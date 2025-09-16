Dutch Lion Awards 2025: Tessa Koops presenteert najaarscollectie met focus op individualiteit

Afgelopen zaterdag, 13 september 2025, vond in de Jaarbeurs Utrecht het prestigieuze Dutch Lion Awards Gala plaats, een avond vol glamour, mode en talent. Het evenement, georganiseerd door de Dutch Lion Foundation, vierde opkomend Nederlands modetalent met awards voor Emerging Talent en Emerging Model. De ready to wear collectie van ontwerpster Tessa Koops, viel goed in de smaak bij het enthousiaste publiek. Tessa showde met maar liefst 20 modellen haar nieuwe najaarscollectie.

Karakter en inspiratie

Koops, bekend om haar kleurrijke en tijdloze designs, combineerde gedurfde prints met vrouwelijke silhouetten, geïnspireerd door retro-stijlen uit de jaren 70. Haar collectie, bestaand uit powerpakken en elegante jurken, uitgevoerd in warme najaarstonen, benadrukte individualiteit en vreugdevolle elegantie. De show werd bezocht door het internationale publiek van mode-industrieleiders, ontwerpers en media.

Credits: Fotograaf: Klaas Sikkema

“Een top avond”

Voor Koops zelf was het gala meer dan alleen een showmoment. “Het was een avond die ontzettend goed was georganiseerd, en vond het indrukwekkend hoe de zaal was aangekleed met een enorme rode loper en veel fotografen.” “Iedere gast voelde zich speciaal,” vertelt ze. “Ik heb enorm genoten van de avond. Het was voor mij een moment om mijn collectie te tonen aan een nieuw en gevarieerd publiek.”

Volgens Koops maakte de sfeer en enthousiasme van organiseerders en deelnemers van het programma de avond zo bijzonder. “Naast mijn collectie waren er ontwerpers uit onder meer Syrië, Miami, Spanje en Angola.” “Het was niet de statische presentatie die je in de mode gewend bent, maar juist dynamisch, met showelementen en zelfs dansende toeschouwers." “Dat maakte het verrassend en feestelijk. Ik zou zo weer meedoen.”

Credits: Hans Lachman

Sfeer impressie van Dutch Lion Awards Credits: Fotograaf: Hans Lachman

Tessa Koops bevestigde met deze show haar groeiende internationale ambitie, waarbij ze focust op duurzame expansie in Europa. Haar ready-to-wear collectie straalt niet alleen vakmanschap uit, maar ook haar filosofie: kleding die vrouwen kracht en zelfvertrouwen geeft.

Over Dutch Lion Foundation

Het gala, gepresenteerd door Elise van der Horst, omvatte naast de modeshow live optredens van Re-Play en Romy Monteiro en EliZe, een rode loper met professionele fotografen en een afterparty.

De Stichting Dutch Lion Foundation zet zich in voor projecten die leiden tot kwalitatieve verbetering van de modesector en bevordering van mode-gerelateerd ondernemerschap. De nadruk ligt op duurzame kwaliteit en het versterken van de culturele infrastructuur, met bijzondere aandacht voor integratie van de multiculturele samenleving in de modewereld.