Een snufje seks en een hoop realisme op de modeweek in Milaan

Toen Diesel-ontwerper Glenn Martens afgelopen woensdag Milan Fashion Week opende met een berg Durex-condooms met Diesel-logo, leek de weg vrij voor een onthullende en sensuele modeweek. De meeste ontwerpers in de Italiaanse metropool stelden zich echter terughoudend op. Dit seizoen werd de extraverte modestad een smeltkroes van pragmatisme, realisme en draagbaarheid - zij het met een vleugje seks.

Het vorige seizoen werd getekend door ontwerpersdebuten en merken die resoluut van richting veranderden. Het herfst-winterseizoen 2023, daarentegen, werd door menig merk aangewend om zich opnieuw te focussen op de essentie: draagbare kleding voor het dagelijks leven.

Dat concept is op zichzelf niet nieuw, maar temidden van de TikTok-trends en mediaspektakels van de afgelopen jaren - neem de spuitjurk bij Coperni en Schiaparelli's leeuwencouture - lijkt ‘gewone’ kleding bijna revolutionair.

Bescheiden mode in tijden van inflatie

"Voor mij is nu het belangrijkste om betekenis te geven aan dat wat bescheiden en nederig is, om eenvoudige beroepen te waarderen en niet alleen extreme schoonheid of glamour,” zo zei Miuccia Prada tegen mediavertegenwoordigers na de Prada-show van donderdag, die samenviel met de verjaardag van de Russische oorlog tegen Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog is de wereld merkbaar veranderd en ook de mode is beïnvloed door de inflatie en de onvoorspelbare economische en politieke situatie. Nu lijkt de situatie ook de catwalks en toekomstige winkeletalages vorm te geven, want in onzekere tijden lijken weinig mensen direct op het lichaam te willen pronken met hun besteedbaar inkomen - dat is althans de theorie van Prada en medeontwerper Raf Simons.

Prada Fall/Winter 2023. Foto: Launchmetrics Spotlight

Het verlangen naar bescheidenheid en terughoudendheid werd visueel uitgedrukt in allerlei soorten uniformen - militaire jassen werden moderne parka's, jurken herinnerden aan de werkkleding van verpleegsters en trouwjurken werden dagelijkse dracht in de vorm van witte rokken - zowel mini's als wijde, enkellange A-lijnen - met bloemenapplicaties. Het duo toonde ook broekpakken en blazers die eerder geïnspireerd leken door kantooruniformen, gecombineerd met afneembare, oversized kragen die ook al opvielen tijdens de mannenmodeshow van het merk. Ze werden vergezeld door eenvoudige truien met ronde hals in camelbruin en antraciet.

Fendi ontwerper Kim Jones creëerde ook ‘echte kleding’ voor zijn herfst-wintercollectie 2023. Hiervoor liet de ontwerper zich inspireren door een al even ‘echte’ vrouw, Fendi-nazaat Delfina Delettrez Fendi. De stijl van de sieradenontwerpster en moeder zou Jones vooral hebben geïnspireerd bij de keuze van de kleuren - blauw en bruin - en de ‘deconstructie van vrouwelijke verfijning’ met een vleugje fetisjisme en punk, zo maakte moederbedrijf LVMH bekend. Het resultaat: een reeks op mannenmode geïnspireerde monochrome kantoorlooks, gebreide topjes met asymmetrische uitsnijdingen, zijden jurken en lingerie, en rokken die aan schooluniformen deden denken gedragen over een pantalon. De collectie is zowel eenvoudig als geraffineerd en weerspiegelt het type vrouw waar Fendi onder leiding van Jones voor staat. "Het gaat over echte kleding: de Italiaanse, verfijnde vrouw die je kent en die de wereld over gaat," vertelde Jones aan Vogue.

Fendi herfst-winter 2023. Foto: Launchmetrics Spotlight

Bij Max Mara lag de nadruk niet alleen op de beroemde camelkleurige jas, maar ook op de vrouw die hem droeg. Op zoek naar moderniteit reisde Max Mara-ontwerper Ian Griffiths naar de 18dee eeuw. Hij liet zich inspireren door de Franse filosofe Émilie du Châtelet, zo communiceerde Max Mara maandag. De ‘Camelocracy’-collectie die daarvan het resultaat was, bestond voornamelijk uit gebreide kleding in warme tinten. De historische verwijzingen waren vooral te ontdekken in de styling. Ellebooglange handschoenen - zowel gebreid als van leer - raakten aan schouderriemen gedragen over jurken, volgens Griffiths een ‘stylingtruc’ van soldaten in het leger. Na de show vertelde de ontwerper aan de Britse krant The Guardian dat zijn collectie ‘de schoonheid van de drager laat zien en is ontworpen met het comfort en gemak van de drager in gedachten’.

MaxMara herfst-winter 2023. Foto: Launchmetrics Spotlight

Matthieu Blazy's derde collectie voor Bottega Veneta bewees dat draagbare mode niet gelijk staat aan onspectaculair of saai. Het uitgangspunt voor herfst-winter 2023 was de straat, een plek waar mensen van allerlei pluimage en alle facetten van het leven elkaar ontmoeten. De 81 looks waren even divers als de inspiratiebron. Van loungewearlooks met sokken van gebreid leer en oversized wollen truien als jurken tot leren jeans met tanktops en uitgebreide avondjaponnen, Blazy presenteerde een collectie voor elke levensfase.

Bottega Veneta herfst-winter 2023. Foto: Launchmetrics Spotlight

Realiteit ontmoet overdaad: seks is nog steeds een kassahit

De ongewoon kalme stemming in Milaan had misschien ook iets te maken met de afwezigheid van Versace. Het Italiaanse luxelabel onder leiding van ontwerpster Donatella Versace presenteert zijn HW23-collectie op 10 maart, twee dagen voor de Oscars in Los Angeles, waar sommige vrouwen zich zeker zullen laven aan de sensuele ontwerpen van het merk. Maar ook al zetten realisme en pragmatisme de toon in Milaan, overdaad en seks zijn - ook zonder Versace - geenszins vergeten.

Diesel ging voor een positieve kijk op seks, niet alleen met de Instagramwaardige condoomberg, maar ook met een collectie die de aangepaste Diesel-slogan ‘For Sucsexful Living’waarmaakte. Nooit waren modellen in head-to-toe denim tegelijkertijd meer bedekt en minder gekleed. Y2K-stijlen, inclusief laaggesneden broeken met doorzichtige uitsnijdingen en doorschijnende tanktops, domineerden de rode catwalk. Daarbij kwamen met kristallen afgezette jurken en distressed denim in de vorm van jasjes, broeken en lange rokken - een trend die ook tot uiting kwam in zijden jurken vol rafelranden.

Diesel herfst-winter 2023. Foto: Launchmetrics Spotlight

Intussen bleef Blumarine, onder de creatieve leiding van Nicola Brognano, zich richten op ultra-minirokjes, nauwgesloten jurken en crop tops, die vooral op TikTok en Instagram in de smaak zullen vallen. Brognano blijft trouw aan zichzelf, zijn visie voor Blumarine en zijn klanten, terwijl veel ontwerpers zich dit seizoen - althans op de catwalk - zich lijken te richten op een meer volwassen doelgroep, ver weg van Gen-Z.

Blumarine herfst-winter 2023. Foto: Launchmetrics Spotlight

Gucci daarentegen - nog steeds zonder zijn recent gekozen creatief directeur Sabato De Sarno - zit er ergens tussenin. De collectie, samengesteld door het interne ontwerpteam, was praktisch, maximalistisch en sexy tegelijk. Er was een beetje van alles: kristallen mini-beha's, hartvormige kragen van imitatiebont op jassen, zwarte jurkjes, oversized pakken die in geen enkel kantoor zouden misstaan, en eenvoudige boyfriend-jeans met overhemden. Veel looks deden denken aan Tom Fords tijd als creatief directeur van het Florentijnse modehuis, er werd zelfs een specifieke tas met paardenbit-ornament uit zijn tijd nieuw leven ingeblazen, en toch was er geen concrete richting zichtbaar.

Gucci herfst-winter 2023. Foto: Launchmetrics Spotlight

Of Gucci nu gevoelig of sexy wordt, dat is aan De Sarno om te beslissen zodra hij de teugels bij Gucci overneemt.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.de. Vertaling en bewerking: Nora Veerman