaakt van eucalyptushout. De jas is doorgestikt met biologisch katoenen garen.”

Was het een uitdaging om de jassen met deze materialen warm en waterafstotend te krijgen?

“Uiteindelijk viel het wel mee, dus nu gaat waarschijnlijk iedereen het doen! (lacht) Het is niet een jas waarmee je een hoge berg gaat beklimmen, van het type dat bij de Bever wordt verkocht. Maar als je een half uur op de fiets zit naar je werk als het koud is en regent, dan blijf je lekker warm en droog. ;Urban weather proof, noemen we dat.”

Was er nog iets wél moeilijk?

“Een van de weinige dingen die echt lastig waren, was het vinden van een rits waarvan de ritsband niet van polyester is. Jaarlijks worden er honderd miljard kledingstukken gemaakt, pakweg twintig procent daarvan heeft een rits. Dat zijn twintig miljard ritsen per jaar, maar geen enkele ritsenfabrikant is geïnteresseerd in maken van katoenen ritsen. We hebben het hele project er bijna op laten lopen. Uiteindelijk hebben we er eentje gevonden bij een goede leverancier, maar die was wit - de natuurlijke kleur van katoen - en kon door de leverancier niet worden geverfd. Deze ritsen worden gemaakt om meegeverfd te worden met het kledingstuk waar ze in zitten. Dat konden wij niet doen, dus er zit een contasterende rits in de jas. Maar dat is eigenlijk wel weer een bijzonder ontwerpelement.”

Hoe zien de jassen er straks uit?

“We beginnen met twee jassen, een voor mannen en een voor vrouwen, in twee kleuren: ‘leaf brown’ en ‘moss green’. Het ontwerp is redelijk clean, er zit geen bling bling op - dat heeft ook te maken met materialen en stiksels die we konden gebruiken. De jas past op dit moment wel in het modebeeld, maar het is niet noodzakelijkerwijs een modeklant waarop we ons richten, het is een jas om meerdere jaren mee te doen. Je koopt hem omdat het verhaal goed vindt en omdat je hem fijn vindt voelen.”

“Dat wist ik pas toen ik hem voor het eerst aan had: deze jas voelt heel anders. We zijn allemaal gewend om plastic jassen aan te hebben, maar dit zijn allemaal natuurlijke materialen. Dat voel je als je hem aantrekt. Het is vergelijkbaar met het verschil tussen een polyester deken en een wollen deken. Een andere warmte, een ander comfort. Het ontwerp zal geen hoofden doen draaien, maar het is gewoon een hele lekkere jas.”

Beeld: Plant Army

De jassen van Plant Army zijn in gelimiteerde oplage gemaakt en gaan op donderdag 14 oktober in de voorverkoop op de website van Plant Army. De verkoopprijs van de jas is 399 euro.