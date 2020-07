Dries van Noten genomineerd voor twee CFDA-Awards, dit jaar geen fysieke uitreiking

Het Council of Fashion Designers of America heeft op zijn website de genomineerden van de jaarlijkse CFDA-Awards bekendgemaakt. De Belgische ontwerper Dries van Noten is genomineerd voor de prijs in twee categorieën: Global Men’s Designer of the Year en Global Women’s Designer of the Year. Het CFDA laat daarnaast weten dit jaar geen fysieke uitreiking te zullen organiseren, maar de winnaars van de awards in september online bekend te zullen maken.

Naast Dries van Noten zijn in de categorie Global Men’s Designer of the Year ook Craig Green, Jonathan Anderson (Loewe), Kim Jones (Dior) en Virgil Abloh (Louis Vuitton) genomineerd. In de categorie Global Women’s Designer of the Year zijn de andere nominaties voor Daniel Lee (Bottega Veneta), Miuccia Prada (Prada), Pierpaolo Piccioli (Valentino) en Rick Owens. In de andere vier categorieën - American Menswear Designer, American Womenswear Designer, American Accessories Designer en American Emerging Designer - zijn onder meer Tom Ford, Thom Browne, Stuart Vevers (Coach) en meervoudig winnaars Ashley en Mary-Kate Olsen (The Row) genomineerd.

Het CFDA zegt de fysieke uitreiking dit jaar niet door te laten gaan, en in plaats daarvan “prioriteit te zullen geven aan nieuwe en bestaande programmering om onze design-gemeenschap te ondersteunen tijdens de wereldwijde pandemie - door onze inspanningen te richten op beurzen voor de volgende generatie en het teweegbrengen van belangrijke veranderingen om raciale gelijkheid in de mode-industrie te verwezenlijken.”

Het is tot en met 27 juli mogelijk om op de genomineerden te stemmen, zo laat het CFDA weten. De winnaars van de awards zullen bekend worden gemaakt op 14 september, aan het begin van New York Fashion Week. Dit jaar zullen er geen ereprijzen, zoals de Positive Change en Founder’s Award, worden uitgereikt.