Dstrezzed door de ogen van Sales Director Roy van de Kamp: “We willen een legacy achterlaten”

Na meer dan veertien jaar bij Dstrezzed is Roy van de Kamp, Sales Director en partner binnen het merk, niet alleen getuige geweest van de groei van het bedrijf, maar ook een drijvende kracht achter die ontwikkeling. In gesprek met FashionUnited blikt Roy terug op zijn loopbaan in de modebranche, zijn visie op de evolutie van Dstrezzed en de uitdagingen en kansen die hij ziet binnen de steeds veranderende fashionmarkt.

Roy’s loopbaan in de mode begon na zijn studie aan het Amsterdam Fashion Institute (AMFI), waarna hij via een stage bij VF Jeanswear zijn eerste baan in de branche vond. Na enkele jaren ervaring bij andere Nederlandse labels kwam hij terecht bij Dstrezzed, destijds nog een jong merk in opbouw. “Ik was de tweede werknemer, de eerste accountmanager,” vertelt hij. “Er stond nog weinig, maar juist dat trok me aan: de kans om iets van de grond af aan op te bouwen.” “We spreken binnen het team vaak over het achterlaten van een legacy, en dat geeft richting aan alles wat we doen.”

Credits: Dstrezzed

Zijn functie als Sales Director is veelzijdig en internationaal gericht. “Het ene moment zit ik op kantoor voor overleg met het Nederlandse salesteam of onze agenten, het andere moment ben ik onderweg naar key accounts of op bezoek bij distributeurs in Europa. Ik reis veel, omdat ik graag zelf zie wat er gebeurt op de winkelvloer en in de markt. Elke regio heeft zijn eigen dynamiek en uitdagingen, en dat maakt het werk nooit saai.” Dstrezzed werkt inmiddels met agenten in een twaalftal landen, met focusmarkten in de Benelux, de DACH-regio en Frankrijk. “We hebben geleerd dat een sterk fundament essentieel is. Vanuit Nederland, onze thuismarkt, bouwen we gestaag verder aan een consistente aanwezigheid in Europa.”

Van salesgedreven naar merkgedreven

De coronaperiode markeerde een belangrijk moment in de ontwikkeling van Dstrezzed. “We waren altijd een sales-driven company, maar in die tijd zijn we gaan herijken wie we als merk zijn. We hebben onze identiteit opnieuw gedefinieerd, volledig vanuit ons DNA,” vertelt Roy. Daaruit kwamen vier kernwaarden voort: Unity, Unexpected, Reliable en Don’t Stress. “Die waarden zaten altijd al in de cultuur, we moesten ze alleen nog goed verwoorden. Nu vormen ze het kader voor onze collectie, onze samenwerkingen en de manier waarop we als team werken.” Binnen het bedrijf wordt dat vertaald naar een sterk gevoel van saamhorigheid. “We noemen het hier Brotherhood. We ondernemen veel samen, van het lopen van de halve marathon van Amsterdam tot festivals of after-season events. Die verbondenheid zorgt ervoor dat iedereen zich onderdeel voelt van het verhaal en gemotiveerd is daaraan mee te bouwen.”

Credits: Dstrezzed

Relevantie in menswear: mix, data en partnerschap

Volgens Roy ligt de grootste uitdaging in de mode vandaag in het behouden van relevantie. “De markt verandert razendsnel. Zeker in menswear zie je dat consumenten meer variatie zoeken: de balans tussen basics en fashion wordt steeds belangrijker. Dat speelt ons in de kaart, want juist die mix is ons sterke punt.” Daarnaast benadrukt hij het belang van technologische samenwerking met retailpartners. “De voorkant kan niet meer zonder de achterkant. We werken met EDI-verbindingen en VMI-modellen, waardoor we voorraadbeheer en business controlling voor klanten kunnen optimaliseren. Het gaat allang niet meer alleen om voorverkoop, maar om een duurzame samenwerking na de order.”

Wanneer hij terugblikt op de groei van Dstrezzed, ziet Roy vooral de transformatie van label naar merk. “In het begin ging het om snelle handel en aantrekkelijke marges, maar we wilden meer: fans creëren, een merk bouwen dat mensen herkennen en waar ze zich mee verbinden. Dat is een proces van jaren, maar het betaalt zich uit. Onze doelgroep, mannen van eind twintig tot vijftig, groeit met ons mee. Ze waarderen kwaliteit, karakter en een bepaalde levensstijl, en dat sluit aan bij wat wij willen uitstralen.”

Credits: Dstrezzed

Groeifase en vooruitblik

Intern is Dstrezzed inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met zo’n 60 medewerkers, inclusief retail. “De uitdaging is om onze cultuur te behouden terwijl we verder groeien. We zijn recent gestart met cross-department meetings, waarin alle afdelingen, van marketing tot productie, nauwer samenwerken.”

Vooruitkijkend heeft Dstrezzed ambitieuze plannen. “We zitten midden in een groeifase, zowel in wholesale, retail als online,” vertelt Roy. “Een nieuw hoogtepunt is de opening van een franchisestore in Casablanca, Marokko. Dat wordt onze derde winkel buiten Nederland, naast Antwerpen en Lille. Het is bijzonder om te zien dat de merkinteresse Europees toeneemt.” Ook in de collectie wordt de strategie aangescherpt. “Vanaf 2027 werken we met meerdere drops per seizoen, een pre- en een main-collectie, zodat we sneller kunnen inspelen op trends en seizoensmomenten. Daarmee verschuiven we van het traditionele seizoensmodel naar just-in-time deliveries, wat zorgt voor relevantie en margebehoud.”

Tot slot heeft Roy een duidelijke boodschap voor jonge professionals die hun carrière in de mode willen beginnen: “Wees authentiek en durf uit te spreken waar je voor staat. Ook als je niet voor jezelf onderneemt, kun je ondernemen binnen het bedrijf waar je werkt,” zegt hij. “Het zorgt ervoor dat je snel integreert, relevant wordt en groeit. Durf die deuren open te trekken, natuurlijk weloverwogen, maar wees niet bang om je mening te geven. Dat is uiteindelijk de manier om jezelf te ontwikkelen en echt iets te betekenen in deze branche.”