Een jaar later bij Kings of Indigo: ‘Je moet rendabel zijn om impact te maken’

Het is krap een jaar na het faillissement van het moederbedrijf van denimmerk Kings of Indigo en driekwart jaar na de doorstart. Het merk vond een nieuwe eigenaar in Duits ondernemerskoppel Kathrin en Sebastian Proft en is weer verder aan de toekomst aan het bouwen.

Waar Kings of Indigo aan de voorkant nog steeds hetzelfde is, is het aan de achterkant ‘100 procent een ander bedrijf’, zo vertelt general manager voor Nederland, Mariska Stolwijk, telefonisch aan FashionUnited. Kings of Indigo is onder het bedrijf van het koppel Proft gevallen en valt daarmee samen met de merken Feli + Hans, Stapf en de winkels van Dollinger. Alle merken hebben een sterke focus op duurzaamheid. “Alle partners moesten opnieuw worden aangesloten”, zo legt Stolwijk uit, “daar komt een hoop bij kijken. We zijn hierdoor op een nieuwe manier aan het groeien waarbij veel waarden hetzelfde blijven, maar andere dingen juist aangepast moesten worden.”

Met de komst van de nieuwe eigenaar is er een hoop commerciële kennis bij Kings of Indigo binnengekomen. Sebastian werkt daarnaast als sales en finance director en Kathrin is vooral achter de schermen voor Kings of Indigo bezig. Naast de nieuwe eigenaar is ook de opzet van meerdere elementen van Kings of Indigo veranderd sinds vorig jaar. Zo is de distributie in diverse markten in eigen beheer genomen. Zo werkt het merk in Nederland, België en Oostenrijk niet meer met agenten. In Duitsland heeft het een groter gebied in eigen hand en werkt het nog maar met twee agenten. Ook is het bedrijf bezig met nieuwe markten in Noord- en Zuid-Europa. “Daar zijn we wel op zoek naar agenten, mede omdat zij dichter bij de klanten zitten én omdat er toch vaak cultuurverschillen zijn.”

Kings of Indigo: Hoe gaat het nu?

Kings of Indigo is daarnaast begonnen met diverse nieuwe leveranciers. Zo is het bedrijf gestart met produceren in Noord-Macedonië en Oekraïne. Stolwijk erkent dat handelen met Oekraïne niet altijd makkelijk is, omdat bijvoorbeeld niet elke transportpartij naar het land gaat, maar Kings of Indigo merkt wel veel dankbaarheid van de Oekraïense partners. “We zitten gelukkig helemaal tegen de dichtstbijzijnde grens van Slowakije, verder weg van het conflict. Mensen zijn heel blij dat we juist in deze periode gestart zijn met de samenwerking.” Stolwijk geeft aan dat de nieuwe eigenaren ook buiten het zaken doen met het land, op andere manieren proberen de bevolking daar te steunen. “Dat is wel heel mooi.”

Vanuit onder andere die leveranciers, maar ook de rest van de productieketen, zullen ook meer diverse producten verschijnen. Kings of Indigo wil namelijk ook het aanbod in productcategorieën uitbreiden, zoals bijvoorbeeld knitwear, blazers en outerwear. Wat ook gaat veranderen binnen de collecties is de introductie van pre-collecties. Vanaf FW24 zal namelijk begonnen worden met een pre-fall collectie, zodat er meer spreiding plaatsvindt en Kings of Indigo ‘relevanter in het moment is met de verschuivende seizoenen’. “Zo kunnen we meer inspelen op de behoefte van de winkeliers. Voor winkels is het soms best pittig om al die goederen in één keer te krijgen. Daarnaast veranderen de seizoenen.” Op het moment van het telefoon gesprek bevindt Nederland zich nog in een zeer warme herfstperiode. “Misschien wil je nu nog een blouse dragen, maar over een paar weken is dat knitwear. Bovendien als we meer met zuidelijke landen willen gaan werken waar de zomers langer zijn, helpt een pre-collectie.”

Uiteindelijk gaat het er allemaal om dat Kings of Indigo een rendabel merk wordt. “We kunnen nog zo duurzaam zijn, maar als je er niet commercieel naar kijkt, dan is dat ook niks waard. Je moet niet de commerciële waarde boven duurzaamheid stellen, maar je moet wel een rendabel merk zijn om ook impact te kunnen maken,” aldus Stolwijk. Met de veranderingen bij het bedrijf hoopt de general manager dat consumenten ‘met hun geld op Kings of Indigo stemmen’.